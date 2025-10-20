Überraschungssieg: Nordheide „entführt“ drei Punkte aus Scheeßel

Auf dem Rasen in Scheeßel boten die Gastgeber in der Partie gegen Nordheide einen Kreisliga-Krimi, der in den letzten fünf Minuten des Spiels ein gutes Ende für die Gäste nahm. Manuel Brunkhorst und Bjarne Brammerloh schossen ihr Team zum 2:0-Sieg.

90 Minuten lang bissen sich der SV Rot-Weiß Scheeßel und der FC Nordheide aneinander die Zähne aus. Auf beiden Seiten sollte es einfach nicht mit einem Treffer klappen, Torchancen gab es mehr als genug. Umso mehr war diese Partie auch ein Torhüterduell. Sowohl Nordheides Torwart Lukas Fitschen als auch Scheeßels Keeper Sebastian Bretzke mussten hart arbeiten und glänzten immer wieder mit tollen Paraden.

Das Spielglück schien jedoch auf der Seite der Gäste zu sein, obwohl sie auf dem Platz schwächere Leistungen als die Scheeßeler zeigten. Oft hatten sie in den Zweikämpfen das Nachsehen und wichtige Zuspiele kamen nicht an. Allerdings verwerteten die Gastgeber hundertprozentige Torchancen nicht. Gleich zu Beginn hätten die Scheeßeler in Führung gehen können.

Sie scheiterten am Torpfosten, obwohl sie Nordheides Torhüter, der weit aus seinem Tor herausgekommen war, bereits hinter sich gelassen hatten. „Es war ein schwieriges Spiel. In der ersten Halbzeit hatten wir viel Glück. Es gab ein oder zwei Situationen, in denen ich auch nicht gut aussah“, fasst Mannschaftsführer Lukas Fitschen nach dem Spiel selbstkritisch zusammen.

Der Platzverweis gegen Scheeßeler Leif Gieseke verändert das Spiel

Der alles entscheidende Moment, der das Spiel zugunsten der Gäste veränderte, war die Gelb-Rote Karte gegen den Scheeßeler Leif Gieseke (67.). „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, so Fitschen weiter. „Wir waren trotz Überzahl nicht sehr überlegen, aber haben dann besser unsere Chancen genutzt.“

Als Erster nutzte Manuel Brunkhorst eine der sich ergebenden Möglichkeiten und erzielte in der 87. Minute das lang ersehnte erste Tor für Nordheide. Das setzte bei den Gästen Glücksgefühle frei, die kurz darauf noch verdoppelt wurden. Bjarne Brammerloh, in der 88. Minute frisch eingewechselt und eigentlich Co-Trainer des Teams, setzte in der 93. Minute mit dem 2:0 den Schlusspunkt.