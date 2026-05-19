 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Übersicht Kreisligen: Die letzten Entscheidungen sind gefallen

Das war am Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen los

von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser
Kreisliga Isar-Rott: Die tolle Unterstützung half am Ende nicht: Nach der 1:4-Niederlage in Hebertsfelden muss der TSV Gangkofen in die Relegation.
Kreisliga Isar-Rott: Die tolle Unterstützung half am Ende nicht: Nach der 1:4-Niederlage in Hebertsfelden muss der TSV Gangkofen in die Relegation. – Foto: Christian Niederwieser

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Der letzte Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen ist am vergangenen Wochenende ausgetragen worden, die letzten Entscheidungen sind gefallen. Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost

Kreisliga Passau

Meister: TSV Karpfham
Aufstiegsrelegant: FC Salzweg

Der finale Showdown zwischen Karpfham und Salzweg endete 1:1 - und das reichte den "Karpfen" zum Titelgewinn! >>>Hier geht`s zum ausführlichen Meisterbericht!

Absteiger: SpVgg Oberkreuzberg, SG Thyrnau Kellberg
Abstiegsreleganten: SV Hohenau, TSV Schönberg

Die SG Thyrnau/Kellberg muss nach dem finalen 1:1 gegen Tittling die SpVgg Oberkreuzberg in die Kreisklasse begleiten - >>>Hier geht`s zum ausführlichen Bericht!

Der Torschützenkönig
1. Julian Willeuthner (FC Egglham) 21 Tore
2. Jonas Mautner (FC Salzweg) 20 Tore
3. Jakob Moosbauer (SV Hohenau) 16 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau!

Kreisliga Straubing

Meister: SpVgg Osterhofen
Aufstiegsrelegant: TSV Oberschneiding

Der TSV Oberschneiding hat in der Relegation die Chance, den Durchmarsch von der A-Klasse in die Bezirksliga zu schaffen.,
Der TSV Oberschneiding hat in der Relegation die Chance, den Durchmarsch von der A-Klasse in die Bezirksliga zu schaffen., – Foto: Charly Becherer


Die "Schneidinger" haben sich durch einen 1:0-Sieg gegen Langdorf die Relegation gesichert und könnten tatsächlich zum dritten Mal hintereinander aufsteigen - >>>hier geht`s zum ausführlichen Bericht!

Absteiger: DJK SB Straubing, SV Perkam
Abstiegsrelegant: SpVgg Stephansposching

Durch einen fulminanten 7:0-Heimsieg hat sich der 1. FC Viechtach als bester Kreisliga-Elfter zum direkten Klassenerhalt geschossen und den SV Perkam damit in die Kreisklasse geschickt.

Den direkten Klassenerhalt durfte der 1. FC Viechtach durch einen fulminanten 7:0-Heimsieg gegen Perkam feiern.
Den direkten Klassenerhalt durfte der 1. FC Viechtach durch einen fulminanten 7:0-Heimsieg gegen Perkam feiern. – Foto: Thomas Gierl

Der Torschützenkönig
1. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 18 Tore
1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 18 Tore
3 Akteure haben 14 Tore erzielt
Tim Kammerl (SV Neuhausen), Lukáš Nečas (SC Zwiesel), Günther Denk (SC Zwiesel)
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing!

Niederbayern West

Die DJK-TSV Ast konnte sich mit einem 2:1-Sieg beim Vizemeister Neustadt nochmal Selbstvertrauen holen für die Relegation.
Die DJK-TSV Ast konnte sich mit einem 2:1-Sieg beim Vizemeister Neustadt nochmal Selbstvertrauen holen für die Relegation. – Foto: Elena Alzinger

Kreisliga Donau-Laaber

Meister: DJK-SV Adlkofen
Aufstiegsrelegant: TSV Neustadt/Donau

Absteiger: SG Ihrlerstein/Essing, FC Hohenthann
Abstiegsreleganten: DJK-TSV Ast, SV Ettenkofen

Vor dem letzten Spieltag wäre der direkte Klassenerhalt für den SV Ettenkofen noch möglich gewesen, dazu hätte es aber eines eigenen Siegs bedurft und der FC Leibersdorf hätte in Hohenthann patzen müssen. Beides passierte nicht: Ettenkofen verlor sein Heimspiel gegen den TSV Abensberg mit 0:1, Leibersdorf sicherte sich durch einen 3:0-Auswärtssieg den direkten Klassenerhalt.

Der Torschützenkönig
1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 21 Tore
1. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 21 Tore
3. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 17 Tore
3. Philipp Sigl (FC Ergolding II) 17 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber!

Kreisliga Isar-Rott

Meister: FSV Landau
Aufstiegsrelegant: FC Dingolfing II

Die Entscheidungsspiele um den Aufstieg hat sich der FC Dingolfing II nicht mehr nehmen lassen und siegte souverän mit 4:0 beim FC Bonbruck-Bodenkirchen.

Absteiger: DJK-SV Geratskirchen, TSV Pilsting
Abstiegsreleganten: TSV Gangkofen, DJK-TSV Dietfurt

Durch einen durchaus überraschenden 4:1-Auswärtscoup beim Meister in Landau hat der TSV Ulbering den direkten Klassenerhalt noch geschafft. In die Abstiegsrelegation müssen daher Gangkofen und Dietfurt. Ebenfalls direkt retten konnte sich der SV Hebertsfelden mit einem 4:1-Heimsieg gegen den TSV Gangkofen.

Der Torschützenkönig
1. Darius Jalinous (SV-DJK Wittibreut) 20 Tore
2. Stefan Galler (FC BoBo) 15 Tore
3. Manuel Schneil (FC Dingolfing II) 14 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Isar-Rott!