Übersicht Kreisligen: Das bringt der 5. Spieltag!

Kreisliga Donau-Laaber: Mit einem Auswärtsdreier in Laberweinting könnte der TSV Ergoldsbach zumindest über Nacht die Tabellenführung übernehmen. – Foto: Alfred Brumbauer

Der 5. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen steht an. Wir haben für euch wieder die Übersicht über das Geschehen am Wochenende:

Im Fokus des 5. Spieltags steht das Kellerduell zwischen dem SV Winzer und dem FC Tittling. Beide warten immer noch auf den ersten Sieg und sehnen den Befreiungsschlag herbei. Endlich auf den ersten Dreier hofft auch die SG Breitenberg/Sonnen, die sich bisher als Aufsteiger schwertut und es nun zuhause mit dem SV Perlesreut zu tun bekommt. Der verlustpunktfreie Tabellenführer FC Sturm Hauzenberg II gastiert bei der DJK Vornbach II und nimmt den fünften Sieg im fünften Spiel ins Visier.

5. Spieltag Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Röhrnbach - DJK Passau West Sa., 22.08.26 14:00 Uhr FC Egglham - SV Hofkirchen Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FC Aunkirchen - SG Saldenburg / Thurmansb. Sa., 22.08.26 16:00 Uhr SG Breitenberg / Sonnen - SV Perlesreut So., 23.08.26 16:00 Uhr SV Winzer - FC Tittling Di., 25.08.26 19:30 Uhr DJK Eberhardsberg - DJK-SV Dorfbach Mi., 26.08.26 18:30 Uhr DJK Vornbach a. Inn II - FC Sturm Hauzenberg II

Wo ist die Kugel? Der SV Neuhausen/Offenberg um Spielertrainer Fabian Burmberger ist zuletzt vom Erfolgsweg abgekommen. – Foto: Thomas Gierl

Das Highlight des 5. Spieltags ist sicherlich das Gipfeltreffen in Auerbach, wo der SVA als Zweitplatzierter den Tabellenführer aus Schöfweg empfängt. Die geographische Nähe der beiden Klubs dürfte zusätzlich für Brisanz und eine tolle Kulisse sorgen. Nach zwei Pleiten in Folge will der SV Neuhausen/Offenberg wieder in die Spur finden und steht zuhause gegen den Aufsteiger aus Habischried, der eine Klasse höher noch ordentlich zu kämpfen hat, vor einer lösbaren Hausaufgabe. >>>Hier geht`s zur ausführlichen Vorschau der Kreisliga Bayerwald!

5. Spieltag

Fr., 21.08.26 18:00 Uhr TSV Lindberg - SV Geiersthal

Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SpVgg Niederalteich - SV Prackenbach

Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SV Auerbach - SV Schöfweg

Sa., 22.08.26 17:15 Uhr SC 1919 Zwiesel - 1. FC Viechtach

So., 23.08.26 14:00 Uhr TSV Regen - SV Haibach

So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SV Habischried

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Aholming - FC Langdorf

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber

Los geht`s mit dem 5. Spieltag am Freitagabend und dem Nachbarschaftsduell zwischen dem VfB Laberweinting und dem TSV Ergoldsbach. Die Gäste aus Ergoldsbach um Trainer Johannes Viehbeck reisen als Favorit in den benachbarten Landkreis Straubing-Bogen. Laberweinting konnte bislang als Aufsteiger noch keinen einzigen Zähler einfahren. Sicher auch interessant: Das Duell der Bezirksliga-Absteiger TV Geisenhausen gegen den SV Sallach.

5. Spieltag

Fr., 21.08.26 18:15 Uhr VfR Laberweinting - TSV Ergoldsbach

So., 23.08.26 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - SG WiBiKi

So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Eintracht Landshut - SG Offenstetten / Rohr

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Abensberg - DJK-TSV Ast

So., 23.08.26 16:00 Uhr TV Geisenhausen - SV Sallach

So., 23.08.26 16:00 Uhr FC Ergolding II - SG Mallersdorf/Grafentraubach

So., 23.08.26 16:00 Uhr SV Münchnerau-La - FC Leibersdorf

Kreisliga Isar-Rott

Der TSV Vilsbiburg will die Ballermänner der TuS 1860 Pfarrkirchen stoppen. Die Sechziger haben nach einem 2:2 zum Start beim TSV Ulbering zuletzt für spektakuläre Ergebnisse gesorgt und hat nach vier Partien bereits 17 Tore erzielt. Endlich auf den ersten Dreier hofft Schlusslicht Hebertsfelden, das die SG Johannesbrunn-Binabiburg zu Gast hat.