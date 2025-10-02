Übersicht Kreisligen: Doppelspieltag im Osten

Füße hochlegen am langen Wochenende? Von wegen! Rund um den Nationalfeiertag am 3. Oktober wartet auf die Kicker der Kreisligen Passau und Straubing ein Kraftakt: Doppelspieltag. Sowohl am Freitag als auch zwei Tage später am Sonntag wird gespielt. Zwei Ligaspiele binnen 48 Stunden? Bei den Profis undenkbar, im Amateurfußball keine Seltenheit...
Im Westen hingegen wird nur ein Spieltag am langen Wochenende ausgetragen, und zwar bereits am Freitag am Nationalfeiertag.
Nagelprobe für den TSV Karpfham! Die "Karpfen" bekommen es am Doppelspieltag nacheinander mit den Verfolgern aus Schöfweg (A) und Perlesreut (H) zu tun.
Kreisliga Passau
11. Spieltag
Fr., 03.10.25 14:00 Uhr SV Perlesreut - FC Egglham
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr SV Röhrnbach - DJK Eberhardsberg
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr FC Tittling - SV Hohenau
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - SpVgg Oberkreuzberg
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr FC Salzweg - SG Thyrnau / Kellberg
Fr., 03.10.25 16:00 Uhr DJK Passau West - TSV Schönberg 1904
Fr., 03.10.25 16:00 Uhr SV Schöfweg - TSV Karpfham
12. Spieltag
So., 05.10.25 14:00 Uhr TSV Karpfham - SV Perlesreut
So., 05.10.25 14:30 Uhr SV Hohenau - DJK Passau West
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Schöfweg - DJK Eberhardsberg
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Egglham - FC Salzweg
So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - DJK-SV Dorfbach
So., 05.10.25 15:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - FC Tittling
Sa., 15.11.25 14:00 Uhr SV Röhrnbach - TSV Schönberg 1904
Kreisliga Straubing
Derbytime in Zwiesel - >>>hier geht`s zur ausführlichen Spieltagsvorschau!
11. Spieltag
Do., 02.10.25 19:00 Uhr SV Haibach - SC 1919 Zwiesel
Fr., 03.10.25 14:00 Uhr TSV Lindberg - DJK SB Straubing
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr FC Langdorf - SV Perkam
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr SV Auerbach - 1. FC Viechtach
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr SV Winzer - TSV Oberschneiding
Fr., 03.10.25 16:00 Uhr SpVgg Stephansposching - TSV Regen
Fr., 03.10.25 16:00 Uhr SpVgg Osterhofen - SV Neuhausen/Offenberg
12. Spieltag
So., 05.10.25 11:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - TSV Lindberg
So., 05.10.25 14:00 Uhr DJK SB Straubing - SpVgg Osterhofen
So., 05.10.25 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - FC Langdorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Haibach - SV Perkam
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SpVgg Stephansposching
So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Regen - SV Winzer
So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Oberschneiding - SV Auerbach
Kreisliga Donau-Laaber
Wie hat die SG Mallersdorf/Grafentraubach die erste Saisonniederlage verdaut? Die SG empfängt zuhause die SG Sandharlanden/Gögging. Tabellenführer Adlkofen hat, zumindest auf dem Papier, eine lösbare Auswärtsaufgabe beim Letzten Ast vor der Brust.
11. Spieltag
Fr., 03.10.25 12:00 Uhr TSV Ergoldsbach - FC Hohenthann
Fr., 03.10.25 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - DJK-SV Adlkofen
Fr., 03.10.25 14:00 Uhr TSV Abensberg - TSV Neustadt/Donau
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr FC Leibersdorf - FC Ergolding II
Fr., 03.10.25 16:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - SV Ettenkofen
Fr., 03.10.25 16:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - SG Sandharlanden / Gögging
Fr., 03.10.25 16:00 Uhr FC Eintracht Landshut - SG Ihrlerstein / Essing
Kreisliga Isar-Rott
Nach einem makellosen Start ist der FSV Landau zuletzt ins Stolpern gekommen: Zwei Niederlagen in Folge! Beim Tabellendrittletzten in Dietfurt wollen die "Bergstädter" wieder in die Erfolgsspur finden.
11. Spieltag
Fr., 03.10.25 14:00 Uhr TSV Ulbering - FC Velden-Eberspoint
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - FSV Landau/Isar
Fr., 03.10.25 16:00 Uhr SV Hebertsfelden - TSV Pilsting
Fr., 03.10.25 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - DJK-SV Geratskirchen
Fr., 03.10.25 16:00 Uhr FC Dingolfing II - SC Aufhausen
Fr., 03.10.25 16:00 Uhr SV-DJK Wittibreut - TSV Vilsbiburg
Fr., 03.10.25 16:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - FC Bonbruck/Bodenk.