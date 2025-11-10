Übersicht Kreisligen: Alle Wintermeister stehen fest

Auf dem Dingolfinger Kunstrasen lieferten sich die Hausherren und Wittibreut (in grün) einen torreichen Schlagabtausch. – Foto: Paul Hofer

Im Osten war`s das schon, im Westen gibt`s noch einmal Nachschlag. Die Kreisligen Passau und Straubing haben sich am vergangenen Wochenende in die Winterpause verabschiedet, die Kreisligen Donau-Laaber und Isar-Rott haben hingegen am kommenden Wochenende noch einen regulären Spieltag vor sich.

Niederbayern Ost Kreisliga Passau

Obenauf: Der FC Salzweg (in rot) hat auch die Hürde in Röhrnbach genommen und ist Wintermeister der Kreisliga Passau. – Foto: Robert Geisler

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der FC Salzweg hat sich auch beim zuletzt verbesserten SV Röhrnbach keine Blöße gegeben, einen souveränen 2:0-Auswärtssieg eingefahren und darf damit am Platz an der Sonne überwintern.

Zwei Zähler dahinter geht der TSV Karpfham ins neue Jahr. Die "Karpfen" mussten sich noch einmal richtig strecken, ehe ein 3:2-Heimsieg gegen den TSV Schönberg unter Dach und Fach war. Bei 14 (Salzweg) bzw. 12 (Karpfham) Zählern Vorsprung auf die Verfolger werden die beiden Kontrahenten den Titel im Frühjahr unter sich ausmachen. Was tut sich im Tabellenkeller?

Gar nicht mal so glücklich werden die Hohenauer über die Winterpause sein, denn Richtung Jahresende ist der SVH so richtig in Schwung gekommen. In Egglham gab`s den vierten Sieg in Folge. Im abschließenden Kellerduell durfte die SG Thyrnau/Kellberg jubeln und fuhr einen deutlichen 3:0-Heimsieg gegen die SpVgg Oberkreuzberg. Damit reichte die SG auch die rote Laterne weiter, die über Weihnachten und Neujahr in Oberkreuzberg leuchtet.

1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 16 Tore

2. Julian Willeuthner (FC Egglham) 15 Tore

3. Nico Drofa (DJK-SV Dorfbach) 14 Tore

Die SpVgg Osterhofen geht ungeschlagen ins neue Jahr, lässt die Meisterschafts-Tür aber einen Spalt breit offen! Nach dem doch sehr überraschenden 1:1 beim Schlusslicht in Stephansposching ist der Liga-Dominator auch zuhause gegen den SV Winzer ebenfalls überraschend nicht über ein torloses Remis hinausgekommen.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie! Der SV Neuhausen/Offenberg hat sich mit einem 6:1-Kantersieg gegen den 1. FC Viechtach in die Winterpause verabschiedet und bleibt erster Verfolger von Osterhofen. Der SC Zwiesel darf im Frühjahr zumindest noch Richtung Aufstiegs-Relegationsplatz schielen. Die Glasstädter haben zum Abschluss das Derby gegen Langdorf vor 250 Zuschauern knapp mit 1:0 für sich entschieden können.

Ganz wichtige drei Zähler haben Sebastian Kripp (Mitte) und die Perkamer in Straubing eingefahren. – Foto: Charly Becherer

Was tut sich im Tabellenkeller?

Das Landkreis-Derby hat der SV Perkam zu Gast bei der DJK SB Straubing knapp mit 1:0 für sich entschieden. Die Perkamer fahren damit "Big Points" im Kampf um den Klassenerhalt ein und ziehen in der Tabelle an den Straubingern vorbei. Auf den Abstiegsplätzen überwintern Viechtach, das in Neuhausen vermöbelt wurde (siehe oben!) und die SpVgg Stephansposching. Die "Poschinger" zeigten nach dem 1:1 gegen Osterhofen erneut Moral und erkämpfte sich mit dem 3:3 auch in Haibach einen Punkt!

1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 14 Tore

2. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 13 Tore

2. Tim Kammerl (SV Neuhausen) 13 Tore

Einige Mühe hatte Tabellenführer Adlkofen mit der SG Offenstetten/Rohr, am Ende sprang aber dennoch ein 2:1-Heimsieg heraus. Weil der erste Verfolger aus Neustadt trotz einer scheinbar komfortablen 3:0-Führung (!) beim Nachbarn SG Sandharlanden/Gögging nicht über ein 3:3-Unentschieden hinauskam, hat die Treimer-Elf den Vorsprung an der Spitze auf satte elf Zähler ausgebaut.

Der TSV Ergoldsbach (dunkle Trikots) hat mit einem 2:1-Heimsieg gegen Abensberg Tabellenplatz drei in der Kreisliga Donau-Laaber untermauert. – Foto: Alfred Brumbauer

Was tut sich im Tabellenkeller?

Zappenduster wird`s schon für die SG Ihrlerstein/Essing im Tabellenkeller. Die "Brandler" lieferten der SG Mallersdorf/Grafentraubach einen hitzigen und farbenfrohen Fight (3 Platzverweise), gingen sogar mit 2:0 in Führung, standen aber am Ende wieder mit leeren Händen. Selbst zu den Relegationsrängen fehlen mittlerweile neun Zähler. Durch einen 2:0-Erfolg in Leibersdorf hat sich der SV Ettenkofen die Chance gewahrt, nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern zu müssen. Die Torjägerliste (Stand 10.11.)

1. Nicolai Wöhrl (SG Offenstetten) 16 Tore

3 Akteure haben 13 Tore erzielt

Stefan Wackerbauer, Christoph Konietzny (Adlkofen), Tobias Schmid (Ergoldsbach)

Könnten eigentlich zufriedener dreinblicken: Landaus Trainerduo Christoph Schambeck (re.) und Max Putz. Der FSV seht als Wintermeister der Kreisliga Isar-Rott bereits fest. – Foto: Charly Becherer

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Spektakel mit Ansage gab`s in Dingolfing: Die zwei torhungrigsten Teams der Liga trafen aufeinander und erfüllten die Erwartungen: Die Landesliga-Reserve rang nach 90 äußerst unterhaltsamen Minuten Wittibreut mit 4:3 nieder. Vom Ausrutscher der Wittibreuter profitierte der FSV Landau, der durch einen 3:1-Heimsieg gegen Hebertsfelden seinen Vorsprung an der Spitze auf fünf Punkte ausbauen konnte. Damit steht auch schon vor dem finalen Spieltag kommende Woche fest: Die Landauer werden als Spitzenreiter überwintern.





Hebertsfelden konnte auch mit teils gewöhnungsbedürtigem Outfit die Landauer nicht erschrecken. – Foto: Charly Becherer