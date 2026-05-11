Übersicht Kreisligen: 1.100 Fans in Lindberg! Das war am vergangenen Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen los von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Kreisliga Straubing: Die Zwiesler feiern ihren Derbysieg in Lindberg - 1.100 Fans waren dabei! – Foto: Screenshot SC Zwiesel

Was hat sich am Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen getan? Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau

Tobias Dandl (re.) war für Karpfham der "Man of the Match" in Perlesreut. – Foto: Stefan Pinsker

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Et voilà, die Kreisliga Passau hat ihr Endspiel um den Titel! Was sich schon im Herbst angedeutet hat, wird nun am kommenden Freitag Realität, und das hätte wohl kein Drehbuchautor besser hinbekommen. Die beiden Ligadominatoren TSV Karpfham und FC Salzweg spielen am letzten Spieltag die Meisterschaft unter sich aus. Der Primus aus Karpfham meisterte am vorletzten Spieltag auch die knifflige Hürde Perlesreut und setzte sich dank Doppelpacker Tobias Dandl mit 2:1 durch.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!



Weniger spannend machte es der FC Salzweg, der beim 4:1-Heimsieg gegen den FC Egglham schon im ersten Durchgang alles klarmachte. Die Salzweger müssen nun in Karpfham gewinnen, um Meister zu werden.

Was tut sich im Tabellenkeller?

Mega spannend geht es auch im Tabellenkeller zur Sache! Wer begleitet die SpVgg Oberkreuzberg in die Kreisklasse? Noch drei Teams können direkt absteigen. Nach vier Niederlagen in Folge hat der TSV Schönberg das eminent wichtige Heimspiel gegen den SV Röhrnbach mit 2:1 für sich entschieden und davon profitiert, dass die SG Thyrnau/Kellberg (0:3 in Dorfbach) und der SV Hohenau (0:2 bei der DJK Passau West) jeweils Niederlagen kassierten. Schönberg konnte damit den direkten Abstiegsplatz verlassen, auf den nun wieder die SG Thyrnau abgerutscht ist und damit vor den finalen 90 Minuten die schlechtesten Karten hat. Die meistbesuchte Partie

SV Perlesreut - TSV Karpfham 1:2 - Zuschauer: 200



Die Torjägerliste (Stand 11.05.)

1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 20 Tore

2. Jonas Willeuthner (FC Egglham) 18 Tore

3. Jakob Moosbauer (SV Hohenau) 15 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau! Kreisliga Straubing

Die Lindberger Fans ließen es wieder ordentlich krachen. – Foto: Lindberger Jungs

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Das größte Kreisliga-Derby Niederbayerns - es lockte auch dieses Mal die Zuschauer in Scharen an! 1.100 Fans waren am Samstagnachmittag nach Lindberg gekommen und sahen am Ende einen knappen 1:0-Sieg der Gäste aus Zwiesel. Lukáš Nečas hieß der Derbyheld auf Seiten des SC, er entschied mit seinem Kopfball die Partie. Zwiesel übte damit Druck auf den TSV Oberschneiding aus, der tags darauf erst in Auerbach dran war. Aber die "Schneidinger" hielten dem Druck stand und setzten sich beim SVA mit 2:0 durch. Der TSV hat damit vor dem letzten Spieltag in Sachen Aufstiegs-Relegationsplatz alles selbst in der Hand.

Beste Karten in Sachen Aufstiegs-Relegationsplatz in der Kreisliga Straubing hat der TSV Oberschneiding nach dem 2:0-Sieg in Auerbach. – Foto: Harry Rindler

>>>Oberschneiding kontert Zwiesel in Auerbach - hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie! Der TSV Regen (0:1-Niederlage in Winzer) und der SV Neuhausen/Offenberg (1:2-Niederlage in Stephansposching) haben sich aus dem Rennen um die Aufstiegsrelegation verabschiedet. Was tut sich im Tabellenkeller?

Durch die 0:3-Niederlage bei Meister Osterhofen steht fest: Die DJK SB Straubing steigt ab und muss nach sieben Jahren in der Kreisliga zurück in die Kreisklasse. Der SV Perkam hat sich mit einem 3:0-Heimsieg gegen den SV Haibach zumindest die Chance gewahrt, sich am letzten Spieltag noch in die Relegation zu retten. Die meistbesuchte Partie

TSV Lindberg - SC Zwiesel 0:1 - Zuschauer: 1.100



Die Torjägerliste (Stand 11.05.)

1. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 18 Tore

1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 18 Tore

3. Tim Kammerl (SV Neuhausen) 14 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing! Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber Was tut sich an der Tabellenspitze?

Im Direktduell um den Aufstiegs-Relegationsplatz standen sich am vorletzten Spieltag der TSV Ergoldsbach und der TSV Neustadt an der Donau gegenüber. 420 Zuschauer wollten sich das Spiel nicht entgehen lassen - und sahen am Ende einen 3:1-Sieg der Gäste aus Neustadt, die sich damit einen Spieltag vor Schluss die Teilnahme an der Relegation sicherten.

Der FC Hohenthann steigt nach der 0:1-Niederlage in Ast in die Kreisklasse ab. – Foto: Elena Alzinger

Was tut sich im Tabellenkeller?

Die DJK-TSV Ast hat das Kellerduell gegen den FC Hohenthann mit 1:0 für sich entschieden und schickt die Hohenthanner damit in die Kreisklasse. Der SV Ettenkofen hat sich ebenfalls mit einem 1:0-Sieg bei Eintracht Landshut die Chance erhalten, am letzten Spieltag noch den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Die meistbesuchte Partie

TSV Ergoldsbach - TSV Neustadt/Donau 1:3 - Zuschauer: 420



Die Torjägerliste (Stand 11.05.)

1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten) 19 Tore

1. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 19 Tore

3. Aron Aunkofer (TSV Abensberg) 16 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber! Kreisliga Isar-Rott Was tut sich an der Tabellenspitze?

Zehn-Tore-Spektakel in Dingolfing! Die Landesliga-Reserve des FCD hat den TSV Vilsbiburg mit 6:4 besiegt und hält vor dem letzten Spieltag in Sachen Aufstiegsrelegation alle Trümpfe in der Hand. Wittibreut hat sich mit einem 1:0-Heimsieg gegen den FC Bonbruck-Bodenkirchen zumindest noch die Chance auf die Vizemeisterschaft erhalten und muss nun am letzten Spieltag auf einen Ausrutscher der Dingolfinger hoffen.

>>>Arbeitssieg für Wittibreut - hier geht`s zu den Liveticker-Highlights!

Aus und vorbei: Der TSV Pilsting steigt in die Kreisklasse ab. – Foto: Christian Niederwieser