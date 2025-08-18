Übersicht Kreisligen: Emotionale Derbysiege vor vielen Fans

Glatter Derbysieg in Langdorf für den SC Zwiesel! – Foto: Helmut Weiderer

Viel los war wieder am langen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen. Wir haben wie gewohnt die Übersicht für euch:

Niederbayern Ost

Kreisliga Passau

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der TSV Karpfham hat die ersten Zähler abgeben müssen. Es war das erwartet schwer Auswärtsspiel für die "Karpfen" vor 200 Zuschauern in Schönberg. Am Ende eine gerechte Nullnummer, mit der beide gut dürften leben können.

Knapper Heimsieg für den FC Salzweg, über den sich die Kicker des FCS nicht richtig freuen konnten. – Foto: Robert Geisler





Der 1:0-Heimsieg des FC Salzweg gegen den SV Röhrnbach wurde von einer vermutlich schweren Sprunggelenksverletzung von Timo Stadler überschattet, der mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste.

Was tut sich im Tabellenkeller?

Einen Achtungserfolg durfte die DJK Eberhardsberg verbuchen, die zwar immer noch auf den ersten Saisonsieg wartet, aber zu Gast bei der DJK Passau West große Moral zeigte. Die Eberhardsberger holten noch einen 0:2-Rückstand auf und duften am Ende zumindest einen Zähler mit nach Hause nehmen.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!





Die Torjägerliste (Stand 18.08.)

1. Julian Willeuthner (FC Egglham) 5 Tore

1. Lukáš Nečas (SpVgg Oberkreuzberg) 5 Tore

3 Akteure haben 4 Tore erzielt:

Matthias Url (SV Perlesreut), Nico Drofa (DJK-SV Dorfbach), Jakob Moosbauer (SV Hohenau)

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau!



Kreisliga Straubing Was tut sich an der Tabellenspitze?

Tolle Derbykulissen in Langdorf und Winzer! Im Bayerwald-Derby zwischen dem FCL und dem SC Zwiesel vor 600 Zuschauern triumphierten am Ende ganz klar die Gäste aus der Glasstadt - 4:0, das war eine Ansage - und gleichbedeutend mit der Tabellenführung für den Sportclub!

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

3. Sieg im 3. Spiel für die SpVgg Osterhofen. – Foto: Harry Rindler





500 Besucher strömten nach Winzer, wo sich die SpVgg Osterhofen am Sonntagabend schadlos hielt und den dritten Sieg im dritten Spiel einfuhr.

Für den 1. FC Viechtach will`s weiter überhaupt nicht laufen. Nach dem kuriosen Spielabbruch in Regen (FuPa berichtete!) setzte es gegen Neuhausen den nächsten Tiefschlag - 0:4-Heimpleite! Damit wartet "Vejda" weiter auf den ersten Punktgewinn der neuen Saison. Auch beim SV Auerbach ist noch viel Luft nach oben. Zwei Zähler aus vier Partien sind recht mager...



Die Torjägerliste (Stand 18.08.)

1. Jakob Tobesch (SV Haibach) 5 Tore

8 Akteure haben 3 Tore erzielt

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing! Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber Was tut sich an der Tabellenspitze?

Toller Schlagabtausch in Ergoldsbach! Der TSV besiegte zuhause die SG Offenstetten/Rohr und kann auch nach vier Partien eine weiße West vorweisen. 450 Zuschauer wollten das Derby zwischen der SG Mallersdorf/Grafentraubach und dem SV Ettenkofen sehen - mit dem besseren Ende für die Hausherren. Johannes Fischer gelang das Tor des Tages!

Derbysieg für die Mallersdorfer (in blau)! In einem umkämpften Derby setzte sich die SG mit 1:0 gegen Ettenkofen durch. – Foto: Alfred Brumbauer

Was tut sich im Tabellenkeller?

Neben dem SV Ettenkofen, der erst einen einzigen Zähler ergattern konnte, heißt der Verlierer des Saisonstarts: FC Ergolding II. Die Bezirksliga-Reserve verlor gegen Neustadt/Donau auch das vierte Spiel und ziert mit null Punkten das Tabellenende.



Die Torjägerliste (Stand 18.08.)

1. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 4 Tore

1. Kerim Demir (TSV Ergoldsbach) 4 Tore

1. Nicolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 4 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber! Kreisliga Isar-Rott Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der FSV Landau zeigt sich weiterhin prächtig erholt vom Abstieg und hat auch das Nachbarschaftsduell gegen den SC Aufhausen klar mit 3:0 für sich entschieden. Vor 300 Zuschauern hielten die Gäste allerdings die Partie lange spannend, erst in der Schlussphase sorgte der FSV für klare Verhältnisse. Damit haben die Landauer die ersten vier Partien allesamt für sich entscheiden und den Grundstein für die direkte Rückkehr in die Bezirksliga legen können.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Nächster Dreier für den FSV Landau im Derby gegen den SC Aufhausen. – Foto: Charly Becherer