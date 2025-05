Übersicht Kreisligen: Die letzten Entscheidungen sind gefallen!

Die SG Mallersdorf/Grafentraubach hat sich im "Endspiel" gegen den FC Leibersdorf das Ticket für die Bezirksliga-Relegation gesichert. – Foto: Screenshot SG Mallersdorf

In den vier niederbayerischen Kreisligen stand am vergangenen Wochenende der letzte Spieltag auf dem Programm - und wir haben für euch wieder die Übersicht über die letzten Entscheidungen, die gefallen sind.

Niederbayern Ost Kreisliga Passau

Der Meister

Der SV Schalding II hat`s gepackt und den SV Hofkirchen tatsächlich noch am letzten Spieltag abgefangen. Die Bayernliga-Reserve löste ihre Aufgabe in Eberhardsberg mit 3:0 souverän (>>>hier geht`s zu den Liveticker-Highlights des Spiels!), während der SVH zuhause patzte und dem SV Hohenau mit 1:2 unterlag (>>>hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!).

Hofkirchen hat aber immer noch die Chance zum Aufstieg und duelliert sich am kommenden Freitag um 18:15 Uhr in der ersten Runde der Bezirksliga-Relegation in Rathsmannsdorf mit dem SV Oberpolling.

Freud und Leid, dicht beisammen: Während sich die Kicker des SV Hohenau über den Klassenerhalt freuen, ist die Enttäuschung auf Seiten der Hofkirchner groß ob der verpassten Meisterschaft. – Foto: Mike Sigl





Die Absteiger

Die DJK Straßkirchen und der FC Vilshofen standen schon vor dem letzten Spieltag als Absteiger fest. In die Relegation müssen der FC Künzing II und der FC Tiefenbach DJK. Durch einen tollen Schlussspurt hat sich der SV Hohenau noch den Klassenerhalt gesichert.



Der Torschützenkönig

1. Sebastian Sommer (SV Schalding II) 29 Tore

2. Adrián Grebáč (ehemals SV Hofkirchen) 22 Tore

3. Jonas Mautner (FC Salzweg) 19 Tore

3. Jakob Moosbauer (SV Hohenau) 19 Tore

Kreisliga Straubing

Der Meister

Alles war schon klar vorm letzten Spieltag: Die SpVgg Plattling hatte sich die Woche zuvor in Neuhausen den Titel gesichert! Der SV Bischofsmais geht in die Aufstiegsrelegation und bestreitet am kommenden Freitag in Runde eins in Zwiesel den Kracher gegen den Lokalrivalen TSV Regen.

Der SV Perkam (gelbe Trikots) hat sich noch in die Relegation gerettet. – Foto: Maximilian Stahl





Die Absteiger

Neben dem SV Schwarzach hat`s auch den SV Kirchberg erwischt! Die Bayerwädler müssen nach vier Jahren wieder den Gang in die Kreisklasse antreten. Mit einem starken Schlussspurt konnte sich der SV Perkam in die Relegation retten.



Der Torschützenkönig

1. Matej Stefl (SV Bischofsmais) 22 Tore

2. Nico Brem (1. FC Viechtach) 18 Tore

3. Andreas Berovic (SV Perkam) 16 Tore

Der Meister

Mit dem SV Sallach stand der Meister bereits fest! In Sachen Aufstiegs-Relegationsplatz meinte es das Drehbuch aber gut mit den Fans der Kreisliga Donau-Laaber. Denn am letzten Spieltag machten die SG Mallersdorf/Grafentraubach und der FC Leibersdorf das Ticket im Direktduell unter sich aus. Sagenhafte 700 Zuschauer sorgten für eine überragende Kulisse. Die Hausherren hatten dabei das bessere Ende für sich und gehen in die Relegation! (>>>hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!) Die Mallersdorfer duellieren sich am Freitag in der ersten Runde in Dingolfing mit dem FC-DJK Simbach.



Bitter für den FC Leibersdorf: Die Elf von Coach Ali Attiehlag lange Zeit auf Meisterkurs, nun geht der FCL komplett leer aus.

Die Absteiger

Der SV Niederleierndorf und die SG WiBiKi standen schon als Absteiger fest. In die Abstiegsrelegation müssen der TSV Neustadt/Donau und der SV Mengkofen. Direkt gerettet hat sich hauchdünn der FC Hohenthann.



Der Torschützenkönig

1. Daniel Dollmann (SV Ettenkofen) 20 Tore

2. Fabian Prebeck-Sanchez (SG Mallersdorf/Grafentraubach) 19 Tore

3. Nicolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 16 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber! Kreisliga Isar-Rott

Der Meister

Mit dem TV Geisenhausen stand der Meister einen Spieltag vor Schluss schon fest! Die Vizemeisterschaft und damit den Aufstiegs-Relegationsplatz sicherte sich der SC Falkenberg. Die "Falken" bekommen es in Runde eins am Freitag in Arnstorf mit dem FSV Landau zu tun.

Der SC Falkenberg kann in der Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen. – Foto: Charly Becherer