Überschäumender Jubel bei Biberachs A-Jugend-SGM nach dem Titelgewinn

(mo) - Überschäumend jubelten die Jungs der Biberacher A-Jugend-SGM des FC Wacker/Mettenberg/Rissegg nachdem sie den Tabellenzweiten TSV Tettnang mit 7:0 (3:0) abgefertigt, damit den Meistertitel in der Regionenstaffel und den Aufstieg in die Landesstaffel eingetütet hatten. Der Höhepunkt einer herausragenden Saison!

Die Heimmannschaft dominierte von Anfang an das Spielgeschehen und ging schon in der 5. Minute in Führung. Bis zur Halbzeitpause baute sie den Vorsprung durch zwei Elfmeter in der 40. bzw. 45. Minute auf 3:0 aus.