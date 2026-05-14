Übersicht Kreisligen: Alles Wichtige zum letzten Spieltag! Das ist am Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen los von Mathias Willmerdinger · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Erreicht der TSV Oberschneiding die Aufstiegsrelegation, könnten die "Schneidinger" mit einem möglichen Durchmarsch von der A-Klasse in die Bezirksliga niederbayerische Fußballgeschichte schreiben. – Foto: Harry Rindler

Letzter Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen! Wir haben für euch wieder die Übersicht, was am Wochenende geboten ist:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau Die Kreisliga Passau hat ihr Traum-Saisonfinish! In einem wahren Endspiel um den Titel stehen sich am letzten Spieltag der TSV Karpfham und der FC Salzweg gegenüber. Die Ausgangslage: Den Hausherren reicht ein Remis, die Gäste aus Salzweg müssen gewinnen.

>>>Hier geht`s zum ausführlichen Artikel über die Titelentscheidung!







>>> Welche Konstellationen und Eventualitäten möglich sind? Wir haben alle Optionen für euch aufgedröselt:



26. Spieltag

Di., 12.05.26 19:00 Uhr SV Röhrnbach - SV Schöfweg 1:0

Fr., 15.05.26 18:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - DJK Passau West

Fr., 15.05.26 18:00 Uhr TSV Karpfham - FC Salzweg

Fr., 15.05.26 18:30 Uhr SV Hohenau - TSV Schönberg 1904

Fr., 15.05.26 18:30 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - FC Tittling

Fr., 15.05.26 18:30 Uhr FC Egglham - DJK-SV Dorfbach

Fr., 15.05.26 18:30 Uhr DJK Eberhardsberg - SV Perlesreut Auch im Tabellenkeller herrscht noch Hochspannug: Einer aus drei, so lautet die Losung! Die schlechtesten Karten hat vor den finalen 90 Minuten die SG Thyrnau/Kellberg mit 23 Punkten, es droht der Direktabstieg! Allerdings könnte die SG davon profitieren, dass im Keller-Showdown der SV Hohenau und der TSV Schönberg im Direktduell aufeinandertreffen. Verlieren verboten heißt es für die beiden FRG-Teams!>>> Welche Konstellationen und Eventualitäten möglich sind? Wir haben alle Optionen für euch aufgedröselt: Hier geht`s zum Artikel! 26. SpieltagDi., 12.05.26 19:00 Uhr SV Röhrnbach - SV Schöfweg 1:0Fr., 15.05.26 18:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - DJK Passau WestFr., 15.05.26 18:00 Uhr TSV Karpfham - FC SalzwegFr., 15.05.26 18:30 Uhr SV Hohenau - TSV Schönberg 1904Fr., 15.05.26 18:30 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - FC TittlingFr., 15.05.26 18:30 Uhr FC Egglham - DJK-SV DorfbachFr., 15.05.26 18:30 Uhr DJK Eberhardsberg - SV Perlesreut

Kreisliga Straubing



Im Fernduell um den Aufstiegs-Relegationsplatz stehen sich der TSV Oberschneiding und der SC Zwiesel gegenüber. Die "Schneidinger" haben Langdorf zu Gast und dürfen bei einem Heimsieg auf alle Fälle an der Relegation zur Bezirksliga teilnehmen. Damit hätte die Truppe aus dem südlichen Landkreis Straubing-Bogen tatsächlich die Möglichkeit, von der A-Klasse in die Bezirksliga durchzumarschieren. Der SC Zwiesel muss sein Heimspiel gegen Meister Osterhofen gewinnen und auf einen Ausrutscher des TSV Oberschneiding hoffen.



Auch im Tabellenkeller ist noch Nägelkauen angesagt! Perkam (21 Punkte) oder Stephansposching (22) - einer muss den bereits feststehenden Absteiger DJK SB Straubing in die Kreisklasse begleiten. >>> Welche Konstellationen und Eventualitäten möglich sind? Wir haben alle Optionen für euch aufgedröselt: Hier geht`s zum Artikel! 26. Spieltag

Mi., 13.05.26 19:00 Uhr SV Haibach - TSV Lindberg

Fr., 15.05.26 18:30 Uhr 1. FC Viechtach - SV Perkam

Fr., 15.05.26 18:30 Uhr TSV Oberschneiding - FC Langdorf

Fr., 15.05.26 18:30 Uhr TSV Regen - SV Auerbach

Fr., 15.05.26 18:30 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SV Winzer

Fr., 15.05.26 18:30 Uhr DJK SB Straubing - SpVgg Stephansposching

Fr., 15.05.26 18:30 Uhr SC 1919 Zwiesel - SpVgg Osterhofen Niederbayern West

Der Kreisliga-Truppe des FC Dingolfing II winkt die Saisonverlängerung. – Foto: Werner Kroiß