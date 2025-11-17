Übersicht Kreisligen: Aus is und gar is und schad is, dass wahr is

Der FSV Landau (in schwarz) hat zum Abschluss einen Sieg in Aufhausen eingefahren und geht mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Kreisliga Isar-Rott in die Winterpause. – Foto: Charly Becherer

Die vier niederbayerischen Kreisligen haben sich nun endgültig in die viermonatige Winterpause verabschiedet. "Aus is und gar is und schad is, dass wahr is", um den legendären Monaco Franze zu zitieren. Wir haben noch einmal für euch die Übersicht, was am vergangenen Wochenende alles geboten war:

Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der Titel läuft im Frühjahr einzig und allein über die DJK-SV Adlkofen! Der souveräne Tabellenführer hat auch die abschließende Hürde in Hohenthann souverän mit 3:0 genommen und geht mit elf Punkten Vorsprung ins neue Jahr. Vom Weg zur Meisterschaft kann sich Adlkofen nur noch selbst abbringen.



Im Rennen um Platz zwei geht der TSV Neustadt/Donau, der zuhause einen abschließenden 3:2-Heimsieg gegen den FC Ergolding II einfahren konnte, mit den besten Karten ins neue Jahr. Der TSV Ergoldsbach wäre auch gerne mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gegangen, kam aber bei der SG Offenstetten/Rohr über ein 0:0 nicht hinaus. 300 Zuschauer sahen in Ettenkofen ein hitziges Derby zum Abschluss, dass die SG Mallersdorf/Grafentraubach mit 3:2 für sich entscheiden konnte und im Frühjahr damit noch alle Chancen auf den Aufstiegs-Relegationsplatz hat.



Was tut sich im Tabellenkeller?

Was für ein Spektakel zum Abschluss! Der TSV Abensberg hat in der Schlussphase gegen die DJK-TSV Ast noch einen 2:4-Rückstand wettgemacht und noch 5:4 gewonnen. Die Abensberger können durch die Energieleistung auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern. Nicht Fisch, nicht Fleisch war das abschließende 2:2 für die SG Ihrlerstein/Essing gegen die SG Sandharlanden/Gögging. Die "Brandler" brauchen in der Frühjahrsrunde schon einen Megalauf, um die acht Zähler Rückstand auf die Relegationsplätze noch wettzumachen. Bei zwölf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer, ist der direkte Klassenerhalt ohnehin kaum noch ein Thema.

Die Torjägerliste (Stand 17.11.)

1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten) 16 Tore

3 Akteure haben 13 Tore erzielt:

Stefan Wackerbauer, Christoph Konietzny (beide DJK-SV Adlkofen), Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach)

Nichts zu halten gab`s für Aufhausens Keeper Fabian Kirschner bei zwei Elfmetern der Landauer, obwohl er zweimal dran war am Ball. – Foto: Charly Becherer

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der FSV Landau hat sich beim Nachbarn in Aufhausen keine Blöße gegeben, mit 2:0 gewonnen und geht nun mit fünf Punkten Vorsprung an der Spitze in die Winterpause. Auch der SV-DJK Wittibreut hat zum Abschluss einen Sieg eingefahren (4:1 gegen Dietfurt) und bleibt damit erster Verfolger der Landauer.



Was tut sich im Tabellenkeller?

Neu sammeln müssen in der Winterpause wird sich der SV Hebertsfelden! Was ist da los beim SVH? Der ungebremste Absturz ging auch im letzten Spiel 2025 weiter, Heberstfelden kassierte gegen den FC Dingolfing II die sechste Pleite in Folge. Das kurze Zwischenhoch des TSV Pilsting mit vier Punkten aus zwei Partien fand gegen Ulbering (0:2) schon wieder ein Ende. Die Pilstinger müssen vom letzten Tabellenplatz aus in die finale Saisonphase im Frühjahr gehen.

Wichtiger Auswärtsdreier für den TSV Ulbering im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga Isar-Rott. – Foto: Werner Kroiß

Die Torjägerliste (Stand 17.11.)

1. Darius Jalinous (SV-DJK Wittibreut) 16 Tore

2. Andreas Surner (TSV Ulbering) 12 Tore

2. Stefan Galler (FC BoBo) 12 Tore

>>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Isar-Rott! Niederbayern Ost Kreisliga Passau

Der TSV Schönberg hat in Röhrnbach Moral gezeigt und darf auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern. Dabei ging`s für die Gäste bei noch einmal schönstem Herbstwetter katastrophal los. Röhrnbach überrannte in den ersten Minuten den TSV, der zunächst gar nicht wusste, wie ihm geschah. Nach vier (!) Minuten führten die Hausherren bereits mit 2:0. Doch Schönberg biss sich rein und ließ sich auch im weiteren Spielverlauf nicht von einem 1:3-Rückstand entmutigen. Matthias Killinger sicherte mit seinem Doppelpack Schönberg doch noch einen Punkt. Kreisliga Straubing



Der SV Winzer konnten seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen auch im Nachholspiel fortsetzen. 250 Zuschauer sahen einen verdienten Heimsieg. Damit gehen die Korbmacher mit einem guten Gefühl und vier Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone in die Winterpause.