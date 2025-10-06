Übersicht Kreisligen: 750 Fans sehen fulminantes Frühschoppen-Derby

Derbysieg! So feierten die Lindberger am gestrigen Sonntag im Zwiesler Jahnstadion. – Foto: Screenshot TSV Lindberg

Was war am vergangenen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen geboten? Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der Sonntag hätte für das Spitzenduo nicht unterschiedlicher laufen können: Während der TSV Karpfham zuhause gegen den SV Perlesreut eine meisterliche Vorstellung ablieferte und den Tabellendritten mit 4:0 zurück in den Bayerischen Wald schickte (>>>hier geht`s zu den Liveticker-Highlights!), kassierte der FC Salzweg in Egglham die erste Saisonniederlage - und die fiel eben mit 0:4 unerwartet wie deftig aus!

Aufatmen: Zweiter Saisonsieg für die SG Thyrnau/Kellberg. – Foto: Robert Geisler





Was tut sich im Tabellenkeller?

Die SG Thyrnau/Kellberg hat den mit dem 4:2 zuhause gegen Dorfbach den zweiten Saisonsieg einfahren können. Immer prekärer wird hingegen die Lage beim SV Hohenau, der sein Heimspiel gegen die DJK Passau West mit 0:3 in den Sand setzte.



Die Torjägerliste (Stand 06.10.)

1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 13 Tore

1. Julian Willeuthner (FC Egglham) 13 Tore

3. Lukáš Nečas (SpVgg Oberkreuzberg) 11 Tore

Kreisliga Straubing Was tut sich an der Tabellenspitze?

Mehr Mühe als erwartet hatte die SpVgg Osterhofen bei der DJK SB Straubing, am Ende stand aber ein 3:2-Erfolg zu Buche. Einen glanzlosen Arbeitssieg fuhr auch der Tabellenzweite aus Neuhausen (1:0) gegen Schlusslicht Stephansposching ein. Am Tag der Deutschen Einheit hatten sich Osterhofen und Neuhausen im Topspiel mit 1:1 getrennt. Duplizität der Ereignisse: Wie schon gegen Oberschneiding kassierte die Dellnitz/Dichtl-Elf den Ausgleich in der Nachspielzeit. Dennoch führt Osterhofen das Tableau damit weiterhin souverän an.

Neuhausen holte am Feiertags-Freitag noch einen Last-Minute-Punkt in Osterhofen. – Foto: Mike Sigl







Das Spiel der Woche

Zwiesel gegen Lindberg, dieses Derby elektrisiert die Fußballfans im Bayerischen Wald. Dieses Mal wurde der Schlager zur ungewöhnlichen Frühschoppenzeit am Sonntagvormittag um 11 Uhr ausgetragen. Ob es sich gelohnt hat? Fakt ist: 750 Fans sorgten freilich wieder für eine tolle Kulisse, dennoch kamen deutlich weniger Zuschauer als beispielsweise zum sportlichen belanglosen Schlagabtausch im Mai, als 1.389 Besucher ins Jahnstadion strömten. Allerdings machte das nasskalte Herbstwetter am gestrigen Sonntag den Veranstaltern auch einen Strich durch die Rechnung. Der Dauerregen dürfte doch einige abgeschreckt haben. Doch diejenigen, die da waren, dürften ihre Kommen nicht bereut haben. Der Gast aus Lindberg legte in der Anfangsphase den Grundstein für einen Erfolg, am Ende durften sich die Gäste über einen fulminanten 4:3-Auswärtssieg freuen.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!



Was tut sich im Tabellenkeller?

Weil mit Stephansposching, Winzer, Perkam und DJK SB Straubing vier Konkurrenten Niederlagen kassierten, hieß der große Gewinner im Keller 1. FC Viechtach: "Vejda" schoss nach zweimaligem Rückstand noch einen 5:3-Heimsieg gegen Langdorf heraus. Der dritte Sieg aus den letzten vier Partien für die Kicker von der Regeninsel. Der Lohn: Der Sprung ans rettende Ufer!



Die Torjägerliste (Stand 06.10.)

1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 12 Tore

2. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 11 Tore

3. Günther Denk (SC Zwiesel) 9 Tore

3. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 9 Tore

Die SG Mallersdorf/Grafentraubach schwächelt gerade! Die SG kassierte überaschend gegen die SG Sandharlanden/Bad Gögging die zweite Heimpleite in Folge. Die DJK-SV Adlkofen brannte zwar auch kein Feuerwerk ab, hielt sich aber mit dem 1:0 beim Letzten in Ast schadlos und hat damit die Tabellenführung untermauert.

Der FC Eintracht Landshut um Coach Mario Bjelobrk feierte einen 3:2-Heimsieg gegen Ihrlerstein. – Foto: Antun Bosnjakovic