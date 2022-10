Überraschungssieg im Nachbarderby

Mit einem Last-Minute-Treffer durch Johannes Haindl in der Nachspielzeit siegten die Kirchascher im Nachbarderby beim SV Walpertskirchen mit 2:1 Toren.

Es dauerte, bis die am Ende hart, aber fair umkämpfte Partie in die Gänge kam. KSC-Spielertrainer Alexander Mrowczynski mußte mehrfach laut und deutlich auf dem Spielfeld werden, um seine Mannen auf Betriebstemperatur zu bringen. Keinem der beiden Teams gelang es, Struktur und Spielwitz auf den Rasen zu bringen. So fasste sich WSV-Verteidiger Martin Deutinger, nachdem er keine Anspielstation fand, ein Herz, zog außerhalb des Strafraums ab und traf zur Führung (20.). Jetzt wurden auch die Gäste munterer, gingen giftig in die Zweikämpfe und spielten entschlossen nach vorne. Der Lohn war der Ausgleichstreffer durch ein Eigentor von Louis Schwarz (35.). KSC-Kapitän Johannes Westermaier setzte an der Torauslinie energisch nach, brachte das Leder in die Gefahrenzone, in welcher mehrere Spieler nach dem Ball traten und letztlich zum Eigentor führte.