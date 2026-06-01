Überraschungsteam der Landesliga: SG Meisenheim spielt um den Aufstieg

Die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach könnte nächste Saison in der Verbandsliga spielen. – Foto: Gregor Wurdel

„Alle außer wir.“ So formulierte die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach vor der Saison ihren Meisterfavoriten auf FuPa und niemand im Verein hätte zu Beginn der Saison ernsthaft damit gerechnet, wenige Monate später um den Aufstieg in die Verbandsliga zu spielen. Doch nach einer starken Rückrunde mischte die Mannschaft plötzlich ganz oben mit und kämpft nun überraschend in der Aufstiegsrelegation um den Sprung in die nächsthöhere Klasse. Trainer Jens Bohr spricht über die Entwicklung der Mannschaft und die Vorbereitung auf das Relegations-Hinspiel gegen den SV Büchelberg.

Die SG Meisenheim konnte sich in der laufenden Saison, den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga West sichern. "Mit diesem Ergebnis hätten wir zu Beginn der Saison nicht gerechnet, es gibt so viele Vereine die organisatorisch und finanziell besser aufgestellt sind als wir", erzählt Jens Bohr. "Aber die Jungs haben sich sowohl persönlich als auch als Mannschaft während der Saison enorm weiterentwickelt", sagt er.

Die Relegation zur Verbandsliga sei eine tolle sportliche Herausforderung für das Team. Trotzdem gehe die Mannschaft die Situation gelassen an. "Wir bereiten und darauf vor, wie auf jedes andere Spiel auch", erzählt der Trainer. Außerdem haben sich einige seiner Spieler das Spiel zwischen dem VfR Grünstadt und dem SV Büchelberg vergangenen Mittwoch angesehen, um einen Eindruck vom Gegner zu bekommen. In diesem Spiel musste Büchelberg sich im Spiel um die Meisterschaft nach dramatischem Verlängerung mit 2:4 gegen den VfR Grünstadt geschlagen geben. "Büchelberg ist eine gute Mannschaft. Das wird sportlich", sagt Jens Bohr.

Der Kader für das Hinspiel am Dienstag stehe noch nicht ganz fest. "Die Jungs machen das ja auch nur nebenbei, einige sind gegebenenfalls verhindert aus beruflichen Gründen oder wegen der Uni" erklärt Jens Bohr. Zumal es nach Büchelberg ein Stück zu fahren sei, werden es wohl nicht alle zeitlich schaffen. "So oder so werden wir da mit einem guten Team antreten und freuen uns auf die Herausforderung", sagt der Trainer.