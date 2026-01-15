Übersicht: Diese Testspiele sollen am Wochenende stattfinden Testspiel-Übersicht KW 3

Nachdem am vergangenen Wochenende geplante Testspiele witterungsbedingt ausgefallen sind, wagen wir in dieser Woche einen neuen Anlauf. Zumindest teilweise. Die meisten Partien in Berlin fallen aufgrund der verlängerten Generalabsage des BFV aus, doch einige Spiele sollen stattfinden. Der aktuelle Überblick:

Tasmania Berlin - BFC Dynamo

Anstoß: 13:00 Uhr

Optik Rathenow - Berlin Türkspor

Anstoß: 13:00 Uhr

RSV Eintracht - SC Staaken

Anstoß: 13:00 Uhr

Union Klosterfelde - Hertha 03 Zehlendorf

Anstoß: 13:00 Uhr

Grün-Weiss Brieselang - Delay Sports II

Anstoß: 13:00 Uhr

Birkenwerder BC - Frohnauer SC

Anstoß: 13:00 Uhr

Eintracht Braunschweig - VSG Altglienicke

Anstoß: 13:30 Uhr

Eintracht Mahlsdorf - Ludwigsfelder FC

Anstoß: 14:00 Uhr

Berliner AK - Hertha 03 Zehlendorf | abgesagt

Sonntag, 18.01.

S.D. Croatia - SV Empor Berlin II | abgesagt

Polar Pinguin - Hansa 07

Anstoß: 11:00 Uhr

Tasmania Berlin - MKS Polonia Slubice

Anstoß: 13:00 Uhr

Blau Weiß 90 - BFC Preussen

Anstoß: 13:00 Uhr

Fortuna Babelsberg II - GW Neukölln

Anstoß: 13:00 Uhr

Delay Sports - Stern 1900 II

Anstoß: 14:00 Uhr

Grün-Weiss Ahrensfelde - Weißenseer FC

Anstoß: 15:00 Uhr

