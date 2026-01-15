Übersicht: Diese Testspiele sollen am Wochenende stattfinden

Nachdem am vergangenen Wochenende geplante Testspiele witterungsbedingt ausgefallen sind, wagen wir in dieser Woche einen neuen Anlauf. Zumindest teilweise. Die meisten Partien in Berlin fallen aufgrund der verlängerten Generalabsage des BFV aus, doch einige Spiele sollen stattfinden. Der aktuelle Überblick:
Energie Cottbus - Hertha BSC II | abgesagt
Optik Rathenow - VSG Altglienicke | abgesagt
S.D. Croatia - VSG Altglienicke II | abgesagt
Hertha BSC II - Lichtenberg 47
Anstoß: 11:00 Uhr
Tasmania Berlin - BFC Dynamo
Anstoß: 13:00 Uhr
Optik Rathenow - Berlin Türkspor
Anstoß: 13:00 Uhr
RSV Eintracht - SC Staaken
Anstoß: 13:00 Uhr
Union Klosterfelde - Hertha 03 Zehlendorf
Anstoß: 13:00 Uhr
Grün-Weiss Brieselang - Delay Sports II
Anstoß: 13:00 Uhr
Birkenwerder BC - Frohnauer SC
Anstoß: 13:00 Uhr
Eintracht Braunschweig - VSG Altglienicke
Anstoß: 13:30 Uhr
Eintracht Mahlsdorf - Ludwigsfelder FC
Anstoß: 14:00 Uhr
Berliner AK - Hertha 03 Zehlendorf | abgesagt
S.D. Croatia - SV Empor Berlin II | abgesagt
Polar Pinguin - Hansa 07
Anstoß: 11:00 Uhr
Tasmania Berlin - MKS Polonia Slubice
Anstoß: 13:00 Uhr
Blau Weiß 90 - BFC Preussen
Anstoß: 13:00 Uhr
Fortuna Babelsberg II - GW Neukölln
Anstoß: 13:00 Uhr
Delay Sports - Stern 1900 II
Anstoß: 14:00 Uhr
Grün-Weiss Ahrensfelde - Weißenseer FC
Anstoß: 15:00 Uhr
