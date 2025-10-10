Übersicht Kreisligen: Das Vorrunden-Finale steht an

Gipfeltreffen in der Kreisliga Passau: Der FC Salzweg fordert zuhause in seinem schmucken Stadion den TSV Karpfham heraus. – Foto: Peter Solek

Die Zeit vergeht... In den vier niederbayerischen Ligen steht schon wieder der letzte Spieltag der Vorrunde auf dem Programm. Hier gibt`s die Übersicht:

Niederbayern Ost

Kreisliga Passau

Das Beste kommt zum Schluss? Nun ja, bis zur Winterpause ist es noch ein wenig hin, aber am letzten Spieltag der Vorrunde kommt es zum mit Spannung erwarteten Spitzenspiel zwischen den FC Salzweg und dem TSV Karpfham. Und wer weiß, vielleicht gibt`s dann am letzten Spieltag im kommenden Mai ein echtes Finale um den Titel. 13. Spieltag

Fr., 10.10.25 18:30 Uhr FC Tittling - SG Thyrnau / Kellberg

Sa., 11.10.25 10:30 Uhr TSV Schönberg 1904 - SV Hohenau

Sa., 11.10.25 15:00 Uhr FC Salzweg - TSV Karpfham

Sa., 11.10.25 15:00 Uhr SV Perlesreut - DJK Eberhardsberg

Sa., 11.10.25 16:00 Uhr SV Schöfweg - SV Röhrnbach

So., 12.10.25 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - FC Egglham

So., 12.10.25 16:00 Uhr DJK Passau West - SpVgg Oberkreuzberg

Kreisliga Straubing



Auch das Vorrundenfinale in der Kreisliga Straubing hält ein echtes Topspiel bereit: Titel-Topfavorit SpVgg Osterhofen empfängt zuhause den Tabellendritten SC Zwiesel. Die Hausherren könnten mit einem Heimdreier einen der größten Rivalen dann schon um satte elf Zähler distanzieren...

Am anderen Ende des Tableaus kommt`s zum Kellerkracher zwischen der SpVgg Stephansposching und der DJK SB Straubing. 13. Spieltag

Sa., 11.10.25 14:00 Uhr TSV Lindberg - SV Haibach

Sa., 11.10.25 15:00 Uhr SV Auerbach - TSV Regen

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr SV Perkam - 1. FC Viechtach

Sa., 11.10.25 16:00 Uhr SpVgg Osterhofen - SC 1919 Zwiesel

So., 12.10.25 16:00 Uhr FC Langdorf - TSV Oberschneiding

So., 12.10.25 16:00 Uhr SV Winzer - SV Neuhausen/Offenberg

So., 12.10.25 16:00 Uhr SpVgg Stephansposching - DJK SB Straubing Niederbayern West

Himmel hilf: Es will einfach nicht laufen in dieser Saison für den TSV Abensberg. – Foto: Norbert Herrmann