Überraschungscoup: SV Motzing reaktiviert Christian Liefke Einige personelle Veränderungen beim SVM: Andreas Bauer wird Spielertrainer Nico Dünzl als Liniencoach unterstützen von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Christian Liefke, hier in seiner Rolle als Athletiktrainer beim FC Ingolstadt, läuft in der kommenden Saison für den SV Motzing auf. – Foto: Imago Images

Der SV Motzing hat überschaubar erfolgreiche drei Spielzeiten in der Kreisklasse Straubing hinter sich. Zuletzt gelang es den Männern vom Donaustrand wiederholt nicht, in den Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga einzugreifen. Das soll sich nun wieder ändern! Der ehemalige Bezirksligist geht ambitioniert in die neue Saison 2026/27 und hat dafür personell einige Änderungen vorgenommen.

"Wir wollen im Aufstiegsrennen ein Wörtchen mitreden und richten die Blicke nach oben. Es ist nicht unser Anspruch, erneut einen Mittelfeldplatz belegen", erklärt Marcel Brandt. Der Sportliche Leiter des SVM, der als Eishockey-Profi und einer der Protagonisten des DEL-Klubs Straubing Tigers reichlich Erfahrung aus dem professionellen Sport mitbringt, will die Motzinger wieder in die Erfolgsspur führen.



Personell hat sich der Kreisklassist daher neu aufgestellt. An die Seite von Brandt rückt Kevin Schneider. Der 32-Jährige kennt den Verein aus dem Effeff, war bislang Teammanager und soll nun noch mehr Verantwortung übernehmen. Nico Dünzl bleibt Spielertrainer, bekommt aber ebenfalls Unterstützung: Andreas Bauer wird ab sofort als Liniencoach fungieren. Der 45-jährige gebürtige Motzinger kann zahlreiche Erfahrungen im Trainerbereich vorweisen und stand unter anderem beim VfB Straubing, bei der DJK SB Straubing und dem ASV Steinach an der Seitenlinie. "Zum einen ist es natürlich eine Herzensangelegenheit. Ich bin meinem Heimatverein nach wie vor stark verbunden, zum anderen ist Nico Dünzl ein Freund von mir. Der Verein ist auf mich zugekommen, ob ich helfen und unterstützen kann. Das mache ich gerne", so Bauer.

Andreas Bauer (re.) war zuletzt in der Saison 2024/25 für den ASV Steinach tätig. – Foto: Stefan Ritzinger

In Sachen Verstärkungen waren die Motzinger ebenfalls schon aktiv und können einen Überraschungscoup präsentieren: Christian Liefke wird in der neuen Saison wieder die Fußballschuhe schnüren und für den Kreisklassisten auflaufen. Der 32-jährige Angreifer stand unter anderem schon in der Bayernliga für die SpVgg Hankofen-Hailing auf dem Platz, konzentrierte sich dann aber auf seine Karriere als Fitnesscoach und ließ seine aktive Laufbahn ruhen. Zuletzt arbeitete Liefke im Profifußball als Athletikcoach für den Drittligisten FC Ingolstadt. Vor Kurzem hat er sich von den Schanzern aber verabschiedet und in selbiger Funktion bei den Eishockey-Cracks der Straubing Tigers angeheuert. So kam auch der Kontakt zu Marcel Brandt zustande, der ihn überzeugen konnte, noch einmal aktiv ins Amateurfußball-Geschehen einzugreifen. Liefke fehlt zwar die Spielpraxis - zuletzt stand er für den FC Arnsberg in der Kreisklasse Donau/Isar im Oktober 2024 auf dem Platz - doch dank seiner körperlichen Konstitution als Athletiktrainer dürfte er für den SVM auf Anhieb eine Verstärkung sein.



