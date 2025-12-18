Übersicht je Kreis: 18 neue B-Lizenz-Trainer vom NFV ausgebildet

Der Lehrgang erstreckte sich über drei jeweils viertägige Präsenzphasen in der NFV-Akademie in Barsinghausen, die durch eigenständige Praxis- und Anwendungsphasen in den Heimatvereinen der Teilnehmer ergänzt wurden. Den Abschluss bildete ein persönliches Gespräch mit den Ausbildern Steffen Hilmer und Arndt Westphal. Nach erfolgreichem Verlauf aller Ausbildungsbestandteile erhielten die Teilnehmer ihre B-Lizenzen.

Die B-Lizenz-Trainer sind nun befähigt, Herrenteams bis zur 5. Spielklasse, wie die Oberliga Niedersachsen, und alle Frauenmannschaften bis zur Regionalliga zu coachen.