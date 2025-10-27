Übersicht Kreisligen: Alle Neune - Neuhausen macht`s fast zweistellig

Scheibenschießen in Neuhausen: Youngster Fabian Beutel erzielte beim 9:1 einen Doppelpack. Langdorfs Keeper im Hintergrund ist nur noch bedient. – Foto: Harry Rindler

Was hat sich am Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen getan? Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Unbeirrt seine Kreise zieht das Topduo an der Tabellenspitze. Leader Karpfham hatte zuhause gegen Tittling ein hartes Stück Arbeit zu vollrichten, ehe ein 3:1-Sieg unter Dach und Fach war. Eine sehr reife Leistung zeigte der FC Salzweg im schweren Auswärtsspiel in Schöfweg. Die Salzweger setzten sich am Ende verdient mit 2:0 durch.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Der FC Salzweg (in rot) nahm auch die hohe Hürde in Schöfweg. – Foto: Bernhard Enzesberger

Damit kann man auch konstatieren: Wenn nichts Verrücktes passiert, werden diese beiden Teams in der Rückrunde den Titel unter sich ausmachen. Was tut sich im Tabellenkeller?

Ob ein kurzfristiger Trainerwechsel nachhaltig etwas bringt, das muss jeder Verein für sich selbst entscheiden. Fakt ist aber im Tabellenkeller der Kreisliga Passau: Kurzfristig haben die Änderungen ihren erhofften Effekt nicht verfehlt. Der SV Hohenau und der TSV Schönberg fuhren den zweiten Sieg in Folge ein und sind die Teams der Stunde im Kampf um den Klassenerhalt. Auch der SV Röhrnbach konnte nach der Trennung von Stefan Gaisbauer den erhofften Befreiungsschlag landen und besiegte den SV Perlesreut im Derby mit 3:1.



Die Torjägerliste (Stand 27.10.)

1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 15 Tore

2. Julian Willeuthner (FC Egglham) 14 Tore

3. Lukáš Nečas (SpVgg Oberkreuzberg) 13 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau! Kreisliga Straubing Was tut sich an der Tabellenspitze?

Im Stile einer Spitzenmannschaft setzte sich die SpVgg Osterhofen in Haibach durch - per Siegtreffer in der Nachspielzeit! So wird man Meister...

Das Ausrufzeichen des Spieltags setzte allerdings der SV Neuhausen/Offenberg, der den FC Langdorf nach dem Derbysieg gegen Regen aber mal sowas auf den Boden zurückholte. Für die Gäste ging an diesem Samstagnachmittag alles schief, was schiefgehen konnte. Bei Neuhausen hingegen klappte fast alles, inklusive eines Hattricks von Tim Kammerl in der Schlussphase. 9:1 hieß es am Ende! Der SVN meldet sich damit eindrucksvoll im Rennen um den Relegationsplatz zurück.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Kamen aus dem Jubeln gar nicht mehr raus: Die Kicker des SV Neuhausen/Offenberg. – Foto: Harry Rindler

Was tut sich im Tabellenkeller?

Es soll einfach nicht sein für die SpVgg Stephansposching: In der Schlussphase wurde es in Lindberg noch einmal richtig turbulent, unterm Strich verloren die "Poschinger" aber erneut mit 2:3 und sind damit weiterhin abgeschlagener Tabellenletzter. Für einen Paukenschlag sorgte der SV Winzer, der beim Topteam in Zwiesel überraschend mit 1:0 gewinnen konnte und damit ans rettende Ufer kletterte.



Die Torjägerliste (Stand 27.10.)

1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 13 Tore

2. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 12 Tore

2. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 12 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing! Niederbayern West

Derbysieg für den TSV Ergoldsbach (in grün-schwarz) gegen den SV Ettenkofen. – Foto: Alfred Brumbauer

Kreisliga Donau-Laaber



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Die DJK-SV Adlkofen enteilt der Konkurrenz! Die Treimer-Elf setzte sich auch bei der SG Sandharlanden mit 2:1 durch und profitierte dabei auch vom nächsten bösen Ausrutscher des TSV Neustadt/Donau (2:5-Pleite in Leibersdorf). Damit hat Adlkofen an der Tabellenspitze bereits neun Zähler Vorsprung. Der TSV Ergoldsbach setzte sich zuhause im Derby vor 300 Zuschauern mit 2:1 gegen den SV Ettenkofen durch und hat damit punktemäßig zum Tabellenzweiten Neustadt aufgeschlossen. Seine Niederlagenserie konnte die SG Mallersdorf/Grafentraubach stoppen. Die Sportgemeinschaft gewann nach zuvor vier Pleiten am Stück mit 2:0 gegen den FC Hohenthann.

Im Kellerduell der Kreisliga Donau-Laaber durfte Ast jubeln. – Foto: Elena Alzinger

Was tut sich im Tabellenkeller?

Zumindest kurzfristig hat sich der erneute Trainerwechsel beim SV Ettenkofen nicht bezahlt gemacht (siehe oben). Im Kellerduell des Spieltags setzte sich die DJK-SV Ast mit 3:1 gegen die SG Ihrlerstein/Essing durch. Für die "Brandler" am Tabellenende sieht`s damit ziemlich duster aus. Sieben Punkte Rückstand sind`s schon auf die Relegationsplätze, gar deren zehn fehlen ans rettende Ufer.



Die Torjägerliste (Stand 27.10.)

1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten) 14 Tore

2. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 13 Tore

2. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 13 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber! Kreisliga Isar-Rott Was tut sich an der Tabellenspitze?

Das Topduo marschiert weiter. Sowohl der FSV Landau (2:0-Auswärtssieg bei den Vilstallöwen) als auch der SV-DJK Wittibreut (2:0-Heimsieg gegen den TSV Gangkofen) blieben am Wochenende in der Erfolgsspur.

Nächster Sieg für Wittibreut in der Kreisliga Isar-Rott. – Foto: Christian Niederwieser

Was tut sich im Tabellenkeller?

Was für ein Befreiungsschlag! Die DJK-SV Geratskirchen hat den SV Hebertsfelden mit 4:0 besiegt und den SVH damit mit in den Kampf um den Klassenerhalt hineingezogen. Nichts zu holen gab`s erneut für den TSV Pilsting. Bei der Landesliga-Reserve in Dingolfing setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage. Der erhoffte Impuls mit Ex-Profi Vitus Nagorny an der Seitenlinie ist bislang ausgeblieben.

Lange Gesichter beim TSV Pilsting. Auch beim FC Dingolfing II setzte es eine Niederlage. – Foto: Charly Becherer