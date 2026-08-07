Überraschungsteam Rhynern will nachlegen, Hilden vor schwerer Prüfung

Kann der VfB Hilden erneut punkten? – Foto: IMAGO / Eibner

Mit dem 2. Spieltag befindet sich die Regionalliga West weiterhin in der klassischen Abtastphase. Zum Saisonauftakt lagen die Teams in den meisten Begegnungen noch eng beieinander. Lediglich Borussia Mönchengladbach II gewann mit dem 2:0 gegen den SV Rödinghausen mit mehr als einem Tor Unterschied und geht deshalb als Tabellenführer ins kommende Wochenende. Die Mannschaft von Mihai Enache kann ihre Ausgangsposition am Samstag beim SC Paderborn II weiter ausbauen.

Nachlegen möchte auch die größte Überraschung des 1. Spieltags: Aufsteiger Westfalia Rhynern überzeugte mit einem 3:2-Erfolg gegen die Sportfreunde Siegen und reist nun zur SG Wattenscheid. Beide Teams kennen sich noch bestens aus der vergangenen Oberliga-Saison, in der beide direkten Duelle ohne Sieger endeten.

Mit Rückenwind geht auch der VfB Hilden in den 2. Spieltag. Nach dem torlosen Remis gegen den 1. FC Bocholt wartet mit den Sportfreunden Siegen allerdings direkt die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Am Sonntag will Rot-Weiß Oberhausen den 2:1-Auftaktsieg gegen den Bonner SC bestätigen. Der SC Wiedenbrück peilt derweil gegen den SV Bergisch Gladbach die ersten Punkte der neuen Saison an.

Bereits am Freitag steigt das erste Heimspiel des FC Gütersloh gegen den VfL Bochum II. Zeitgleich treffen die Zweitvertretungen von Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln aufeinander.