Überregulierung im Fußball?

Mai. Für Sascha Löcher war es die erste Rote Karte in seiner langen Fußballer-Laufbahn. Er sah sie nicht als Spieler. Sondern: als Trainer. Und der Coach des SV Horchheim ist nicht der einzige Funktionär, der auf der Bank einen Platzverweis durch den Schiedsrichter hinnehmen musste. Auch Steven Jones (SV Gimbsheim), Manuel Wöllner (TSG Pfeddersheim) und Christian Henn (SC Idar-Oberstein) mussten noch vorm Schlusspfiff ihrer Partien die Coachingzonen räumen.

Was sagen die Betroffenen dazu? Überraschenderweise zeigen weitgehend alle Verständnis für die Entscheidungen. Bei aller Einsicht gibt es aber häufig ein großes „Aber“: Oft ist da die Rede vom „mangelnden Fingerspitzengefühl“, mitunter jedoch auch von autokratischem Umgang der Unparteiischen und verfehlter Kommunikation auf dem Feld. Sehr akzentuiert formuliert es Manuel Wöllner, der in Billigheim-Ingenheim, damals als Interimstrainer der TSG Pfeddersheim, nach Spielschluss mit der Roten Karte belegt wurde. Er sagt: „Anstatt das Spielgeschehen mit Fingerspitzengefühl zu leiten, beschäftigen sich manche Schiedsrichter mehr damit, ob ein Trainer mit dem Fuß außerhalb der Coaching-Zone steht oder sich zu laut beschwert“.

Alle Trainer legen Wert darauf, dass man nicht alle Schiedsrichter über einen Kamm scheren darf. „Es gibt solche und solche“, heißt es. Bedauert wird allerdings, wenn Unparteiische gewissermaßen sakrosankt Spiele leiten. Früher hätte man gesagt: Wenn sie wie Götter in Schwarz auftreten. Unangreifbar in ihren Entscheidungen, (nach dem Spiel) nicht zum konstruktiven Dialog bereit, sondern die Haltung ausstrahlend, dass sie fehlerfrei sind.

Mehr Bereitschaft zur Selbstkritik der Unparteiischen wünscht sich Manuel Wöllner, der den Eindruck hat, dass „manche Schiedsrichter eine gewisse Arroganz an den Tag legen.“ Moderne Videotechnologie erlaube es allen am Spiel Beteiligten, ihre Leistungen zu analysieren. Auch die der Referees, die sich dieses Mittels intensiver bedienen sollten. Wobei er betont, dass die Unparteiischen im Zweifel selbst Opfer des Systems sind: „Die Tendenz zeigt, dass viele überfordert sind, weil der Südwestdeutsche Fußballverband oder DFB kaum noch Freiraum lässt, um mit gesundem Menschenverstand zu agieren. Stattdessen wird alles zu sehr reglementiert, was den Amateurfußball zunehmend zerstört."

Selbstreflektierte Rotsünder

Alle Bestraften ehren die Schiedsrichter an sich. Die Kommentare reichen von Statements wie „sie sind das Rückgrat unseres Sports“ bis hin zu der Feststellung: „Über Schiedsrichter äußere ich mich nicht“. Wohl aber lässt Sascha Löcher den Zuhörer (und Lesenden) entscheiden, wie sie beispielsweise die Situation bewerten, in der er die erste Rote Karte seiner Fußballer-Laufbahn erhielt. Der Coach des SV Horchheim berichtet: Er wurde weit in der Nachspielzeit des Feldes verwiesen. Die Partie war hochemotional, als in der Schlussphase beide Parteien in ein Inner-Coaching-Zonen-Scharmützel gerieten. Löcher sagt, in der Aufregung „sei er etwas oben raus gewesen. Das war mein Fehler“ - aber ob es unbedingt die Rote Karte hätte nach sich ziehen müssen?

Steven Jones, den Coach des Landesliga-Spitzenteams SV Gimbsheim erwischte es in der Schlussphase des Punktspiels gegen den TuS Knittelsheim. Sein Team führte uneinholbar 3:0, als ein Altrhein-Spieler „brutal gefoult wurde. Ich echauffierte mich, verwies auf Körperverletzung. Die Rote Karte für mich war berechtigt. Ich hätte mich unter Kontrolle haben müssen“, räumt der Trainer selbstkritisch ein.

Jones: Vorsicht, dass man gar nichts mehr sagen darf

Er, Jones, stehe auf der Seite der Schiedsrichter, die in der Vergangenheit oft die Blitzableiter für Trainer, Spieler und Zuschauer waren, wenn das Spiel nicht so lief, wie es laufen sollte. Heute haben die Unparteiischen ein anderes Standing und wenden das Instrumentarium an, um sich Respekt zu verschaffen. „Nun muss man aber aufpassen, dass das nicht ins Gegenteil umschlägt, dass man gar nichts mehr sagen darf“, reflektiert der frühere Trainer von Wormatia Worms.

In der Betrachtung der Trainer wird häufig ein neues Spielregulativ genannt. Es ist die Gelbe-Karte-plus, die in der Wettbewerbs-Praxis unterschiedlich ausgelegt werde. Hier, also bei der Zeitstrafe und deren zu dieser Saison veränderten Anwendung, gibt es offenbar auf allen Ebenen Aufklärungsbedarf. Es hat zwar nicht unmittelbar mit den Roten Karten für die Trainer zu tun. Aber es ist interessant, dass es mehrfach in dem Zusammenhang erwähnt wurde.