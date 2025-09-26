Überraschungsmannschaften unter sich

Markus Schmid (l.) und seine Eppelheimer empfangen am Sonntag Patrick Münkel und seine Lobbacher. – Foto: Waldemar Binder

Während viele Mannschaften mehr oder weniger dort platziert sind, wo man sie nach neun Spieltagen erwarten durfte, gehören der ASV Eppelheim und die SG-SV Lobbach zu den positiven Überraschungen. Am Sonntag im direkten Duell kann einer der beiden seinen Lauf fortsetzen und noch weiter klettern. Der FC Dossenheim ist der Dritte im Bunde der Über-Performer. Gegen den Mitaufsteiger Türkspor Eppingen winkt der fünfte Sieg in Folge.

Ungeschlagen auf Tabellenplatz vier. Der runderneuter ASV Eppelheim war vor Rundenbeginn der am schwierigsten einzuschätzende Landesligist. Mittlerweile ist er die wohl größte Überraschung. "Wir haben jetzt zwar drei Siege nacheinander, aber es gibt ein paar Punkte, die wir verbessern müssen", ist Eppelheim laut seinem Trainer Markus Schmid noch stark entwicklungsfähig. Als Spitzenmannschaft will er seine Junge jedenfalls bezeichnen: "Dafür ist es noch ein bisschen früh in der Saison." Schmid macht das, was man von einem erfahrenen Trainer erwartet. Er lobt den kommenden Gegner und findet Argumente dafür, warum es für seine eigene Mannschaft sehr kompliziert werden wird: "Die Lobbacher hatten am Mittwoch aufgrund der Absage in Kirchardt frei und kommen gut erholt zu uns." Explizit warnt der ASV-Coach vor drei Lobbachern: "Fabio Egner-Walter, Kevin Golombek und Joshua Hagmaier sind richtig gute Kicker."

Patrick Münkel hat die Eppelheimer diese Runde schon beobachtet. "Es hat richtig Spaß gemacht ihnen zuzuschauen", sagt der Lobbacher Trainer. Am Sonntag wird es ihm aber nur Spaß bereiten, wenn seine Mannschaft etwas mitnimmt beim ASV. Münkel verbreitet jedenfalls Optimismus und sagt: "Eigentlich liegt es uns eher, wenn wir auf Teams treffen, die versuchen mitzuspielen." Die Partie steht für den 30-Jährigen dennoch unter der Überschrift: "Bonusspiel."