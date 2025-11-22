Überregionale Spielausfälle 18. Spieltag

Der 18. Spieltag der Flens-Oberliga beginnt mit einem weiteren Spielausfall. Die angesetzte Begegnung zwischen FC Kilia Kiel und TuS Rotenhof, die am Freitagabend um 19:15 Uhr starten sollte, wurde kurzfristig abgesagt. Gegen 18:40 Uhr erklärte Schiedsrichter Jan-Ole Ehlers den Kunstrasenplatz im Kilia-Stadion nach Absprache mit den Trainern Nicola Soranno und Henning Knuth sowie den Kapitänen Tom Warncke und Felix Knuth für unbespielbar.

Beide Mannschaften hatten sich bereits umgezogen und mit dem Aufwärmprogramm begonnen, doch die Bedingungen hatten sich nicht gebessert. Schiedsrichter Ehlers hatte bei der ersten Besichtigung ein positives Signal für einen Anpfiff gegeben. Die Spielfläche war aber so stark vereist, dass an regulären Fußball nicht mehr zu denken war. Folgerichtig auch die Revidierung der ursprünglichen Entscheidung.

„Die Gesundheit der Spieler geht vor“, lautete die einhellige Entscheidung. Auf dem Platz seien eher Schlittschuhe statt Fußballschuhe angebracht gewesen.

Der TuS Rotenhof und einige Fans nahmen die Situation gelassen und suchten die bereits geöffneten Verpflegungsstände für warme Getränke und Grillwurst auf. Eine spontane Trainingseinheit an diesem Wochenende wird von beiden Teams nicht mehr durchgeführt.

Auch Eutin 08 gegen VfR Neumünster ausgefallen

Neben dem Duell in Kiel fiel am Freitagabend ein weiteres Spiel der Flens-Oberliga aus: Eutin 08 konnte aufgrund der Witterungsbedingungen nicht gegen den VfR Neumünster antreten. Somit wurden beide Freitagsspiele des 18. Spieltags abgesagt.

Aktuelle Spielausfälle in Schleswig-Holstein

Im Anschluss die Liste aller aktuellen Spielausfälle der überregionalen Spielklassen in Schleswig-Holstein (Stand Freitagabend).

OBERLIGA

PSV Neumünster – Nordmark Satrup

Preußen Reinfeld – Holstein Kiel II

Kilia Kiel – TuS Rotenhof

Eutin 08 – VfR Neumünster

LANDESLIGA HOLSTEIN

VfB Lübeck II – Rapid Lübeck

Dornbreite Lübeck – SC Rönnau

LANDESLIGA SCHLESWIG

TSV Kronshagen – Frisia Risum-L.

TSV Friedrichsberg – Rot-Schwarz Kiel

TSV Kropp – SpVg Eidertal Molfsee

TSV Klausdorf – Eckernförder SV

VERBANDSLIGA NORD

Husumer SV – Slesvig IF

RB Obere Treene – Schleswig 06

VERBANDSLIGA OST

Suchsdorfer SV – SVG Pönitz

Kieler MTV – TSV Altenholz

VERBANDSLIGA SÜD

SG Oering-Seth – Sereetzer SV

SV Schackendorf – Türkischer SV

VfL Oldesloe – GW Siebenbäumen

VERBANDSLIGA WEST