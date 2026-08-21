Übersicht Kreisligen: Das bringt der 5. Spieltag!

Der 5. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen steht an. Wir haben für euch wieder die Übersicht über das Geschehen am Wochenende:
Im Fokus des 5. Spieltags steht das Kellerduell zwischen dem SV Winzer und dem FC Tittling. Beide warten immer noch auf den ersten Sieg und sehnen den Befreiungsschlag herbei. Endlich auf den ersten Dreier hofft auch die SG Breitenberg/Sonnen, die sich bisher als Aufsteiger schwertut und es nun zuhause mit dem SV Perlesreut zu tun bekommt. Der verlustpunktfreie Tabellenführer FC Sturm Hauzenberg II gastiert bei der DJK Vornbach II und nimmt den fünften Sieg im fünften Spiel ins Visier.
5. Spieltag
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Röhrnbach - DJK Passau West
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr FC Egglham - SV Hofkirchen
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr FC Aunkirchen - SG Saldenburg / Thurmansb.
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr SG Breitenberg / Sonnen - SV Perlesreut
So., 23.08.26 16:00 Uhr SV Winzer - FC Tittling
Di., 25.08.26 19:30 Uhr DJK Eberhardsberg - DJK-SV Dorfbach
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr DJK Vornbach a. Inn II - FC Sturm Hauzenberg II
Das Highlight des 5. Spieltags ist sicherlich das Gipfeltreffen in Auerbach, wo der SVA als Zweitplatzierter den Tabellenführer aus Schöfweg empfängt. Die geographische Nähe der beiden Klubs dürfte zusätzlich für Brisanz und eine tolle Kulisse sorgen. Nach zwei Pleiten in Folge will der SV Neuhausen/Offenberg wieder in die Spur finden und steht zuhause gegen den Aufsteiger aus Habischried, der eine Klasse höher noch ordentlich zu kämpfen hat, vor einer lösbaren Hausaufgabe. >>>Hier geht`s zur ausführlichen Vorschau der Kreisliga Bayerwald!
5. Spieltag
Fr., 21.08.26 18:00 Uhr TSV Lindberg - SV Geiersthal
Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SpVgg Niederalteich - SV Prackenbach
Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SV Auerbach - SV Schöfweg
Sa., 22.08.26 17:15 Uhr SC 1919 Zwiesel - 1. FC Viechtach
So., 23.08.26 14:00 Uhr TSV Regen - SV Haibach
So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SV Habischried
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Aholming - FC Langdorf
Los geht`s mit dem 5. Spieltag am Freitagabend und dem Nachbarschaftsduell zwischen dem VfB Laberweinting und dem TSV Ergoldsbach. Die Gäste aus Ergoldsbach um Trainer Johannes Viehbeck reisen als Favorit in den benachbarten Landkreis Straubing-Bogen. Laberweinting konnte bislang als Aufsteiger noch keinen einzigen Zähler einfahren. Sicher auch interessant: Das Duell der Bezirksliga-Absteiger TV Geisenhausen gegen den SV Sallach.
5. Spieltag
Fr., 21.08.26 18:15 Uhr VfR Laberweinting - TSV Ergoldsbach
So., 23.08.26 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - SG WiBiKi
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Eintracht Landshut - SG Offenstetten / Rohr
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Abensberg - DJK-TSV Ast
So., 23.08.26 16:00 Uhr TV Geisenhausen - SV Sallach
So., 23.08.26 16:00 Uhr FC Ergolding II - SG Mallersdorf/Grafentraubach
So., 23.08.26 16:00 Uhr SV Münchnerau-La - FC Leibersdorf
Der TSV Vilsbiburg will die Ballermänner der TuS 1860 Pfarrkirchen stoppen. Die Sechziger haben nach einem 2:2 zum Start beim TSV Ulbering zuletzt für spektakuläre Ergebnisse gesorgt und hat nach vier Partien bereits 17 Tore erzielt. Endlich auf den ersten Dreier hofft Schlusslicht Hebertsfelden, das die SG Johannesbrunn-Binabiburg zu Gast hat.
5. Spieltag
Fr., 21.08.26 18:30 Uhr SV Hebertsfelden - SG Johannesbr.-Binab.
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr TSV Vilsbiburg - TuS 1860 Pfarrkirchen
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SG Dornach / Roßbach - SV Haidlfing
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - TSV Ulbering
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - SC Aufhausen
So., 23.08.26 13:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - SV-DJK Wittibreut
So., 23.08.26 15:00 Uhr ASCK Simbach/Inn - TSV 68 Baierbach