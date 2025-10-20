Jubel im Lager des TUS Berge - Archiv-Foto - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Überraschungsteam TUS Berge klettert auf Platz 2 Bezirksligist siegt beim SC Glandorf

Der TUS Berge bleibt die Überraschungself der Bezirksliga und kletterte nach einem 3:0-Erfolg auf Kunstrasen beim SC Glandorf unerwartet auf den zweiten Tabellenplatz.

Nach einer Viertelstunde Spielzeit forderte ein Teil des Anhangs des SC Glandorf vehement einen Strafstoß für ihr Team, aber die Pfeife von Schiedsrichter Sarius Beernink bliebt stumm. In dem verteilten Spiel mit Feldvorteilen für die Gäste aber wenigen Highlights erzielte Lennart Meyer nach schöner Vorarbeit von Routinier Patrick Middendorf Mitte der ersten Halbzeit die 1:0-Führung für die Gäste. Dem Glandorf Mittelfeldspieler Marco Klose fehlte bei der besten Glandorfer Tormöglichkeit das nötige Quäntchen Glück, als sein Distanzschuß knapp das Berger Tor verfehlte. Nach knapp einer Stunde Spielzeit war es erneut Lennart Meyer der nach einer Flanke von Patrick Middendorf das 2:0 für den TUS Berge markierte. Mit dem Treffer zum 3:0 eine Viertelstunde vor dem Ende machte Patrick Middendorf bereits den Deckel auf das Spiel. Der TUS Berge belegt nach einer Serie von 20 Punkten aus acht Spielen aktuell den zweiten Platz in der Tabelle der Bezirksliga. Doppelpack zum Auswärtssieg - Lennart Meyer -Tus Berge – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: "Das Spiel heute in Glandorf war wie gewohnt und erwartet schwierig. Im ersten Durchgang hätten wir uns nicht über einen Rückstand beschweren dürfen. Eine effektive Chancen Verwertung im zweiten Durchgang besiegelt den Auswärtssieg der alles andere als selbstverständlich war. Glückwunsch an das gesamte Team,“ lautet das Statement von Trainer Renè Wolting (TUS Berge).