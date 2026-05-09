Übersee strauchelt – Gmain rückt an die Spitze

archiv – Foto: Susanne Schmidt

Kantersieg im Aufstiegsrennen!

Der 19. Spieltag der A-Klasse 6 am Samstag läutete die entscheidende Phase der Saison ein. Für ein echtes Ausrufezeichen sorgte der WSC Bayerisch Gmain, der beim Gastspiel gegen den SV Oberteisendorf II ein wahres Offensivfeuerwerk abbrannte. Durch diesen deutlichen Auswärtssieg rücken die Gmainer punktetechnisch zum Spitzenreiter SG TSV Übersee / ASV Grassau auf, der am selben Tag beim SV Surberg nicht über ein Remis hinauskam. Während Übersee aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs (Hinspiel 4:1) noch die Tabellenführung verteidigt, ist der Kampf um den direkten Aufstiegsplatz bei drei ausstehenden Partien völlig offen. Der SV Surberg bewies am Samstag Moral und festigte mit dem Unentschieden seinen dritten Tabellenplatz, hat jedoch bei sieben Punkten Rückstand nur noch minimale theoretische Chancen auf den Relegationsplatz zwei.

Befreiungsschlag oder tiefer Fall?

Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage derweil dramatisch zu. Ein turbulentes Duell lieferten sich der FC Reit im Winkl und der ESV Freilassing II. In einer torreichen Begegnung am Samstag behielten die Gäste knapp die Oberhand und entführten drei wichtige Punkte. Damit steht Reit im Winkl punktgleich mit Oberteisendorf II nur noch aufgrund des Torverhältnisses auf dem rettenden 10. Platz. Profitieren konnte der SV Neukirchen/T., der sich am Samstag mit einem Heimsieg gegen das Schlusslicht TSV Siegsdorf II ein wichtiges Polster verschaffte. Ebenfalls Grund zum Jubeln hatte die SG FC Ramsau / Berchtesgaden, die sich im Heimspiel gegen die SG Schönau am Königssee II durchsetzte. Für die DJK Traunstein wird die Luft nach der Heimniederlage gegen den SV Saaldorf II hingegen immer dünner, da sie nun auf einem der beiden direkten Abstiegsplätze feststeckt.

Die Lage der Liga: Wer rettet sich ans Ufer?

Drei Spieltage vor Ende sind noch maximal 9 Punkte zu vergeben. An der Spitze machen Übersee/Grassau und Bayerisch Gmain (beide 44 Punkte) den Aufstieg wohl unter sich aus. Da Platz 1 direkt aufsteigt und Platz 2 in die Relegation geht, hat Surberg (37 Punkte) bei 7 Zählern Rückstand kaum noch Zugriff.

Im Tabellenkeller wird es ein Krimi um Platz 10: Die DJK Traunstein (16 Punkte) liegt aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz, hat aber nur zwei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer, das derzeit Reit im Winkl (18 Punkte) besetzt. Für den TSV Siegsdorf II (13 Punkte) rückt der Klassenerhalt bei fünf Punkten Rückstand auf Platz 10 in weite Ferne. Da Neukirchen (19 Punkte) und Freilassing II (23 Punkte) jeweils noch ein Nachholspiel bestreiten, bleibt der Kampf gegen die B-Klasse bis zum Schluss hochspannend.