Ligabericht
– Foto: Timo Babic
Überraschungsteam fordert den Spitzenreiter
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Während das Verbandsligateam kriselt, steht der FV Breidenbach II prima da und will sich gegen Caldern beweisen. Die Verfolger Endbach/Günterod und Buchenau haben Heimrecht +++
Marburg-Biedenkopf. Die Verbandsliga-Reserve des FV Breidenbach schwimmt in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf derzeit auf einer Erfolgswelle wie schon lange nicht mehr. Am Sonntag wartet mit dem Heimspiel gegen Spitzenreiter TSV Caldern eine echte Standortbestimmung auf die Perftaler.