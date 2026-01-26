Überraschungssieg bis klare Pleite: Testspiele der Verbandsligisten

Ab dem 14. Februar geht es in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt wieder um Punkte. Entsprechend läuft die Vorbereitung für viele Teams bereits auf Hochtouren. Bis auf den SV Fortuna Magdeburg und dem SV Eintracht Emseloh waren am Wochenende alle Verbandsligisten im Einsatz - mit unterschiedlichem Erfolg.

Der SSC Weißenfels hat seine starke Form der Vorbereitung einmal mehr unter Beweis gestellt. Nach dem 4:1-Sieg über den SC Freital II (Sachsenliga) und dem Achtungserfolg beim 3:3 gegen Regionalligist ZFC Meuselwitz folgte am Sonnabend ein 4:3-Erfolg beim Oberligisten SG Union Sandersdorf. Bereits zur Pause lag der Tabellenführer der Verbandsliga mit 3:1 in Führung.

Im ersten Test des neuen Jahres war beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch Sand in Getriebe. Nach langer Führung unterlag der Tabellendritte mit 1:3 beim langjährigem Verbandsliga-Kontrahenten und aktuellem Landesklasse-Tabellenführer SV Eintracht Elster. Die Treffer der Gastgeber fielen dabei in der 70., 78. und 81. Minute.

Mit dem Oberligisten 1. FC Lok Stendal hat es der SV Dessau 05 am Sonnabend aufgenommen. Am Ende unterlag die Elf von Dimitrios Mitsis, für die A-Junior Darvin Francis Hajowsky zum zwischenzeitlichen Anschluss getroffen hatte, zu Gast in der Altmark mit 1:3.

Zurück auf dem Kunstrasen (in Weißenfels) und offensiv in guter Form präsentierte sich am Samstag der BSV Halle-Ammendorf. Im ersten Test des Jahres siegten die Ammendorfer mit 6:2 gegen den Landesligisten SC Naumburg. Bemerkenswert: Der erst 17-jährige Lennart Klein, der primär für die BSV-Reserve in der Landesklasse aufläuft, schnürte dabei einen Dreierpack.

Einen weiteren Härtetest hatte der VfB Merseburg am Sonnabend vor der Brust - und zeigte sich dabei wie beim 1:7 gegen Union Sandersdorf zu anfällig in der Defensive. Mit 1:9 unterlagen die Merseburger bei den A-Junioren von RB Leipzig. Pascal Mittler erzielte dabei erst kurz vor dem Ende den Ehrentreffer.

Angeführt von Viererpacker Nikita Bondarenko hat der SV Blau-Weiß Zorbau das erste Testspiel im neuen Jahr deutlich gewonnen. Beim 8:2-Erfolg über den TSV Leuna, seines Zeichen Tabellenvierter der Landesliga Süd, trafen auch drei Neuzugänge. Mehr dazu in Kürze auf FuPa!

Einen verhältnismäßig gemächlichen Auftakt legte der FSV Barleben am Sonnabend hin. Der Verbandsligist testete gegen den Bördeoberligisten SV Concordia Rogätz - und landete am Ende einen erwartungsgemäßen 5:0-Erfolg.

Nach zweifachem Rückstand hat der VfB Sangerhausen sein Testspiel beim Landesligisten SV Blau-Weiß Farnstädt noch gewonnen. In der 90. Minute und in der Nachspielzeit trafen Kevin Schäffner und Kevin Husung zum 4:2-Erfolg der Rosenstädter.

Mit einem Remis in die Vorbereitung gestartet ist der SV Blau-Weiß Dölau. Vom SSV Markranstädt, der in der Sachsenliga aktuell Rang zwölf belegt, trennten sich die Dölauer mit einem 1:1-Unentschieden.

Luft nach oben hat der SC Bernburg in der ersten Partie des Jahres gelassen. Gegen den Landesklasse-Vertreter 1. SV Sennewitz unterlag die Elf von Maximilian Dentz nach Führung durch Franz Lange noch mit 1:2.

Nach Magdeburg umgezogen und gewonnen: Auf dem Platz der Freundschaft, der Heimstätte des Fermersleber SV, testete der Haldensleber SC am Sonnabend gegen Union Schönebeck. Am Ende setzte sich der Verbandsligist souverän mit 4:0 gegen den Landesligisten durch.

Einen holprigen Auftakt erwischte der SSV Havelwinkel Warnau nach dem Jahreswechsel. Bei den A-Junioren der BSG Stahl Brandenburg, die in der Brandenburgliga den dritten Rang belegen, unterlag der Verbandsliga-Neuling am Sonntag mit 2:5.

Nach Siegen gegen den FC Einheit Wernigerode (1:0) und den SV Stahl Thale (4:0) hat der SV Westerhausen auch den dritten Test erfolgreich bestritten. Mit 3:1 setzte sich die Wolfsberg-Elf um Neu-Chefcoach Garrit Golombek am Samstag gegen den Landesliga-Vertreter CFC Germania durch.