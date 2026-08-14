Übersicht Kreisligen: Das ist am 4. Spieltag geboten!

Der vierte Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen steht an. Hier gibt`s wieder die Übersicht über das Spieltagsgeschehen:
Kreisliga Passau
Im Fokus des 4. Spieltags in der Kreisliga Passau steht das Duell der bisher so famosen wie makellosen Aufsteiger Sturm Hauzenberg II und FC Aunkirchen. Die Ballermänner des Sturms (schon 14 Tore!) um Goalgetter Paul Aiginger treffen auf die beste Defensive (bislang noch kein Gegentor!) - das dürfte hochinteressant werden. Verlieren verboten heißt es schon am Freitagabend im Derby zwischen dem FC Tittling und dem SV Perlesreut. Beide sind zäh aus den Startlöchern gekommen und sehnen den ersten Sieg herbei.
4. Spieltag
Fr., 14.08.26 18:30 Uhr FC Tittling - SV Perlesreut
Fr., 14.08.26 18:45 Uhr SV Hofkirchen - DJK Vornbach a. Inn II
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg II - FC Aunkirchen
Sa., 15.08.26 17:00 Uhr DJK Eberhardsberg - FC Egglham
So., 16.08.26 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - SG Breitenberg / Sonnen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Saldenburg / Thurmansb. - SV Röhrnbach
So., 16.08.26 15:00 Uhr DJK Passau West - SV Winzer
Kreisliga Bayerwald
Das hat Eindruck gemacht! Der SV Schöfweg ist bisher das Maß der Dinge in der Kreisliga Bayerwald, vor allem das glatte 4:0 in Neuhausen war schon ein deutlicher Fingerzeig. Jetzt wartet das nächste äußerst reizvolle Heimspiel auf den SVS, wenn am Freitagabend der traditionsreiche SC Zwiesel kommt. Sicher viele Zuschauer wird das Nachbarschafts-Duell TSV Lindberg gegen den TSV Regen anlocken. Im Aufsteigerduell zuhause gegen den TSV Aholming hofft der SV Habischried, endlich die allerersten Kreisliga-Punkte einfahren zu können.
4. Spieltag
Fr., 14.08.26 18:00 Uhr SV Schöfweg - SC 1919 Zwiesel
Sa., 15.08.26 13:00 Uhr FC Langdorf - SV Haibach
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Lindberg - TSV Regen
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr SV Geiersthal - SpVgg Niederalteich
Sa., 15.08.26 17:00 Uhr SV Prackenbach - SV Auerbach
So., 16.08.26 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SV Neuhausen/Offenberg
So., 16.08.26 14:00 Uhr SV Habischried - TSV Aholming
Topspiel in Abensberg! Die "Babonen" sind mit zwei Siegen durchaus respektabel gestartet und haben nun Tabellenführer und Bezirksliga-Absteiger Geisenhausen zu Gast. Langsam wird`s Zeit! So lautet das Motto für die SG Offenstetten/Rohr und den VfR Laberweinting. Die beiden Teams haben noch keinen einzigen Zähler auf dem Konto. Wollen die beiden nicht von Anfang an hinten drin kleben, sollten langsam aber sicher Punkte her.
4. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - FC Eintracht Landshut
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Ergoldsbach - SG Sandharlanden / Gögging
Sa., 15.08.26 14:30 Uhr SV Sallach - FC Leibersdorf
So., 16.08.26 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - VfR Laberweinting
So., 16.08.26 16:00 Uhr SG WiBiKi - FC Ergolding II
So., 16.08.26 16:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - SV Münchnerau-La
So., 16.08.26 17:00 Uhr TSV Abensberg - TV Geisenhausen
Großes Derby in Johannesbrunn! Der Nachbar vom FC Bonbruck/Bodenkirchen ist zu Gast. Freilich geht`s ums Prestige, aber auch sportlich ist jede Menge Brisanz drin. Beide Kontrahenten warten noch auf den ersten Saisonsieg. Tabellenführer Wittibreut bekommt Besuch vom bisher wackeren Aufsteiger SG Dornach/Roßbach. Der Neuling hat noch kein Spiel verloren!
4. Spieltag
Fr., 14.08.26 18:30 Uhr FC Velden-Eberspoint - DJK-TSV Dietfurt
Sa., 15.08.26 11:00 Uhr SV-DJK Wittibreut - SG Dornach / Roßbach
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Aufhausen - TSV Ulbering
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr TuS 1860 Pfarrkirchen - ASCK Simbach/Inn
So., 16.08.26 14:00 Uhr SV Haidlfing - TSV Vilsbiburg
So., 16.08.26 16:00 Uhr TSV 68 Baierbach - SV Hebertsfelden
So., 16.08.26 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - FC Bonbruck/Bodenk.