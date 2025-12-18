Übersicht je Kreis: 18 neue B-Lizenz-Trainer vom NFV ausgebildet

18 Trainer haben erfolgreich ihre B-Lizenz-Ausbildung beim Niedersächsischen Fußballverband (NFV) absolviert.
Der Lehrgang erstreckte sich über drei jeweils viertägige Präsenzphasen in der NFV-Akademie in Barsinghausen, die durch eigenständige Praxis- und Anwendungsphasen in den Heimatvereinen der Teilnehmer ergänzt wurden. Den Abschluss bildete ein persönliches Gespräch mit den Ausbildern Steffen Hilmer und Arndt Westphal. Nach erfolgreichem Verlauf aller Ausbildungsbestandteile erhielten die Teilnehmer ihre B-Lizenzen.
Die B-Lizenz-Trainer sind nun befähigt, Herrenteams bis zur 5. Spielklasse, wie die Oberliga Niedersachsen, und alle Frauenmannschaften bis zur Regionalliga zu coachen.
Kreis Berlin:
Maurice Schacker (FC Hertha 03 Zehlendorf)
Kreis Celle:
Bjarne Rudolf (TuS Hermannsburg)
Kreis Harburg:
Dennis Scheepker (FC Este)
Kreis Heide-Wendland:
Louis Georg Hanebeck (TSV Wriedel)
Kreis Heidekreis:
Malte Behrendt (TSV Dorfmark)
Kreis Jade-Weser-Hunte:
Thore Czerny (JFV Edewecht)
Kreis Lübbecke:
René Dümke (SV Schnathorst)
Steffen König (FC Lübbecke)
Kreis Region Hannover:
Thorsten Germersdorf (VfL Eintracht Hannover)
Yekta Berk Kahraman (TSV Havelse)
Linus Maßmann (Spvg. Niedersachsen Döhren)
Mattis Probst (SpVgg. Hüddessum-Machtsum)
Julian Schebitz (TSV Kolenfeld)
Kreis Stade:
Hans Bockelmann (SV Ottensen)
Kreis Stuttgart/Böblingen:
Diego Di Giuseppe (SpVgg Cannstatt)
Kreis Vechta:
Anne Brickwedde (TuS Neuenkirchen)
Kreis Wolfsburg
Torben Busack (VfL Wolfsburg)
Olcay Irek (VfB Fallersleben)
Auf der Webseite des Niedersächsischen Fußballverbands erhalten angehende Trainerinnen und Trainer weiterführende Informationen zur B-Lizenz-Ausbildung.
Link: https://www.nfv.de/akademie/trainer/b-lizenz