Übersicht Kreisligen: Emotionale Derbysiege vor vielen Fans

Viel los war wieder am langen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen. Wir haben wie gewohnt die Übersicht für euch:
Kreisliga Passau
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Der TSV Karpfham hat die ersten Zähler abgeben müssen. Es war das erwartet schwer Auswärtsspiel für die "Karpfen" vor 200 Zuschauern in Schönberg. Am Ende eine gerechte Nullnummer, mit der beide gut dürften leben können.
Was tut sich im Tabellenkeller?
Einen Achtungserfolg durfte die DJK Eberhardsberg verbuchen, die zwar immer noch auf den ersten Saisonsieg wartet, aber zu Gast bei der DJK Passau West große Moral zeigte. Die Eberhardsberger holten noch einen 0:2-Rückstand auf und duften am Ende zumindest einen Zähler mit nach Hause nehmen.
Die Torjägerliste (Stand 18.08.)
1. Julian Willeuthner (FC Egglham) 5 Tore
1. Lukáš Nečas (SpVgg Oberkreuzberg) 5 Tore
3 Akteure haben 4 Tore erzielt:
Matthias Url (SV Perlesreut), Nico Drofa (DJK-SV Dorfbach), Jakob Moosbauer (SV Hohenau)
Kreisliga Straubing
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Tolle Derbykulissen in Langdorf und Winzer! Im Bayerwald-Derby zwischen dem FCL und dem SC Zwiesel vor 600 Zuschauern triumphierten am Ende ganz klar die Gäste aus der Glasstadt - 4:0, das war eine Ansage - und gleichbedeutend mit der Tabellenführung für den Sportclub!
Was tut sich im Tabellenkeller?
Für den 1. FC Viechtach will`s weiter überhaupt nicht laufen. Nach dem kuriosen Spielabbruch in Regen (FuPa berichtete!) setzte es gegen Neuhausen den nächsten Tiefschlag - 0:4-Heimpleite! Damit wartet "Vejda" weiter auf den ersten Punktgewinn der neuen Saison. Auch beim SV Auerbach ist noch viel Luft nach oben. Zwei Zähler aus vier Partien sind recht mager...
Die Torjägerliste (Stand 18.08.)
1. Jakob Tobesch (SV Haibach) 5 Tore
8 Akteure haben 3 Tore erzielt
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Toller Schlagabtausch in Ergoldsbach! Der TSV besiegte zuhause die SG Offenstetten/Rohr und kann auch nach vier Partien eine weiße West vorweisen. 450 Zuschauer wollten das Derby zwischen der SG Mallersdorf/Grafentraubach und dem SV Ettenkofen sehen - mit dem besseren Ende für die Hausherren. Johannes Fischer gelang das Tor des Tages!
Was tut sich im Tabellenkeller?
Neben dem SV Ettenkofen, der erst einen einzigen Zähler ergattern konnte, heißt der Verlierer des Saisonstarts: FC Ergolding II. Die Bezirksliga-Reserve verlor gegen Neustadt/Donau auch das vierte Spiel und ziert mit null Punkten das Tabellenende.
Die Torjägerliste (Stand 18.08.)
1. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 4 Tore
1. Kerim Demir (TSV Ergoldsbach) 4 Tore
1. Nicolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 4 Tore
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Der FSV Landau zeigt sich weiterhin prächtig erholt vom Abstieg und hat auch das Nachbarschaftsduell gegen den SC Aufhausen klar mit 3:0 für sich entschieden. Vor 300 Zuschauern hielten die Gäste allerdings die Partie lange spannend, erst in der Schlussphase sorgte der FSV für klare Verhältnisse. Damit haben die Landauer die ersten vier Partien allesamt für sich entscheiden und den Grundstein für die direkte Rückkehr in die Bezirksliga legen können.
Was tut sich im Tabellenkeller?
Auweh, TSV Plisting. Der Aufsteiger hat auch die wegweisende Kellerpartie beim TSV Ulbering klar mit 0:4 verloren. Die Pilstinger warten damit immer noch auf den ersten Punktgewinn und werden sich in den kommenden Wochen gehörig steigern müssen.
Die Torjägerliste (Stand 18.08.)
1. Julian Unterreithmeier (SG JoBi) 6 Tore
1. Stefan Galler (FC Bonbruck-Bodenkirchen) 6 Tore
