Übersicht: Die Winterwechsel der Regionalliga Bayern auf einen Blick

Die Würzburger Kickers haben sich mit Martin Thomann vom Erzrivalen Schweinfurt 05 verstärkt. – Foto: Frank Scheuring

Schluss, aus, vorbei - das Wintertransferfenster ist seit Montag 23:59 Uhr geschlossen! Bis auf zuletzt vertragslose Spieler haben die Vereine nun keine Möglichkeit mehr, personell nachzubessern. Wie haben sich die 18 Regionalligisten für die heiße Saisonphase gewappnet? Richtig was los war bei der SpVgg Bayreuth: Vier Neuzugänge stehen sechs Abgänge gegenüber. Auch Viktoria Aschaffenburg hat im Kampf um den Klassenerhalt nochmal ordentlich hingelangt und sechs Neuzugänge an Land gezogen. Wir geben auch einen Überblick:

1. FC Nürnberg II

Trainer: Andreas Wolf (wie bisher)

Zugänge: Uche Obiogumu (1. FC Schweinfurt 05)

Abgänge: Maxim Gresler (SV Rödinghausen), Jesper Penterman (Viktoria Aschaffenburg)



DJK Vilzing

Trainer: Thorsten Kirschbaum (wie bisher)

Zugänge: Paul Grauschopf (SG Mallersdorf/Grafentraubach)

Abgänge: Tobias Hoch (Ziel unbekannt)





FC Augsburg II

Trainer: Markus Feulner (wie bisher)

Zugänge: Tom Bader (Hansa Rostock), Ryota Onoda (Cerezo Oska U19 / Japan)

Abgänge: Constantin Kresin (FC Memmingen), Tim Hoops (BSG Chemie Leipzig), Lorenz Rachinger (VfB Eichstätt)



FC Bayern München II

Trainer: Holger Seitz (wie bisher)

Zugänge: keine

Abgänge: Gibson Adu (SpVgg Unterhaching), Jussef Nasrawe (SV Oberbank Ried), Javier Fernández (1. FC Nürnberg), Grayson Dettoni (SV Darmstadt 98), Adin Licina (Juventus Turin II), Richard Meier (SpVgg Unterhaching), Magnus Dalpiaz (AC Mailand II)







Trainer: Matthias Günes (wie bisher)

Zugänge: Kevin Haug (TSV Kottern), Flemming Schug (SSV Jeddeloh), Rufus Roth (Palm Beach Sailfish Athletics/USA), Constantin Kresin (FC Augsburg II)

Abgänge: Nico Nollenberger (SV Sandhausen), Kutay Yel (Vertragsauflösung), Oktay Leyla (SpVgg Lindau)



FC Würzburger Kickers

Trainer: Marc Reitmaier (wie bisher)

Zugänge: Martin Thomann (1. FC Schweinfurt 05)

Mit Milos Cocic hat sich der Topscorer der Liga in der Winterpause verabschiedet. – Foto: Philipp Imhof





FV Illertissen

Trainer: Holger Bachthaler (wie bisher)

Zugänge: keine

Abgänge: Milos Cocic (FC Vaduz), Niklas Musch (FV Ravensburg)



SpVgg Ansbach

Trainer: Niklas Reutelhuber (wie bisher)

Zugänge: Jan Mottl (SpVgg Greuther Fürth II), Üveys Ayan (1. FC Nürnberg), Ken Mata (FC 08 Homburg), Salih Şen (zuletzt vereinslos)

Abgänge: Tom Abadjiew (Ziel unbekannt), Tarkan Ücüncü (Bandırmaspor), Abdennour Rhani (unbekannt), Robin Hilpert (pausiert beruflich)



SpVgg Bayreuth

Trainer: Lukas Kling (wie bisher)

Zugänge: Maximilian Fesser (FC Würzburger Kickers), Florian Markert (ATSV Erlangen), Davide Sekulovic (FC Ingolstadt 04), Angelo Brückner (zuletzt vereinslos)

Abgänge: Marco Stefandl (SV Atlas Delmenhorst), Julian Bell (BSG Chemie Leipzig), Jakub Mintál (Ziel unbekannt), Luis Klein (SG Barockstadt Fulda Lehnerz), Tobias Weber (Ziel unbekannt), Maurice Dehler (SpVgg Unterhaching)



SpVgg Greuther Fürth II

Trainer: Roberto Hilbert (wie bisher)

Zugänge: Jakob Krautkrämer (1. FC Köln II)

Abgänge: Jan Mottl (SpVgg Ansbach), Nikolaos Vakouftsis (1. FC Schweinfurt 05)



SpVgg Hankofen-Hailing

Trainer: Tobias Beck (wie bisher)

Zugänge: Ante Banden (SSV Jahn Regensburg II), Fanol Lutolli (Karlsruher SC), Cem Cevizci (SV Waldhof Mannheim II)

Abgänge: Valentin Harlander (FC Teisbach), Jonas Hoffmann (TSV Seebach)



SpVgg Unterhaching

Trainer: Sven Bender (wie bisher)

Zugänge: Gibson Adu (FC Bayern München II), Laris Stjepanovic (TSV Grünwald), Christoph Ehlich (zuletzt vereinslos), Richard Meier (FC Bayern München II), Maurice Dehler (SpVgg Bayreuth)

Abgänge: Alexander Leuthard (Viktoria Aschaffenburg), Philipp Zimmerer (TSV Buchbach)



SV Wacker Burghausen

Trainer: Lars Bender (wie bisher)

Zugänge: Konstantin Gertig (SK Bischofshofen), Amadou Soumaré (USL Dunkerque)

Abgänge: Felix Obermaier (TSV 1880 Wasserburg), Mateo Zetic (SV Oberbank Ried)



TSV Aubstadt

Trainer: Claudiu Bozesan (wie bisher)

Zugänge: Kevin Frisorger (1. FC Schweinfurt 05)

Abgänge: keine



TSV Buchbach

Trainer: Marc Unterberger (NEU)

Zugänge: Philipp Zimmerer (SpVgg Unterhaching), Jonas Wieselsberger (SU 1º Dezembro/Portugal)

Neuer Coach: Felix Luz soll Viktoria Aschaffenburg zum Klassenerhalt führen. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de