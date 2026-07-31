Übersicht Kreisligen: Das bringt der 2. Spieltag!

Der 2. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen steht an. Hier gibt`s wieder die Übersicht:
Können die fulminant gestarteten Landesliga-Reserven aus Hauzenberg und Vornbach nachlegen? Der "kleine" Sturm bekommt Besuch vom SV Winzer, die Vornbacher "Zwoate" gastiert in Dorfbach. Mit Hofkirchen und Röhrnbach treffen zwei Sieger des 1. Spieltags aufeinander.
2. Spieltag
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - DJK Vornbach a. Inn II
Sa., 01.08.26 15:00 Uhr SG Saldenburg / Thurmansb. - SV Perlesreut
Sa., 01.08.26 15:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg II - SV Winzer
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Hofkirchen - SV Röhrnbach
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr DJK Eberhardsberg - FC Aunkirchen
So., 02.08.26 13:00 Uhr DJK Passau West - FC Tittling
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Egglham - SG Breitenberg / Sonnen
Aller Anfang ist schwer... Das gilt auch für die beiden Aufsteiger aus Geiersthal und Habischried. Am ersten Spieltag gab`s noch nichts zu holen für die Neulinge. Nichtsdestotrotz ist die Vorfreude aufs erste Heimspiel bei beiden groß, zumal es gegen attraktive Gegner geht. Die "Geier" haben den traditionsreichen Bayerwaldrivalen SC Zwiesel zu Gast, der nach der Derbypleite gegen Lindberg einiges gutzumachen hat. "Riadan" empfängt den Nachbarn aus Langdorf.
2. Spieltag
Fr., 31.07.26 18:30 Uhr SpVgg Niederalteich - TSV Regen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr TSV Lindberg - SV Auerbach
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Schöfweg - TSV Aholming
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr SV Geiersthal - SC 1919 Zwiesel
So., 02.08.26 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SV Haibach
So., 02.08.26 14:00 Uhr SV Prackenbach - SV Neuhausen/Offenberg
So., 02.08.26 14:00 Uhr SV Habischried - FC Langdorf
Kreisliga Donau-Laaber
Zum Mallersdorfer Volksfest begrüßt die SG den Nachbarn aus Sallach zum mit Sicherheit zuschauerträchtigen Derby. Beide Kontrahenten geizten zum Auftakt noch mit Spektakel. Bei wem platzt der Knoten und wem schmeckt im Anschluss die Maß besser? Sicher auch interessant dürfte der Schlager des 2. Spieltags zwischen dem TSV Ergoldsbach und dem FC Eintracht Landshut werden.
2. Spieltag
Sa., 01.08.26 14:30 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - SV Sallach
Sa., 01.08.26 16:00 Uhr TSV Ergoldsbach - FC Eintracht Landshut
So., 02.08.26 10:00 Uhr TSV Abensberg - SG Sandharlanden / Gögging
So., 02.08.26 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - FC Ergolding II
So., 02.08.26 15:00 Uhr SG WiBiKi - SV Münchnerau-La
So., 02.08.26 16:00 Uhr VfR Laberweinting - TV Geisenhausen
So., 02.08.26 16:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - FC Leibersdorf
Erstes Heimspiel für die Vilstallöwen - und im Derby gegen den TSV Vilsbiburg will der FC Velden-Eberspoint die 2:4-Auftaktniederlage beim ASCK Simbach wettmachen. Sicherlich einige Zuschauer dürfte auch der Auftritt der Simbacher beim Nachbarn in Wittibreut anlocken.
2. Spieltag
Sa., 01.08.26 15:00 Uhr TuS 1860 Pfarrkirchen - FC Bonbruck/Bodenk.
So., 02.08.26 13:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - TSV Vilsbiburg
So., 02.08.26 14:00 Uhr TSV 68 Baierbach - TSV Ulbering
So., 02.08.26 14:00 Uhr SV Haidlfing - SV Hebertsfelden
So., 02.08.26 16:00 Uhr SG Dornach / Roßbach - DJK-TSV Dietfurt
So., 02.08.26 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - SC Aufhausen
So., 02.08.26 17:00 Uhr SV-DJK Wittibreut - ASCK Simbach/Inn