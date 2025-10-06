Übersicht Kreisligen: 750 Fans sehen fulminantes Frühschoppen-Derby

Was war am vergangenen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen geboten? Hier gibt`s wieder die Übersicht:
Kreisliga Passau
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Der Sonntag hätte für das Spitzenduo nicht unterschiedlicher laufen können: Während der TSV Karpfham zuhause gegen den SV Perlesreut eine meisterliche Vorstellung ablieferte und den Tabellendritten mit 4:0 zurück in den Bayerischen Wald schickte (>>>hier geht`s zu den Liveticker-Highlights!), kassierte der FC Salzweg in Egglham die erste Saisonniederlage - und die fiel eben mit 0:4 unerwartet wie deftig aus!
Mehr Mühe als erwartet hatte die SpVgg Osterhofen bei der DJK SB Straubing, am Ende stand aber ein 3:2-Erfolg zu Buche. Einen glanzlosen Arbeitssieg fuhr auch der Tabellenzweite aus Neuhausen (1:0) gegen Schlusslicht Stephansposching ein. Am Tag der Deutschen Einheit hatten sich Osterhofen und Neuhausen im Topspiel mit 1:1 getrennt. Duplizität der Ereignisse: Wie schon gegen Oberschneiding kassierte die Dellnitz/Dichtl-Elf den Ausgleich in der Nachspielzeit. Dennoch führt Osterhofen das Tableau damit weiterhin souverän an.
Kreisliga Donau-Laaber
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Die SG Mallersdorf/Grafentraubach schwächelt gerade! Die SG kassierte überaschend gegen die SG Sandharlanden/Bad Gögging die zweite Heimpleite in Folge. Die DJK-SV Adlkofen brannte zwar auch kein Feuerwerk ab, hielt sich aber mit dem 1:0 beim Letzten in Ast schadlos und hat damit die Tabellenführung untermauert.
Was tut sich im Tabellenkeller?
Der SV Ettenkofen hat durch einen 3:2-Auswärtssieg bei der SG Offenstetten/Rohr die Abstiegsränge verlassen können. Die SG Ihrlerstein/Essing sackte eben auf einen solchen ab durch die 2:3-Niederlage beim FC Eintracht Landshut.
Die Torjägerliste (Stand 06.10.)
1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 12 Tore
2. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 11 Tore
3. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 9 Tore
Kreisliga Isar-Rott
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Der FSV Landau ist wieder alleiniger Tabellenführer! Weil der SV-DJK Wittibreut zuhause gegen den TSV Vilsbiburg nicht über eine 0:0 hinausgekommen war, konnten die "Bergstädter" dank eines 3:1-Auswärtssiegs in Dietfurt wieder zwei Zähler zwischen sich und dem ärgsten Verfolger legen.
Was tut sich im Tabellenkeller?
Die Torjägerliste (Stand 06.10.)
1. Darius Jalinous (SV-DJK Wittibreut) 9 Tore
2. Stefan Galler (FC BoBo) 8 Tore
3. Andreas Surner (TSV Ulbering) 7 Tore
