Übersicht Kreisligen: Doppelspieltag im Osten

Füße hochlegen am langen Wochenende? Von wegen! Rund um den Nationalfeiertag am 3. Oktober wartet auf die Kicker der Kreisligen Passau und Straubing ein Kraftakt: Doppelspieltag. Sowohl am Freitag als auch zwei Tage später am Sonntag wird gespielt. Zwei Ligaspiele binnen 48 Stunden? Bei den Profis undenkbar, im Amateurfußball keine Seltenheit... Im Westen hingegen wird nur ein Spieltag am langen Wochenende ausgetragen, und zwar bereits am Freitag am Nationalfeiertag.

Nagelprobe für den TSV Karpfham! Die "Karpfen" bekommen es am Doppelspieltag nacheinander mit den Verfolgern aus Schöfweg (A) und Perlesreut (H) zu tun.

11. Spieltag Fr., 03.10.25 14:00 Uhr SV Perlesreut - FC Egglham Fr., 03.10.25 15:00 Uhr SV Röhrnbach - DJK Eberhardsberg Fr., 03.10.25 15:00 Uhr FC Tittling - SV Hohenau Fr., 03.10.25 15:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - SpVgg Oberkreuzberg Fr., 03.10.25 15:00 Uhr FC Salzweg - SG Thyrnau / Kellberg Fr., 03.10.25 16:00 Uhr DJK Passau West - TSV Schönberg 1904 Fr., 03.10.25 16:00 Uhr SV Schöfweg - TSV Karpfham 12. Spieltag So., 05.10.25 14:00 Uhr TSV Karpfham - SV Perlesreut So., 05.10.25 14:30 Uhr SV Hohenau - DJK Passau West So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Schöfweg - DJK Eberhardsberg So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Egglham - FC Salzweg So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - DJK-SV Dorfbach So., 05.10.25 15:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - FC Tittling Sa., 15.11.25 14:00 Uhr SV Röhrnbach - TSV Schönberg 1904

11. Spieltag Do., 02.10.25 19:00 Uhr SV Haibach - SC 1919 Zwiesel Fr., 03.10.25 14:00 Uhr TSV Lindberg - DJK SB Straubing Fr., 03.10.25 15:00 Uhr FC Langdorf - SV Perkam Fr., 03.10.25 15:00 Uhr SV Auerbach - 1. FC Viechtach Fr., 03.10.25 15:00 Uhr SV Winzer - TSV Oberschneiding Fr., 03.10.25 16:00 Uhr SpVgg Stephansposching - TSV Regen Fr., 03.10.25 16:00 Uhr SpVgg Osterhofen - SV Neuhausen/Offenberg 12. Spieltag So., 05.10.25 11:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - TSV Lindberg So., 05.10.25 14:00 Uhr DJK SB Straubing - SpVgg Osterhofen So., 05.10.25 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - FC Langdorf So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Haibach - SV Perkam So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SpVgg Stephansposching So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Regen - SV Winzer So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Oberschneiding - SV Auerbach

Kreisliga Straubing Derbytime in Zwiesel - >>>hier geht`s zur ausführlichen Spieltagsvorschau!

Christoph Konietzny (li.) und die DJK-SV Adlkofen wollen den dritten Sieg in Serie. – Foto: Alfred Brumbauer

Kreisliga Donau-Laaber

Wie hat die SG Mallersdorf/Grafentraubach die erste Saisonniederlage verdaut? Die SG empfängt zuhause die SG Sandharlanden/Gögging. Tabellenführer Adlkofen hat, zumindest auf dem Papier, eine lösbare Auswärtsaufgabe beim Letzten Ast vor der Brust.

11. Spieltag

Fr., 03.10.25 12:00 Uhr TSV Ergoldsbach - FC Hohenthann

Fr., 03.10.25 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - DJK-SV Adlkofen

Fr., 03.10.25 14:00 Uhr TSV Abensberg - TSV Neustadt/Donau

Fr., 03.10.25 15:00 Uhr FC Leibersdorf - FC Ergolding II

Fr., 03.10.25 16:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - SV Ettenkofen

Fr., 03.10.25 16:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - SG Sandharlanden / Gögging

Fr., 03.10.25 16:00 Uhr FC Eintracht Landshut - SG Ihrlerstein / Essing

Kreisliga Isar-Rott

Nach einem makellosen Start ist der FSV Landau zuletzt ins Stolpern gekommen: Zwei Niederlagen in Folge! Beim Tabellendrittletzten in Dietfurt wollen die "Bergstädter" wieder in die Erfolgsspur finden.

11. Spieltag

Fr., 03.10.25 14:00 Uhr TSV Ulbering - FC Velden-Eberspoint

Fr., 03.10.25 15:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - FSV Landau/Isar

Fr., 03.10.25 16:00 Uhr SV Hebertsfelden - TSV Pilsting

Fr., 03.10.25 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - DJK-SV Geratskirchen

Fr., 03.10.25 16:00 Uhr FC Dingolfing II - SC Aufhausen

Fr., 03.10.25 16:00 Uhr SV-DJK Wittibreut - TSV Vilsbiburg

Fr., 03.10.25 16:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - FC Bonbruck/Bodenk.