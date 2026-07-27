Übersicht Kreisligen: 1350 Fans in Zwiesel - 8 Hofkirchner retten Sieg Saisonstart in den 4 niederbayerischen Kreisligen von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Riesenjubel beim TSV Lindberg und seinen Fans: Derbysieg gegen den SC Zwiesel! – Foto: Simon Eiler

Die vier niederbayerischen Kreisligen sind am vergangenen Wochenende in die neue Spielzeit 2026/27 gestartet - und das mit einem Paukenschlag: Das Derby schlechthin in der Kreisliga Bayerwald zwischen dem SC Zwiesel und dem TSV Lindberg wollten wieder schier unglaubliche 1.350 Zuschauer sehen - und sorgten damit für eine sagenhafte Kulisse! Was sonst noch geboten war? Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau Die Partie des 1. Spieltags





500 Zuschauer wollten sich das Donau-Derby der Kreisliga Passau nicht entgehen lassen. Nur knappe sieben Kilometer trennen beide Orte, die Rivalität ist groß. Und der Nachbarschaftsschlager sollte die zahlreichen Besucher wahrlich nicht enttäuschen. Fünf Tore, vier Platzverweise - es war alles geboten. Nach der Pause drehten die Gäste die Partie, in der Schlussviertelstunde wurde es dann richtig wild und die Ereignisse überschlugen sich. Schiedsrichter Leo Burghartswieser schickte gleich vier Akteure vorzeitig zum Duschen - drei davon von Hofkirchen. Doch auch mit nur noch acht Mann rettete Hofkirchen einen denkwürdigen 3:2-Derbysieg über die Zeit.





Ereignisreiches Derby zwischen Winzer und Hofkirchen - mit dem besseren Ende für die Gäste. – Foto: Andreas Santner

Die Zuschauermagneten am 1. Spieltag

1. SV Winzer - SV Hofkirchen 2:3 - Zuschauer: 500

2. FC Tittling - SG Saldenburg/Thurmannsbang 1:1 - Zuschauer: 300

3. FC Aunkirchen - DJK-SV Dorfbach 2:0 - Zuschauer: 200



Kreisliga Bayernwald Die Partie des 1. Spieltags





Es ist das Kreisliga-Derby schlechthin in Niederbayern - und wahrscheinlich weit darüber hinaus. Erneut strömten wieder unglaubliche 1.350 Zuschauer ins Zwiesler Jahnstadion. Die Gäste aus Lindberg hatten zuvor keine Mühen gescheut und auch wieder einen Fanmarsch auf die Beine gestellt. Im Stadion wurde eine tolle Choreo präsentiert. Der Aufwand sollte sich lohnen! Die Gäste überrumpelten die Hausherren schon im ersten Durchgang, nach einer halben Stunde führte Lindberg mit 3:0! Davon erholte sich der SC nicht mehr. Im Gegenteil: Nach einer guten Stunde legte Sebastian Marchl für das "Gansaldorf" nach - 4:0! Die beiden Zwiesler Treffer in der Schlussphase waren nur noch Ergebniskosmetik - und die Lindberger Party in blau-weiß konnte auf fremdem Terrain beginnen... Es ist das Kreisliga-Derby schlechthin in Niederbayern - und wahrscheinlich weit darüber hinaus. Erneut strömten wieder unglaubliche 1.350 Zuschauer ins Zwiesler Jahnstadion. Die Gäste aus Lindberg hatten zuvor keine Mühen gescheut und auch wieder einen Fanmarsch auf die Beine gestellt. Im Stadion wurde eine tolle Choreo präsentiert. Der Aufwand sollte sich lohnen! Die Gäste überrumpelten die Hausherren schon im ersten Durchgang, nach einer halben Stunde führte Lindberg mit 3:0! Davon erholte sich der SC nicht mehr. Im Gegenteil: Nach einer guten Stunde legte Sebastian Marchl für das "Gansaldorf" nach - 4:0! Die beiden Zwiesler Treffer in der Schlussphase waren nur noch Ergebniskosmetik - und die Lindberger Party in blau-weiß konnte auf fremdem Terrain beginnen...

Vorm Spiel rief der TSV Lindberg wieder zum Fanmarsch. – Foto: Simon Eiler



Die Zuschauermagneten am 1. Spieltag

1. SC Zwiesel - TSV Lindberg 2:4 - Zuschauer: 1.350

2. SV Auerbach - SpVgg Niederalteich 1:1 - Zuschauer: 600

3. TSV Regen - SV Habischried 2:0 - Zuschauer: 450 Niederbayern West Gestern, 14:00 Uhr TSV Ulbering Ulbering TuS 1860 Pfarrkirchen Pfarrkirchen 2 2 Abpfiff Spieltext Ulbering - Pfarrkirchen Kreisliga Donau-Laaber Die Partie des 1. Spieltags





Der TV Geisenhausen hat den Abstieg aus der Bezirksliga scheinbar gut verdaut! 250 Zuschauer verfolgten interessiert den Einstand des neuen TV-Coachs Yüksel Acipinar, der nach dem Abstieg von Gerd Bogner übernommen hatte. Schon früh kippte die Partie auf Hausherrenseite, zunächst brachte Ibrahim Aliev Geisenhausen per Elfmeiter mit 1:0 in Führung (19.), dann sah Gästeakteur David Babic glatt Rot (21.). Doch es dauerte bis in die Schlussphase, ehe Geisenhausen mit dem Treffer zum 2:0 durch Mario Ulbrich (84.) den Sack zumachen konnte. Der TV Geisenhausen hat den Abstieg aus der Bezirksliga scheinbar gut verdaut! 250 Zuschauer verfolgten interessiert den Einstand des neuen TV-Coachs Yüksel Acipinar, der nach dem Abstieg von Gerd Bogner übernommen hatte. Schon früh kippte die Partie auf Hausherrenseite, zunächst brachte Ibrahim Aliev Geisenhausen per Elfmeiter mit 1:0 in Führung (19.), dann sah Gästeakteur David Babic glatt Rot (21.). Doch es dauerte bis in die Schlussphase, ehe Geisenhausen mit dem Treffer zum 2:0 durch Mario Ulbrich (84.) den Sack zumachen konnte.

Geglückter Restart für den TV Geisenhausen nach dem Abstieg aus der Bezirksliga. – Foto: Alfred Brumbauer

Die Zuschauermagneten am 1. Spieltag

1. TV Geisenhausen - SG Offenstetten Rohr 2:0 - Zuschauer: 250

1. SV Landshut-Münchnerau - TSV Ergoldsbach 1:3 - Zuschauer: 250

3. SV Sallach - SG WiBiKi 1:2 - Zuschauer: 188 Kreisliga Isar-Rott Die Partie des 1. Spieltags

