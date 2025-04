Übersicht Kreisligen: Die Lage spitzt sich zu!

Frust pur beim FC Oberpöring! Der FCO läuft Gefahr, von der Bezirksliga in die Kreisklasse durchgereicht zu werden. – Foto: Charly Becherer

Die Lage spitzt sich zu - die Zeit der Entscheidungen rückt immer näher! Was hat sich am vergangenen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen getan? Hier gibt`s wieder den Überblick:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Salzweg und Schalding II heißen die Gewinner im Aufstiegsrennen an diesem Spieltag. Tabellenführer Hofkirchen gab in einer turbulenten Partie gegen Karpfham eine 2:0-Führung aus der Hand, rettete aber in der Schlussphase noch ein 3:3 und damit einen wichtigen Zähler. (>>>hier geht`s zum Spielbericht!)

Das war knapp: Zumindest einen Zähler, wie es die Hofkirchner anzeigen, konnte der Primus am Ende retten. – Foto: Mike Sigl





Einen Nackenschlag müssen die Eberhardsberger verdauen. In der 96. (!) Minute kassierte die Borussia den 3:3-Ausgleich, was gleichbedeutend ist mit dem Aus im Titelrennen. Die Chance auf den Aufstiegs-Relegationsplatz lebt allerdings noch. ( Einen Nackenschlag müssen die Eberhardsberger verdauen. In der 96. (!) Minute kassierte die Borussia den 3:3-Ausgleich, was gleichbedeutend ist mit dem Aus im Titelrennen. Die Chance auf den Aufstiegs-Relegationsplatz lebt allerdings noch. ( >>>hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Was tut sich im Tabellenkeller?

Der FC Tittling hat das Kellerduell in Straßkirchen überraschend deutlich mit 5:0 für sich entscheiden können. Mann des Tages war ohne Zweifel Michael Kern, der gleich vier Treffer erzielen konnte. Für den Aufsteiger aus Straßkirchen sieht`s danach aus, dass es nach nur einem Jahr wieder zurück in die Kreisklasse geht. (>>>hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!)



Die Torjägerliste (Stand 28.04.)

1. Sebastian Sommer (SV Schalding II) 22 Tore

2. Adrián Grebáč (ehemals SV Hofkirchen) 22 Tore

3. Jonas Mautner (FC Salzweg) 18 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torjägerliste der Kreisliga Passau!

Kreisliga Straubing



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Den Titel machen der SV Bischofsmais und die SpVgg Plattling unter sich aus! Die Isarstädter holten vor 320 Zuschauern immerhin einen Zähler beim Landkreisderby und schweren Auswärtsspiel in Auerbach. (>>>hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!)

2:2 hieß es am Ende im Duell zwischen dem SV Auerbach (weiße Trikots) und der SpVgg Plattling. – Foto: Harry Rindler





Weil die Bischofsmaiser ihr Heimspiel mit 2:1 gegen Neßlbach gewannen, hat der SVB nun zwei Zähler Vorsprung an der Tabellenspitze. Die Luft raus ist offenbar beim SC Zwiesel. Die Glasstädter erwischten zuhause gegen Viechtach einen völlig gebrauchten Tag und kassierten eine 0:4-Packung. Die dritte Pleite aus den letzten vier Partien für den Sportclub, der damit nach vorne abreißen lassen muss. Weil die Bischofsmaiser ihr Heimspiel mit 2:1 gegen Neßlbach gewannen, hat der SVB nun zwei Zähler Vorsprung an der Tabellenspitze. Die Luft raus ist offenbar beim SC Zwiesel. Die Glasstädter erwischten zuhause gegen Viechtach einen völlig gebrauchten Tag und kassierten eine 0:4-Packung. Die dritte Pleite aus den letzten vier Partien für den Sportclub, der damit nach vorne abreißen lassen muss.

Einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt fuhr der SV Perkam gegen Schwarzach ein. – Foto: Maximilian Stahl





Was tut sich im Tabellenkeller?

Im ultimativen Kellerduell setzte sich der SV Perkam mit 4:2 gegen den SV Schwarzach durch und reichte die rote Laterne damit an die Schwarzacher weiter. Wichtige Siege im Kampf um den Klassenerhalt fuhren auch die DJK SB Straubing (vs. Kirchberg) und der SV Winzer (vs. Neuhausen) ein.



Die Torjägerliste (Stand 28.04.)

1. Matej Stefl (SV Bischofsmais) 19 Tore

2. Nico Brem (1. FC Viechtach) 16 Tore

3. Jan Karabas (SpVgg Plattling) 15 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torjägerliste der Kreisliga Straubing!

Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Das Topspiel zwischen Sallach und Ettenkofen wollten sich 450 Zuschauer nicht entgehen lassen. Durch das 0:0 hielten sich die Hausherren zumindest einen Verfolger vom Leib. Für die Gäste aus Ettenkofen war`s das wohl mit den Aufstiegshoffnungen. Kaum zu glauben, aber wahr: Zuhause treffen die Sallacher das Tor nicht mehr! In den bisherigen vier Heimspielen nach der Winterpause gelang dem SVS vor heimischer Kulisse noch kein einziger Treffer.

450 Zuschauer waren nach Sallach gekommen - und die sahen ein 0:0. – Foto: Lukas Ziegler





Weil aber der FC Leibersdorf überraschend zuhause gegen den FC Dingolfing II patzte, haben die Sallacher an der Tabellenspitze einen Zähler Vorsprung auf die Truppe von Spielertrainer Ali Attieh.





Was tut sich im Tabellenkeller?

Zappenduster wird`s langsam für die SG WiBiKi und den SV Niederleierndorf. Die Spielgemeinschaft aus Wildenberg, Biburg und Kirchdorf verlor gegen die SG Offenstetten/Rohr das zweite Spiel in Folge. Die Aufholjagd nach der Winterpause ist damit gestoppt. Niederleierndorf holte zwar in Abensberg ein 1:1, wartet aber weiterhin auf den ersten Sieg nach der Winterpause - zu wenig im Kampf um den Klassenerhalt!



Die Torjägerliste (Stand 28.04.)

1. Daniel Dollmann (SV Ettenkofen) 18 Tore

2. Fabian Prebeck-Sanchez (SG Mallersdorf/Grafentraubach) 17 Tore

3. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 14 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torjägerliste der Kreisliga Donau-Laaber!

Kreisliga Isar-Rott



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der TV Geisenhausen hat die Vorentscheidung im Titelrennen verpasst und musste sich mit einem 0:0 bei der SG Johannesbrunn-Binabiburg zufriedengeben. Weil der SV Heberstfelden zuhause gegen den FC Velden-Eberspoint patzte (2:3) (>>>hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!), schob sich der SC Falkenberg mit einem 3:1-Auswärtssieg beim FC Bonbruck/Bodenkirchen auf Platz zwei vor.

Die Hoffung lebt wieder beim SC Aufhausen nach dem 2:1-Sieg gegen Vilsbiburg! – Foto: Charly Becherer