Der TuS Rotenhof auf dem Weg über den Kunstrasen im Kilia-Stadion zur geselligen Runde.
Der TuS Rotenhof auf dem Weg über den Kunstrasen im Kilia-Stadion zur geselligen Runde. – Foto: Ismail Yesilyurt

Überregionale Spielausfälle 18. Spieltag

Der 18. Spieltag der Flens-Oberliga beginnt mit einem weiteren Spielausfall. Die angesetzte Begegnung zwischen FC Kilia Kiel und TuS Rotenhof, die am Freitagabend um 19:15 Uhr starten sollte, wurde kurzfristig abgesagt. Gegen 18:40 Uhr erklärte Schiedsrichter Jan-Ole Ehlers den Kunstrasenplatz im Kilia-Stadion nach Absprache mit den Trainern Nicola Soranno und Henning Knuth sowie den Kapitänen Tom Warncke und Felix Knuth für unbespielbar.

Vereister Kunstrasen macht Austragung unmöglich

Beide Mannschaften hatten sich bereits umgezogen und mit dem Aufwärmprogramm begonnen, doch die Bedingungen hatten sich nicht gebessert. Schiedsrichter Ehlers hatte bei der ersten Besichtigung ein positives Signal für einen Anpfiff gegeben. Die Spielfläche war aber so stark vereist, dass an regulären Fußball nicht mehr zu denken war. Folgerichtig auch die Revidierung der ursprünglichen Entscheidung.

„Die Gesundheit der Spieler geht vor“, lautete die einhellige Entscheidung. Auf dem Platz seien eher Schlittschuhe statt Fußballschuhe angebracht gewesen.

Fans und Spieler nutzen Verpflegungsangebot – keine zusätzliche Trainingseinheit

Der TuS Rotenhof und einige Fans nahmen die Situation gelassen und suchten die bereits geöffneten Verpflegungsstände für warme Getränke und Grillwurst auf. Eine spontane Trainingseinheit an diesem Wochenende wird von beiden Teams nicht mehr durchgeführt.

Auch Eutin 08 gegen VfR Neumünster ausgefallen

Neben dem Duell in Kiel fiel am Freitagabend ein weiteres Spiel der Flens-Oberliga aus: Eutin 08 konnte aufgrund der Witterungsbedingungen nicht gegen den VfR Neumünster antreten. Somit wurden beide Freitagsspiele des 18. Spieltags abgesagt.

Aktuelle Spielausfälle in Schleswig-Holstein

Im Anschluss die Liste aller aktuellen Spielausfälle der überregionalen Spielklassen in Schleswig-Holstein (Stand Freitagabend).

OBERLIGA

  • PSV Neumünster – Nordmark Satrup
  • Preußen Reinfeld – Holstein Kiel II
  • Kilia Kiel – TuS Rotenhof
  • Eutin 08 – VfR Neumünster

LANDESLIGA HOLSTEIN

  • VfB Lübeck II – Rapid Lübeck
  • Dornbreite Lübeck – SC Rönnau

LANDESLIGA SCHLESWIG

  • TSV Kronshagen – Frisia Risum-L.
  • TSV Friedrichsberg – Rot-Schwarz Kiel
  • TSV Kropp – SpVg Eidertal Molfsee
  • TSV Klausdorf – Eckernförder SV

VERBANDSLIGA NORD

  • Husumer SV – Slesvig IF
  • RB Obere Treene – Schleswig 06

VERBANDSLIGA OST

  • Suchsdorfer SV – SVG Pönitz
  • Kieler MTV – TSV Altenholz

VERBANDSLIGA SÜD

  • SG Oering-Seth – Sereetzer SV
  • SV Schackendorf – Türkischer SV
  • VfL Oldesloe – GW Siebenbäumen

VERBANDSLIGA WEST

  • TSV Friedrichskogg – TSV Büsum
  • Marner TV – TuS Nortorf
  • Osterrönfelder TSV – SG Geest
  • TSV Heiligenstedten – Vineta Audorf
Ismail YesilyurtAutor