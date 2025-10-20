Übersicht Kreisligen: Adlkofen zieht davon, Landau Herbstmeister

Jetzt ist auch die Vorrunde in den Kreisligen Donau-Laaber und Isar-Rott beendet. Was sich sonst noch alles getan hat am Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen? Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Was tut sich an der Tabellenspitze? Das Führungsduo musste an diesem Wochenende durchaus zittern, aber dennoch fuhren Karpfham (3:2 in Dorfbach) und Salzweg (2:1 zuhause gegen Eberhardsberg) die nächsten Siege ein und marschieren mit großem Abstand weiter im Gleichschritt vorneweg. >>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights des knappen Salzweger Heimsiegs!

Was tut sich im Tabellenkeller? Der TSV Schönberg gewann das Nachbarschaftsduell gegen die SpVgg Oberkreuzberg vor 250 Zuschauern mit 2:0 für sich und hat damit den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herstellen können. Ein kräftiges Lebenszeichen gab`s vom Tabellenletzten SV Hohenau, der zuhause den SV Röhrnbach mit 3:1 besiegte.

Was tut sich an der Tabellenspitze? Die SpVgg Osterhofen eilt weiter von Sieg zu Sieg und hat sich auch vom formstarken TSV Lindberg nicht vom Meisterkurs abbringen lassen. Im Titelrennen droht nun die große Langeweile, da der Tabellenzweite aus Neuhausen erneut patzte und nach der 1:3-Niederlage gegen Winzer auch in Auerbach mit 2:3 den Kürzeren zog. Damit hat Osterhofen an der Tabellenspitze nun schon satte elf Zähler Vorsprung... >>>Auerbach ringt Neuhausen nieder - hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Was tut sich im Tabellenkeller?

Mit dem zweiten Derbysieg vor 450 Zuschauern gegen den TSV Regen hat der Aufsteiger aus Langdorf ein beruhigendes Polster auf die Abstiegszone legen können (>>>hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!).

Schlusslicht Stephansposching unterlag zuhause auch dem SC Zwiesel. Die "Poschinger" haben damit weiterhin nur fünf Zähler auf dem Konto und brauchen in der Rückrunde schon einen tollen Lauf, um die Klasse noch zu halten.

Die Torjägerliste (Stand 20.10.)

1. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 12 Tore

1. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 12 Tore

1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 12 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing!

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Ein Wochenende wie gemalt für die DJK-Adlkofen! Die Truppe aus dem Landkreis Landshut trat durchaus meisterreif im Topspiel auf und siegte bei der SG Mallersdorf/Grafentraubach souverän mit 4:0.

>>>Hier geht`s zu den Highlights der Partie!

An der Stelle muss die Frage erlaubt sein: Was ist nur mit den Mallersdorfern los? Die Sportgemeinschaft hat ganz offensichtlich in den vergangenen Wochen komplett den Faden verloren - vierte Niederlage in Folge für die SG!

Was das Ende der Vorrunde für Herbstmeister Adlkofen noch versüßte: Verfolger TSV Neustadt/Donau ging doch sehr überraschend beim bis dato Tabellenvorletzten in Ast mit 1:5 unter.

Was tut sich im Tabellenkeller?

Für den Paukenschlag im Tabellenkeller an diesem Spieltag sorgte die DJK-TSV Ast! (siehe oben) Nichts zu holen gab es für Schlusslicht Ihrlerstein in Ergoldsbach (0:3) und auch für den SV Ettenkofen bleibt es eine Saison zum Vergessen. Der SVE rutschte durch die 1:2-Niederlage in Abensberg wieder auf einen Abstiegsplatz ab.



Die Torjägerliste (Stand 20.10.)

1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 14 Tore

2. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 12 Tore

3. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 11 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber!

Kreisliga Isar-Rott

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Last-Minute-Triumph für den FSV Landau! Mit seinem Siegtreffer zum 2:1 in der 95. Minute schoss Timo Seer die Bergstädter in Ulbering zur Herbstmeisterschaft. Kurz vor Schluss hatten die Landauer noch einen Elfer verballert, was sich aber dann dank Seer doch nicht rächen sollte. Erster Verfolger des FSV bleibt der SV-DJK Wittibreut, der zuhause gegen den TSV Pilsting nichts anbrennen ließ (4:1).

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!