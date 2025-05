Übersicht Kreisligen: Die ersten Entscheidungen sind gefallen

In den vier niederbayerischen Kreisligen sind am vergangenen Wochenende die ersten Entscheidungen gefallen. Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Was tut sich im Abstiegskampf? Durch den Coup in Hofkirchen ist der FC Tittling dem Klassenerhalt ganz nah. Die DJK Straßkirchen steht hingegen als erster Absteiger fest. Auch für den FC Vilshofen wird es nach der 1:2-Heimniederlage gegen Perlesreut ganz, ganz eng. Die Torjägerliste (Stand 05.05.) 1. Sebastian Sommer (SV Schalding II) 27 Tore 2. Adrián Grebáč (ehemals SV Hofkirchen) 22 Tore 3. Jonas Mautner (FC Salzweg) 18 Tore

Alles in der eigenen Hand in Sachen Aufstieg hat die SpVgg Plattling nach dem 2:0-Sieg gegen Lindberg. – Foto: Harry Rindler

Was tut sich im Titelrennen? Die Entscheidung fällt in den letzten beiden Partien zwischen der SpVgg Plattling und dem SV Bischofsmais. Sowohl die Isarstädter (2:0 zuhause gegen Lindberg) als auch die Bayerwäldler (2:0 zuhause gegen Schwarzach) fuhren Siege ein. Ein Punkt trennt damit vor den finalen zwei Aufgaben das Führungsduo! Das Überraschungsteam aus Viechtach hat sich hingegen mit einer 0:3-Niederlage bei der DJK SB Straubing aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet und hat auch keine Chance mehr auf den Relegationsplatz.

Derbysieg in Winzer - und damit fast so gut wie sicher der Klassenerhalt für die DJK Neßlbach. – Foto: Mike Sigl

Was tut sich im Abstiegskampf?

Durch den 1:0-Derbysieg in Winzer vor 400 Zuschauern hat die DJK Neßlbach den Klassenerhalt so gut wie sicher.

Ein Ausrufezeichen konnte die DJK SB Straubing mit dem 3:0-Heimsieg gegen Viechtach setzen und hat damit das rettende Ufer erklommen. Kaum noch Hoffnung gibt es für den SV Schwarzach am Tabellenende.



Die Torjägerliste (Stand 05.05.)

1. Matej Stefl (SV Bischofsmais) 20 Tore

2. Nico Brem (1. FC Viechtach) 18 Tore

3. Jan Karabas (SpVgg Plattling) 15 Tore

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber



Was tut sich im Titelrennen?

Es ist entschieden! Weil der FC Leibersdorf bereits am Samstag eine völlig überraschende wie krachende 1:5-Heimpleite gegen den so gut wie sicheren Absteiger SG WiBiKi kassierte, war am gestrigen Sonntag alles angerichtet für den SV Sallach. Lange Zeit sah es allerdings für die Sallacher danach aus, als würde der Heimfluch nach der Winterpause anhalten. Zur Info: Dem SVS war noch kein einziger Treffer 2025 in der heimischen "Platzhirsch Arena" gelungen. Rund zehn Minuten vor dem Ende erlöste dann Florinel Strungariu die 270 Zuschauer und köpfte zum 1:0 ein! Der erste Heimtreffer 2025 war zugleich auch das Tor zur Meisterschaft. Gratulation!

Was tut sich im Abstiegskampf?

Wie bereits erwähnt, sorgte die SG WiBiKi für die Überraschung des Spieltags und das hält bei der Spielgemeinschaft den Funken Hoffnung noch am Glimmen. Definitiv abgestiegen ist hingegen nun der SV Niederleierndorf.



Die Torjägerliste (Stand 05.05.)

1. Fabian Prebeck-Sanchez (SG Mallersdorf/Grafentraubach) 18 Tore

1. Daniel Dollmann (SV Ettenkofen) 18 Tore

3. Nicolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 16 Tore

Kreisliga Isar-Rott



Was tut sich im Titelrennen?

Trotz einer roten Karte ließ Geisenhausen in Aufhausen nichts anbrennen und steht ganz dicht vor dem Meistertitel. Dem TV reicht aus den abschließenden zwei Begegnungen ein Zähler zum Aufstieg in die Bezirksliga. Spannender ist das Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz. Hebertsfelden und Falkenberg trennt nur ein Punkt.