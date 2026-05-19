Übersicht Kreisligen: Die letzten Entscheidungen sind gefallen

Der letzte Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen ist am vergangenen Wochenende ausgetragen worden, die letzten Entscheidungen sind gefallen. Hier gibt`s wieder die Übersicht:
Kreisliga Passau
Meister: TSV Karpfham
Aufstiegsrelegant: FC Salzweg
Der Torschützenkönig
1. Julian Willeuthner (FC Egglham) 21 Tore
2. Jonas Mautner (FC Salzweg) 20 Tore
3. Jakob Moosbauer (SV Hohenau) 16 Tore
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Meister: SpVgg Osterhofen
Aufstiegsrelegant: TSV Oberschneiding
Absteiger: DJK SB Straubing, SV Perkam
Abstiegsrelegant: SpVgg Stephansposching
Durch einen fulminanten 7:0-Heimsieg hat sich der 1. FC Viechtach als bester Kreisliga-Elfter zum direkten Klassenerhalt geschossen und den SV Perkam damit in die Kreisklasse geschickt.
Der Torschützenkönig
1. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 18 Tore
1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 18 Tore
3 Akteure haben 14 Tore erzielt
Tim Kammerl (SV Neuhausen), Lukáš Nečas (SC Zwiesel), Günther Denk (SC Zwiesel)
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Meister: DJK-SV Adlkofen
Aufstiegsrelegant: TSV Neustadt/Donau
Absteiger: SG Ihrlerstein/Essing, FC Hohenthann
Abstiegsreleganten: DJK-TSV Ast, SV Ettenkofen
Vor dem letzten Spieltag wäre der direkte Klassenerhalt für den SV Ettenkofen noch möglich gewesen, dazu hätte es aber eines eigenen Siegs bedurft und der FC Leibersdorf hätte in Hohenthann patzen müssen. Beides passierte nicht: Ettenkofen verlor sein Heimspiel gegen den TSV Abensberg mit 0:1, Leibersdorf sicherte sich durch einen 3:0-Auswärtssieg den direkten Klassenerhalt.
Der Torschützenkönig
1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 21 Tore
1. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 21 Tore
3. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 17 Tore
3. Philipp Sigl (FC Ergolding II) 17 Tore
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Meister: FSV Landau
Aufstiegsrelegant: FC Dingolfing II
Die Entscheidungsspiele um den Aufstieg hat sich der FC Dingolfing II nicht mehr nehmen lassen und siegte souverän mit 4:0 beim FC Bonbruck-Bodenkirchen.
Absteiger: DJK-SV Geratskirchen, TSV Pilsting
Abstiegsreleganten: TSV Gangkofen, DJK-TSV Dietfurt
Durch einen durchaus überraschenden 4:1-Auswärtscoup beim Meister in Landau hat der TSV Ulbering den direkten Klassenerhalt noch geschafft. In die Abstiegsrelegation müssen daher Gangkofen und Dietfurt. Ebenfalls direkt retten konnte sich der SV Hebertsfelden mit einem 4:1-Heimsieg gegen den TSV Gangkofen.
Der Torschützenkönig
1. Darius Jalinous (SV-DJK Wittibreut) 20 Tore
2. Stefan Galler (FC BoBo) 15 Tore
3. Manuel Schneil (FC Dingolfing II) 14 Tore
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