 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
– Foto: Timo Babic

Überraschungsteam fordert den Spitzenreiter

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Während das Verbandsligateam kriselt, steht der FV Breidenbach II prima da und will sich gegen Caldern beweisen. Die Verfolger Endbach/Günterod und Buchenau haben Heimrecht +++

Verlinkte Inhalte

KLA BID
TSV Caldern
FSV Buchenau
Versbachtal
Breidenbach II

Marburg-Biedenkopf. Die Verbandsliga-Reserve des FV Breidenbach schwimmt in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf derzeit auf einer Erfolgswelle wie schon lange nicht mehr. Am Sonntag wartet mit dem Heimspiel gegen Spitzenreiter TSV Caldern eine echte Standortbestimmung auf die Perftaler.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 012.9.2025, 12:20 Uhr
RedaktionAutor