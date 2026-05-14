Übersicht Kreisligen: Alles Wichtige zum letzten Spieltag!

Letzter Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen! Wir haben für euch wieder die Übersicht, was am Wochenende geboten ist:
Die Kreisliga Passau hat ihr Traum-Saisonfinish! In einem wahren Endspiel um den Titel stehen sich am letzten Spieltag der TSV Karpfham und der FC Salzweg gegenüber. Die Ausgangslage: Den Hausherren reicht ein Remis, die Gäste aus Salzweg müssen gewinnen.
>>>Hier geht`s zum ausführlichen Artikel über die Titelentscheidung!
Kreisliga Straubing
Im Fernduell um den Aufstiegs-Relegationsplatz stehen sich der TSV Oberschneiding und der SC Zwiesel gegenüber. Die "Schneidinger" haben Langdorf zu Gast und dürfen bei einem Heimsieg auf alle Fälle an der Relegation zur Bezirksliga teilnehmen. Damit hätte die Truppe aus dem südlichen Landkreis Straubing-Bogen tatsächlich die Möglichkeit, von der A-Klasse in die Bezirksliga durchzumarschieren. Der SC Zwiesel muss sein Heimspiel gegen Meister Osterhofen gewinnen und auf einen Ausrutscher des TSV Oberschneiding hoffen.
Auch im Tabellenkeller ist noch Nägelkauen angesagt! Perkam (21 Punkte) oder Stephansposching (22) - einer muss den bereits feststehenden Absteiger DJK SB Straubing in die Kreisklasse begleiten.
>>> Welche Konstellationen und Eventualitäten möglich sind? Wir haben alle Optionen für euch aufgedröselt: Hier geht`s zum Artikel!
26. Spieltag
Mi., 13.05.26 19:00 Uhr SV Haibach - TSV Lindberg
Fr., 15.05.26 18:30 Uhr 1. FC Viechtach - SV Perkam
Fr., 15.05.26 18:30 Uhr TSV Oberschneiding - FC Langdorf
Fr., 15.05.26 18:30 Uhr TSV Regen - SV Auerbach
Fr., 15.05.26 18:30 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - SV Winzer
Fr., 15.05.26 18:30 Uhr DJK SB Straubing - SpVgg Stephansposching
Fr., 15.05.26 18:30 Uhr SC 1919 Zwiesel - SpVgg Osterhofen
Kreisliga Donau-Laaber
An der Tabellenspitze sind die Entscheidungen gefallen. Meister ist die DJK-SV Adlkofen, der TSV Neustadt an der Donau geht als Vizemeister in die Aufstiegsrelegation. Auch die beiden Direktabsteiger stehen mit der SG Ihrlerstein/Essing um dem FC Hohenthann bereits fest. Wer muss in die Abstiegsrelegation? Das ist die spannendste Frage am letzten Spieltag: Drei Teams sind noch mittendrin. Die besten Karten hat der FC Leibersdorf. Gewinnt die Truppe von Spielertrainer Ali Attieh beim Absteiger in Hohenthann, dann müssen Ettenkofen und Ast in die Relegation. Patzt Leibersdorf, dann müssen die Rechenschieber rausgeholt werden.
26. Spieltag
Sa., 16.05.26 16:00 Uhr FC Ergolding II - SG Sandharlanden / Gögging
So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK-SV Adlkofen - SG Mallersdorf/Grafentraubach
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Hohenthann - FC Leibersdorf
So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - DJK-TSV Ast
So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Ihrlerstein / Essing - TSV Ergoldsbach
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Ettenkofen - TSV Abensberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - FC Eintracht Landshut
Wer darf bzw. muss in die Relegation? Das ist die Frage am letzten Spieltag in der Kreisliga Isar-Rott. Der Meister steht mit Landau fest, die DJK-SV Geratskirchen und der TSV Pilsting müssen absteigen. Im Duell um die Vizemeisterschaft hat der FC Dingolfing II (51 Punkte) vor der letzten Partie zwei Zähler Vorsprung auf Wittibreut (49 Punkte). Heißt: Wittibreut muss auf alle Fälle in Pilsting gewinnen und dann auf einen Ausrutscher der Landesliga-Reserve beim FC "BoBo" hoffen. Ein Zähler reicht Dingolfing übrigens nicht, wenn Wittibreut gewinnt, denn die Behr-Elf hat den direkten Vergleich für sich entschieden und hätte bei Punkthgleichheit daher die Nase vorne.
Unten rund um die Abstiegsrelegationsplätze ist es richtig kuschelig: Heberstfelden (31 Punkte), Aufhausen (30), Ulbering (30), Gangkofen (29) und Dietfurt trennen nur drei Zähler. Da wird wohl der Rechenschieber zum Einsatz kommen müssen!
26. Spieltag
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr DJK-SV Geratskirchen - FC Velden-Eberspoint
So., 17.05.26 15:00 Uhr FSV Landau/Isar - TSV Ulbering
So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Aufhausen - SG Johannesbr.-Binab.
So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Vilsbiburg - DJK-TSV Dietfurt
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - FC Dingolfing II
So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Pilsting - SV-DJK Wittibreut
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Hebertsfelden - TSV 1893 Gangkofen