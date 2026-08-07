 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Überraschungsteam Rhynern will nachlegen, Hilden vor schwerer Prüfung

Regionalliga West: Borussia Mönchengladbach II, Westfalia Rhynern und der VfB Hilden wollen am 2. Spieltag an ihre gelungenen Saisonstarts anknüpfen.

von Markus Becker · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Kann der VfB Hilden erneut punkten?
Kann der VfB Hilden erneut punkten? – Foto: IMAGO / Eibner

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Schalke 04 II
Bor.Dortmund II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Mit dem 2. Spieltag befindet sich die Regionalliga West weiterhin in der klassischen Abtastphase. Zum Saisonauftakt lagen die Teams in den meisten Begegnungen noch eng beieinander. Lediglich Borussia Mönchengladbach II gewann mit dem 2:0 gegen den SV Rödinghausen mit mehr als einem Tor Unterschied und geht deshalb als Tabellenführer ins kommende Wochenende. Die Mannschaft von Mihai Enache kann ihre Ausgangsposition am Samstag beim SC Paderborn II weiter ausbauen.

Nachlegen möchte auch die größte Überraschung des 1. Spieltags: Aufsteiger Westfalia Rhynern überzeugte mit einem 3:2-Erfolg gegen die Sportfreunde Siegen und reist nun zur SG Wattenscheid. Beide Teams kennen sich noch bestens aus der vergangenen Oberliga-Saison, in der beide direkten Duelle ohne Sieger endeten.

Mit Rückenwind geht auch der VfB Hilden in den 2. Spieltag. Nach dem torlosen Remis gegen den 1. FC Bocholt wartet mit den Sportfreunden Siegen allerdings direkt die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Am Sonntag will Rot-Weiß Oberhausen den 2:1-Auftaktsieg gegen den Bonner SC bestätigen. Der SC Wiedenbrück peilt derweil gegen den SV Bergisch Gladbach die ersten Punkte der neuen Saison an.

Bereits am Freitag steigt das erste Heimspiel des FC Gütersloh gegen den VfL Bochum II. Zeitgleich treffen die Zweitvertretungen von Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln aufeinander.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folge der Regionalliga West auf WhatsApp

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

____

Liveticker: Borussia Dortmund II - 1. FC Köln

Heute, 19:30 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
19:30live

____

Liveticker: FC Gütersloh - VfL Bochum II

Heute, 19:30 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
19:30live
Spieltext FC Gütersloh - VfL Bochum II

____

Liveticker: SG Wattenscheid - Westfalia Rhynern

Morgen, 14:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
14:00
Spieltext SG Wattenscheid... - Westfalia Rhyne...

____

Liveticker: Sportfreunde Siegen - VfB Hilden

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
14:00live
Spieltext SF Siegen - VfB Hilden

____

Liveticker: 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
14:00live
Spieltext 1.FC Bocholt - Schalke 04 II

____

Liveticker: SC Paderborn II - Borussia Mönchengladbach

Morgen, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00live
Spieltext SC Paderborn 07... II - Borussia MG II

____

Liveticker: SV Rödinghausen - Bonner SC

Morgen, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00live

____

Liveticker: SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
14:00live

____

Liveticker: RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
14:00live

____

So geht es am kommenden Spieltag weiter

3. Spieltag
14.08.26 Bonner SC - Sportfreunde Lotte
14.08.26 FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen
14.08.26 Westfalia Rhynern - SC Wiedenbrück
14.08.26 SV Bergisch Gladbach 09 - Borussia Dortmund II
15.08.26 VfL Bochum II - RW Oberhausen
15.08.26 SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II
15.08.26 Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt
15.08.26 VfB 03 Hilden - SG Wattenscheid 09
16.08.26 1. FC Köln II - FC Gütersloh

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: