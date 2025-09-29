Übersicht Kreisligen: 11-Minuten-Hattrick entscheidet Kellerduell

Nicht zu stoppen war Auerbachs Sebastian Wittenzellner (vorne) und erzielte eine lupenreinen Hattrick. – Foto: Maximilian Stahl

Der 10. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen stand am vergangenen Wochenende an. Wir haben für euch wieder die Übersicht über das Geschehen:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Ganz oben nichts Neues! Weiterhin ungeschlagen und im Gleichschritt marschieren der TSV Karpfham und der FC Salzweg vorneweg. Die "Karpfen" setzten sich zuhause mit 3:1 gegen die DJK Eberhardsberg durch, die Salzweger holten einen 4:2-Auswärtssieg bei der SpVgg Oberkreuzberg. Als erster Verfolger des Topduos hat sich derzeit der SV Perlesreut etabliert. Der SVP fuhr in Thyrnau hochsouverän mit 5:0 den vierten Sieg in Folge ein.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Perlesreuter Gala!

Abstiegskampf in Schönberg - mit dem besseren Ende für die in rot gekleideten Tittlinger. – Foto: Bernhard Enzesberger





Was tut sich im Tabellenkeller?

Der FC Tittling hat beim direkten und ersatzgeschwächten Konkurrenten in Schönberg einen ganz wichtigen 1:0-Auswärtssieg eingefahren. Der SV Hohenau ist zuhause gegen den Aufsteiger aus Dorfbach nicht über ein 1:1 hinaus und kommt damit nicht vom Fleck.



Die Torjägerliste (Stand 29.09.)

1. Julian Willeuthner (FC Egglham) 12 Tore

1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 12 Tore

3. Lukáš Nečas (SpVgg Oberkreuzberg) 9 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau! Was tut sich im Tabellenkeller?Der FC Tittling hat beim direkten und ersatzgeschwächten Konkurrenten in Schönberg einen ganz wichtigen 1:0-Auswärtssieg eingefahren. Der SV Hohenau ist zuhause gegen den Aufsteiger aus Dorfbach nicht über ein 1:1 hinaus und kommt damit nicht vom Fleck.Die Torjägerliste (Stand 29.09.)1. Julian Willeuthner (FC Egglham) 12 Tore1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 12 Tore3. Lukáš Nečas (SpVgg Oberkreuzberg) 9 Tore

Kreisliga Straubing Was tut sich an der Tabellenspitze?

Gut erholt präsentierte sich die SpVgg Osterhofen nach dem ersten Punktverlust vergangene Woche. Der Tabellenführer setzt sich am Ende vor 280 Zuschauern verdient mit 2:0 beim TSV Regen durch.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!



Auch die Verfolger aus Zwiesel (3:1 bei der DJK SB Straubing) und Neuhausen (3:0 zuhause gegen Lindberg) gaben sich keine Blöße und bleiben auf Tuchfühlung zu Osterhofen.

Wichtige drei Punkte fuhr der 1. FC Viechtach im Kellerduell gegen den SV Winzer ein. – Foto: Thomas Gierl





Was tut sich im Tabellenkeller?

Zwei spannende Kellerduelle standen im Fokus des 10. Spieltags: Der 1. FC Viechtach behielt zuhause die Nerven gegen den SV Winzer, siegte mit 1:0 und gab damit die rote Laterne an die SpVgg Stephansposching ab.

Der SV Perkam unterlag zuhause dem SV Auerbach im zweiten Kellerkracher mit 2:4. Mann des Spiels war ganz klar Auerbachs

>>>Wittenzellner-Festspiele in Perkam! Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights!





Die Torjägerliste (Stand 29.09.)

1. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 9 Tore

2. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 8 Tore

4 Akteure haben 7 Treffer erzielt:

Günther Denk (SC Zwiesel), Tim Kammerl (SV Neuhausen), Stephan Mühlbauer (SV Haibach), Jakob Tobesch (SV Haibach)

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing! Was tut sich im Tabellenkeller?Zwei spannende Kellerduelle standen im Fokus des 10. Spieltags: Der 1. FC Viechtach behielt zuhause die Nerven gegen den SV Winzer, siegte mit 1:0 und gab damit die rote Laterne an die SpVgg Stephansposching ab.Der SV Perkam unterlag zuhause dem SV Auerbach im zweiten Kellerkracher mit 2:4. Mann des Spiels war ganz klar Auerbachs Sebastian Wittenzellner , der in der ersten Halbzeit binnen elf Minuten (14./21./25.) einen Hattrick schnürte.Die Torjägerliste (Stand 29.09.)1. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 9 Tore2. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 8 Tore4 Akteure haben 7 Treffer erzielt:Günther Denk (SC Zwiesel), Tim Kammerl (SV Neuhausen), Stephan Mühlbauer (SV Haibach), Jakob Tobesch (SV Haibach) Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber Was tut sich an der Tabellenspitze?

Oha, der bisherige Tabellenführer SG Mallersdorf/Grafentraubach ist zuhause böse ausgerutscht. Vor 250 Zuschauern setzte es gegen die SG Offenstetten/Rohr eine deftige 0:4-Klatsche. Sehr überraschend!

Den Patzer wusste die DJK-SV Adlkofen zu nutzen, drehte einen 0:2-Rückstand im Topspiel gegen den TSV Ergoldsbach noch in einen 3:2-Sieg und ist mit den Mallersdorfern gleichgezogen.

Auf die Zähne gebissen: Mit ganz viel Willen haben Andreas Diewald uns seine DJK-SV Adlkofen das Topspiel der Kreisliga Donau-Laaber noch gedreht. – Foto: Alfred Brumbauer





Was tut sich im Tabellenkeller?

Keinen Sieger gab`s im ultimativen Kellerduell zwischen der SG Ihrlerstein/Essing und dem SV Ettenkofen - 1:1 hieß es nach 90 Minuten! Das reichte aber, um die DJK Ast ans Tabellenende zu schicken, denn der Aufsteiger verlor mit 1:3 beim FC Ergolding II.



Die Torjägerliste (Stand 29.09.)

1. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 11 Tore

1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten) 11 Tore

3. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 9 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber! Was tut sich im Tabellenkeller?Keinen Sieger gab`s im ultimativen Kellerduell zwischen der SG Ihrlerstein/Essing und dem SV Ettenkofen - 1:1 hieß es nach 90 Minuten! Das reichte aber, um die DJK Ast ans Tabellenende zu schicken, denn der Aufsteiger verlor mit 1:3 beim FC Ergolding II.Die Torjägerliste (Stand 29.09.)1. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 11 Tore1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten) 11 Tore3. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 9 Tore Kreisliga Isar-Rott Was tut sich an der Tabellenspitze?

Völlig überraschend punktgleich mit Tabellenführer Landau ist der SV-DJK Wittibreut - >>> hier geht`s zur ausführlichen Story über die Wittibreuter!

Überraschungssieg: Der FC Dingolfing II hat sich beim FSV Landau mit 1:0 durchgesetzt. – Foto: Werner Kroiß