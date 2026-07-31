Übersicht Kreisligen: Das bringt der 2. Spieltag!

Für Alexander Weiß und seine Sallacher steht in der Kreisliga Donau-Laaber das Derby gegen die SG Mallersdorf/Granfentraubach auf dem Programm. – Foto: Felix Schmautz

Der 2. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen steht an. Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Können die fulminant gestarteten Landesliga-Reserven aus Hauzenberg und Vornbach nachlegen? Der "kleine" Sturm bekommt Besuch vom SV Winzer, die Vornbacher "Zwoate" gastiert in Dorfbach. Mit Hofkirchen und Röhrnbach treffen zwei Sieger des 1. Spieltags aufeinander.

2. Spieltag Sa., 01.08.26 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - DJK Vornbach a. Inn II Sa., 01.08.26 15:00 Uhr SG Saldenburg / Thurmansb. - SV Perlesreut Sa., 01.08.26 15:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg II - SV Winzer Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Hofkirchen - SV Röhrnbach Sa., 01.08.26 17:00 Uhr DJK Eberhardsberg - FC Aunkirchen So., 02.08.26 13:00 Uhr DJK Passau West - FC Tittling So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Egglham - SG Breitenberg / Sonnen

Aller Anfang ist schwer... Das gilt auch für die beiden Aufsteiger aus Geiersthal und Habischried. Am ersten Spieltag gab`s noch nichts zu holen für die Neulinge. Nichtsdestotrotz ist die Vorfreude aufs erste Heimspiel bei beiden groß, zumal es gegen attraktive Gegner geht. Die "Geier" haben den traditionsreichen Bayerwaldrivalen SC Zwiesel zu Gast, der nach der Derbypleite gegen Lindberg einiges gutzumachen hat. "Riadan" empfängt den Nachbarn aus Langdorf.

Außer Schmerzen nichts gewesen: Zum Auftakt ging der SV Geiersthal noch leer aus. Das wollen die "Geier" nun ändern. – Foto: Thomas Gierl

2. Spieltag

Fr., 31.07.26 18:30 Uhr SpVgg Niederalteich - TSV Regen

Sa., 01.08.26 14:00 Uhr TSV Lindberg - SV Auerbach

Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Schöfweg - TSV Aholming

Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Geiersthal - SC 1919 Zwiesel

So., 02.08.26 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SV Haibach

So., 02.08.26 14:00 Uhr SV Prackenbach - SV Neuhausen/Offenberg

So., 02.08.26 14:00 Uhr SV Habischried - FC Langdorf

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber



Zum Mallersdorfer Volksfest begrüßt die SG den Nachbarn aus Sallach zum mit Sicherheit zuschauerträchtigen Derby. Beide Kontrahenten geizten zum Auftakt noch mit Spektakel. Bei wem platzt der Knoten und wem schmeckt im Anschluss die Maß besser? Sicher auch interessant dürfte der Schlager des 2. Spieltags zwischen dem TSV Ergoldsbach und dem FC Eintracht Landshut werden.

2. Spieltag

Sa., 01.08.26 14:30 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - SV Sallach

Sa., 01.08.26 16:00 Uhr TSV Ergoldsbach - FC Eintracht Landshut

So., 02.08.26 10:00 Uhr TSV Abensberg - SG Sandharlanden / Gögging

So., 02.08.26 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - FC Ergolding II

So., 02.08.26 15:00 Uhr SG WiBiKi - SV Münchnerau-La

So., 02.08.26 16:00 Uhr VfR Laberweinting - TV Geisenhausen

So., 02.08.26 16:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - FC Leibersdorf

Kreisliga Isar-Rott

Erstes Heimspiel für die Vilstallöwen - und im Derby gegen den TSV Vilsbiburg will der FC Velden-Eberspoint die 2:4-Auftaktniederlage beim ASCK Simbach wettmachen. Sicherlich einige Zuschauer dürfte auch der Auftritt der Simbacher beim Nachbarn in Wittibreut anlocken.

2. Spieltag

Sa., 01.08.26 15:00 Uhr TuS 1860 Pfarrkirchen - FC Bonbruck/Bodenk.

So., 02.08.26 13:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - TSV Vilsbiburg

So., 02.08.26 14:00 Uhr TSV 68 Baierbach - TSV Ulbering

So., 02.08.26 14:00 Uhr SV Haidlfing - SV Hebertsfelden

So., 02.08.26 16:00 Uhr SG Dornach / Roßbach - DJK-TSV Dietfurt

So., 02.08.26 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - SC Aufhausen

So., 02.08.26 17:00 Uhr SV-DJK Wittibreut - ASCK Simbach/Inn