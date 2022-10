Überroth beendet Negativserie SVÜ überrascht gegen Favorit Habach

SV Überroth - SV Habach 4:0 (2:0). Ausgerechnet gegen Favorit SV Habach fuhr die Mannschaft von Trainer Thomas Maldener nach einer Durststrecke von insgesamt fünf Partien ohne Dreier wieder einen Sieg ein. Und der war am Ende auch in der Höhe verdient. Maldener sprach nach der Partie "von einer geilen Mannschaftsleistung seiner gesamten Truppe".

Seine Jungs gingen von der ersten bis zur letzten Minute äußerst konzentriert zu Werke, scheuten von Beginn an keinen Zweikampf und erarbeiteten sich so auch mit zunehmender Spieldauer ein paar gute Gelegenheiten zur Führung. Die machte Habachs guter Torwart Torben Welter jedoch zunichte. Auf der Gegenseite hatten die Gäste eine gute Tormöglichkeit, als ein direkter Freistoß nur knapp am Überrother Tor vorbeistrich. Nach einer halben Stunde wurden die Bemühungen der Hausherren belohnt. Im Anschluss an einen Freistoß von David Frey ist Tobias Besch am kurzen Pfosten mit dem Kopf zur Stelle und erzielt die Überrother Führung. Fünf Minuten danach erneut Jubel auf Seiten der Gastgeber! Marius Fries zieht aus 18 Metern ab, das Spielgerät schlägt im langen Eck ein und Welter ist zum zweiten Mal geschlagen. Mit dem verdienten 2:0 für den SVÜ wurden die Seiten gewechselt.