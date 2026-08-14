Übersicht Kreisligen: Das ist am 4. Spieltag geboten! Ausblick auf das Spieltagsgeschehen in den 4 niederbayerischen Kreisligen von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Kreisliga Isar-Rott: Einen Derbysieg - wie hier im Oktober 2023 - wünscht sich die SG Johannesbrunn-Binabiburg gegen den Nachbarn FC Bonbruck/Bodenkirchen. – Foto: Charly Becherer

Der vierte Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen steht an. Hier gibt`s wieder die Übersicht über das Spieltagsgeschehen:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau



Im Fokus des 4. Spieltags in der Kreisliga Passau steht das Duell der bisher so famosen wie makellosen Aufsteiger Sturm Hauzenberg II und FC Aunkirchen. Die Ballermänner des Sturms (schon 14 Tore!) um Goalgetter Paul Aiginger treffen auf die beste Defensive (bislang noch kein Gegentor!) - das dürfte hochinteressant werden. Verlieren verboten heißt es schon am Freitagabend im Derby zwischen dem FC Tittling und dem SV Perlesreut. Beide sind zäh aus den Startlöchern gekommen und sehnen den ersten Sieg herbei.

Kreisliga Passau: Bollwerk! Der FC Aunkirchen hat bislang noch kein Gegentor kassiert. Kann der FCA auch die Ballermänner des FC Sturm II ausbremsen? – Foto: Daniela Muggendobler

4. Spieltag

Fr., 14.08.26 18:30 Uhr FC Tittling - SV Perlesreut

Fr., 14.08.26 18:45 Uhr SV Hofkirchen - DJK Vornbach a. Inn II

Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg II - FC Aunkirchen

Sa., 15.08.26 17:00 Uhr DJK Eberhardsberg - FC Egglham

So., 16.08.26 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - SG Breitenberg / Sonnen

So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Saldenburg / Thurmansb. - SV Röhrnbach

So., 16.08.26 15:00 Uhr DJK Passau West - SV Winzer

Kreisliga Bayerwald



Das hat Eindruck gemacht! Der SV Schöfweg ist bisher das Maß der Dinge in der Kreisliga Bayerwald, vor allem das glatte 4:0 in Neuhausen war schon ein deutlicher Fingerzeig. Jetzt wartet das nächste äußerst reizvolle Heimspiel auf den SVS, wenn am Freitagabend der traditionsreiche SC Zwiesel kommt. Sicher viele Zuschauer wird das Nachbarschafts-Duell TSV Lindberg gegen den TSV Regen anlocken. Im Aufsteigerduell zuhause gegen den TSV Aholming hofft der SV Habischried, endlich die allerersten Kreisliga-Punkte einfahren zu können.

Kreisliga Bayerwald: Der SV Habischried (links, graue Trikots) ist nach dem Aufstieg noch nicht wirklich in der Kreisliga angekommen. – Foto: Johann Hilmer

4. Spieltag

Fr., 14.08.26 18:00 Uhr SV Schöfweg - SC 1919 Zwiesel

Sa., 15.08.26 13:00 Uhr FC Langdorf - SV Haibach

Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Lindberg - TSV Regen

Sa., 15.08.26 16:00 Uhr SV Geiersthal - SpVgg Niederalteich

Sa., 15.08.26 17:00 Uhr SV Prackenbach - SV Auerbach

So., 16.08.26 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SV Neuhausen/Offenberg

So., 16.08.26 14:00 Uhr SV Habischried - TSV Aholming Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber Topspiel in Abensberg! Die "Babonen" sind mit zwei Siegen durchaus respektabel gestartet und haben nun Tabellenführer und Bezirksliga-Absteiger Geisenhausen zu Gast. Langsam wird`s Zeit! So lautet das Motto für die SG Offenstetten/Rohr und den VfR Laberweinting. Die beiden Teams haben noch keinen einzigen Zähler auf dem Konto. Wollen die beiden nicht von Anfang an hinten drin kleben, sollten langsam aber sicher Punkte her.

Kreisliga Donau-Laaber: Der TSV Abensberg freut sich auf das Topspiel gegen den TV Geisenhausen. – Foto: Alfred Brumbauer