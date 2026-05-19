Übersicht Kreisligen: Die letzten Entscheidungen sind gefallen

Kreisliga Isar-Rott: Die tolle Unterstützung half am Ende nicht: Nach der 1:4-Niederlage in Hebertsfelden muss der TSV Gangkofen in die Relegation. – Foto: Christian Niederwieser

Der letzte Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen ist am vergangenen Wochenende ausgetragen worden, die letzten Entscheidungen sind gefallen. Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Der TSV Oberschneiding hat in der Relegation die Chance, den Durchmarsch von der A-Klasse in die Bezirksliga zu schaffen., – Foto: Charly Becherer

Durch einen fulminanten 7:0-Heimsieg hat sich der 1. FC Viechtach als bester Kreisliga-Elfter zum direkten Klassenerhalt geschossen und den SV Perkam damit in die Kreisklasse geschickt.

Die DJK-TSV Ast konnte sich mit einem 2:1-Sieg beim Vizemeister Neustadt nochmal Selbstvertrauen holen für die Relegation. – Foto: Elena Alzinger

Kreisliga Donau-Laaber

Meister: DJK-SV Adlkofen

Aufstiegsrelegant: TSV Neustadt/Donau



Absteiger: SG Ihrlerstein/Essing, FC Hohenthann

Abstiegsreleganten: DJK-TSV Ast, SV Ettenkofen



Vor dem letzten Spieltag wäre der direkte Klassenerhalt für den SV Ettenkofen noch möglich gewesen, dazu hätte es aber eines eigenen Siegs bedurft und der FC Leibersdorf hätte in Hohenthann patzen müssen. Beides passierte nicht: Ettenkofen verlor sein Heimspiel gegen den TSV Abensberg mit 0:1, Leibersdorf sicherte sich durch einen 3:0-Auswärtssieg den direkten Klassenerhalt.

Der Torschützenkönig

1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 21 Tore

1. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 21 Tore

3. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 17 Tore

3. Philipp Sigl (FC Ergolding II) 17 Tore

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Kreisliga Isar-Rott

Meister: FSV Landau

Aufstiegsrelegant: FC Dingolfing II



Die Entscheidungsspiele um den Aufstieg hat sich der FC Dingolfing II nicht mehr nehmen lassen und siegte souverän mit 4:0 beim FC Bonbruck-Bodenkirchen.



Absteiger: DJK-SV Geratskirchen, TSV Pilsting

Abstiegsreleganten: TSV Gangkofen, DJK-TSV Dietfurt



Durch einen durchaus überraschenden 4:1-Auswärtscoup beim Meister in Landau hat der TSV Ulbering den direkten Klassenerhalt noch geschafft. In die Abstiegsrelegation müssen daher Gangkofen und Dietfurt. Ebenfalls direkt retten konnte sich der SV Hebertsfelden mit einem 4:1-Heimsieg gegen den TSV Gangkofen.

Der Torschützenkönig

1. Darius Jalinous (SV-DJK Wittibreut) 20 Tore

2. Stefan Galler (FC BoBo) 15 Tore

3. Manuel Schneil (FC Dingolfing II) 14 Tore

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