Übersicht Kreisligen: Das Vorrunden-Finale steht an

Die Zeit vergeht... In den vier niederbayerischen Ligen steht schon wieder der letzte Spieltag der Vorrunde auf dem Programm. Hier gibt`s die Übersicht:
Kreisliga Passau
Das Beste kommt zum Schluss? Nun ja, bis zur Winterpause ist es noch ein wenig hin, aber am letzten Spieltag der Vorrunde kommt es zum mit Spannung erwarteten Spitzenspiel zwischen den FC Salzweg und dem TSV Karpfham. Und wer weiß, vielleicht gibt`s dann am letzten Spieltag im kommenden Mai ein echtes Finale um den Titel.
13. Spieltag
Fr., 10.10.25 18:30 Uhr FC Tittling - SG Thyrnau / Kellberg
Sa., 11.10.25 10:30 Uhr TSV Schönberg 1904 - SV Hohenau
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr FC Salzweg - TSV Karpfham
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr SV Perlesreut - DJK Eberhardsberg
Sa., 11.10.25 16:00 Uhr SV Schöfweg - SV Röhrnbach
So., 12.10.25 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - FC Egglham
So., 12.10.25 16:00 Uhr DJK Passau West - SpVgg Oberkreuzberg
Kreisliga Straubing
Auch das Vorrundenfinale in der Kreisliga Straubing hält ein echtes Topspiel bereit: Titel-Topfavorit SpVgg Osterhofen empfängt zuhause den Tabellendritten SC Zwiesel. Die Hausherren könnten mit einem Heimdreier einen der größten Rivalen dann schon um satte elf Zähler distanzieren...
Am anderen Ende des Tableaus kommt`s zum Kellerkracher zwischen der SpVgg Stephansposching und der DJK SB Straubing.
13. Spieltag
Sa., 11.10.25 14:00 Uhr TSV Lindberg - SV Haibach
Sa., 11.10.25 15:00 Uhr SV Auerbach - TSV Regen
Sa., 11.10.25 15:30 Uhr SV Perkam - 1. FC Viechtach
Sa., 11.10.25 16:00 Uhr SpVgg Osterhofen - SC 1919 Zwiesel
So., 12.10.25 16:00 Uhr FC Langdorf - TSV Oberschneiding
So., 12.10.25 16:00 Uhr SV Winzer - SV Neuhausen/Offenberg
So., 12.10.25 16:00 Uhr SpVgg Stephansposching - DJK SB Straubing
Kreisliga Donau-Laaber
Nimmt die DJK-SV Adlkofen auch die Hürde in Mallersdorf? Oder findet die Sportgemeinschaft nach den überraschenden zwei Heimpleiten in Folge wieder in die Spur? Eine der spannenden Fragen zum Hinrunden-Kehraus. Mit dem TSV Abensberg und dem SV Ettenkofen treffen zwei Enttäuschte der bisherigen Saison aufeinander. Beide Teams hätte man eher oben erwartet, stattdessen ist es nun ein Kellerduell.
13. Spieltag
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - DJK-SV Adlkofen
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr TSV Abensberg - SV Ettenkofen
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr FC Eintracht Landshut - SG Offenstetten / Rohr
So., 19.10.25 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - FC Ergolding II
So., 19.10.25 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - TSV Neustadt/Donau
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Leibersdorf - FC Hohenthann
So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Ergoldsbach - SG Ihrlerstein / Essing
Kreisliga Isar-Rott
Ein großer Name für die Kreisliga: Der TSV Pilsting hat Vitus Nagorny als neuen Liniencoach aus dem Hut gezaubert. Der Ex-Profi, der unter anderem fünf Bundesligaspiele für den VfL Wolfsburg absolviert hat, gibt beim Tabellenzweiten in Wittibreut seinen Einstand.
13. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - SV Hebertsfelden
Sa., 18.10.25 12:15 Uhr FC Dingolfing II - FC Bonbruck/Bodenk.
Sa., 18.10.25 15:15 Uhr SV-DJK Wittibreut - TSV Pilsting
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - TSV Vilsbiburg
So., 19.10.25 14:00 Uhr TSV Ulbering - FSV Landau/Isar
So., 19.10.25 16:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - DJK-SV Geratskirchen
So., 19.10.25 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - SC Aufhausen