Überraschungscoup in Pinneberg: GVO-Mädchen spielen groß auf

Die U17-Juniorinnen des GVO Oldenburg haben bei den Norddeutschen Futsalmeisterschaften in Pinneberg für Furore gesorgt und sich überraschend den Titel des Vizemeisters gesichert. In einem hochklassigen Turnier kämpfte sich das Team bis ins Finale vor und musste sich dort nur den favorisierten Mädchen des Hamburger SV geschlagen geben. Mit einem leidenschaftlichen Auftritt und beeindruckendem Teamgeist gelang der Mannschaft eine Erfolgsgeschichte, die mit dem zweiten Platz belohnt wurde.

Starker Auftakt in der Vorrunde

Bereits in der Gruppenphase setzte der GVO ein Ausrufezeichen. Im ersten Spiel gegen den ATS Buntentor legten die Oldenburgerinnen mit einem 2:0-Sieg einen perfekten Start hin. Flügelspielerin Marie sorgte mit einem Blitztreffer direkt nach dem Anstoß für die frühe Führung, bevor Stürmerin Helin mit dem zweiten Treffer den ersten Turniererfolg sicherte. Im zweiten Gruppenspiel gegen die HSV-Mädchen zeigte sich der spätere Turniersieger jedoch als eine Nummer zu groß. Trotz einer kämpferisch starken Leistung musste sich der GVO mit 0:3 geschlagen geben. Die Mannschaft bewies jedoch Moral und rehabilitierte sich im dritten Vorrundenspiel gegen den NTSV Strand mit einer souveränen Vorstellung. Tomma brachte ihr Team früh in Führung, Verteidigerin Imke legte wenig später nach und stellte mit ihrem Treffer zum 2:0 den Endstand her. Der Einzug ins Halbfinale war damit perfekt.