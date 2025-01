Übersicht: Das war euer Hallenturnier-Fahrplan 2024/2025

Darmstadt. Das war's: In der Winterpause hatten die Hallenturniere der Region wieder Hochkonjunktur. Am vergangenen Wochenende stand noch ein Hallenturnier auf dem Fahrplan der diesjährigen Saison. Schaut euch alle Turniere in der Übersicht mit den Verläufen, Vor- und Nachberichten und Galerien an.