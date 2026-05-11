Überraschungscoup des SC 09 Erkelenz, Kuckum steigt ab

Der SC Erkelenz hat überrascht. – Foto: Nick Förster

Der in der Bezirksliga vom Abstieg bedrohte SC 09 Erkelenz hat am Freitagabend im heimischen Willy-Stein-Stadion die Abstiegskonkurrenz überrascht. Gegen den souveränen Tabellenführer Germania Eicherscheid gab es einen überraschenden 2:0(2:0)-Heimsieg.

Nicht nur die direkte Konkurrenz hatte sicher kaum mit einem Erfolg der Erkelenzer gerechnet, auch das eigene Lager hatte sich vorm Spiel auf eine deutliche Niederlage eingestellt. „Hoffentlich macht Eicherscheid uns nicht die gute Torbilanz kaputt, die haben zuletzt nämlich immer mindestens viermal getroffen“, hieß es vom SC 09.

Aber der überraschte rund 120 Zuschauer und sämtliche Liga-Beobachter mit einer tollen, kämpferischen Leistung. Zwar ergriff Eicherscheid sofort die Initiative, traf jedoch auf eine konzentriert agierende Erkelenzer Mannschaft, die kaum Torchancen zuließ. Im Gegenteil, schon in der 13. Minute hieß es nach einem Missverständnis in der Germania-Abwehr 1:0 für den Gastgeber. Einmal mehr nutzte Torjäger Marcel Nickels die Chance am Fünfmeterraum und traf. Eicherscheids Torwart Niklas Maubach war zum ersten Mal geschlagen.

Das zweite Mal musste er schon in der 17. Minute hinter sich greifen, diesmal hatte Enrico Kos zum 2:0 getroffen. Vorausgegangen war eine gut getimte Linksflanke von Jannik Huff, die mit dem Kopf von Marcel Nickels auf den plötzlich blank stehenden Torschützen verlängert wurde. Kos wuchtete die Kugel dann aus rund acht Metern halbhoch ins Netz. Erneut war Maubach im Germania-Tor machtlos.

Mit sichtlich breiter Brust stemmte sich Erkelenz anschließend den anrennenden Germanen erfolgreich entgegen. In der 36. Minute hatte der SC 09 Glück, dass der plötzlich frei vor 09-Torwart Jacomo Patza auftauchende Tim Wilden knapp vorbei zielte. Ein Abseitstor in der 42. Minute, das vom Schiri-Team um Moritz Weyer auch sofort erkannt wurde, blieb bis zur Halbzeitpause die einzige Ausbeute des Tabellenführers aus der Eifel.

Und mit der 2:0-Führung im Rücken ging Erkelenz die zweite Halbzeit weiter mit viel Laufbereitschaft und guter Defensivtaktik an. SC-Trainer Pascal Thora blieb gegen das Spitzenteam der Liga aber auch keine Wahl, als sein Team auf das Halten des Vorsprungs einzuschwören. Und das setzten seine Jungs auch vorbildlich um. Immer wieder angetrieben vom emsigen Luca Jansen und Tim Wilden rollte zwar eine Angriffswelle nach der anderen Richtung SC-09 Gehäuse. Richtig klare Torchancen erspielte sich Eicherscheid dabei aber nicht. Wenn mal etwas durch flutschte, war Keeper Patza gewohnt sicher auf dem Posten. Ein halbwegs gefährlicher Kopfball des in die Spitze beorderten Stephan Kaulertz blieb die einzige Ausbeute.

Während Gästetrainer Sandro Bergs sein Wechselkontingent weitestgehend nutzte, wechselte 09-Coach Pascal Thora notgedrungen nur zwei Mal, da die Ersatzbank wegen einiger Ausfälle spärlich besetzt war. Am Ende reichte es dann tatsächlich zum enorm wichtigen Dreier für den SC 09 Erkelenz, der sich für die 0:5-Hinspielniederlage zudem revanchieren konnte. In der siebenminütigen Nachspielzeit handelte sich Eicherscheids Luca Jansen noch eine Gelb-Rote Karte ein. Es war erst die zweite Saisonniederlage für den Gast aus Simmerath. „Meine Mannschaft hat eine ganz tolle erste Halbzeit gespielt, und am Ende auch verdient gewonnen“, meinte SC-Trainer Thora mit sichtlichem Stolz. Sein Team springt auf Platz neun, hat aktuell aber nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Der SV Niersquelle Kuckum erreichte bei der DJK FV Haaren ein beachtliches 2:2, muss aber nach nur einem Jahr die Bezirksliga trotzdem wieder verlassen. Bei nur noch drei Partien ist der SV als faktischer Tabellenletzter mit 15 Punkten weit abgeschlagen, denn das rettende Ufer ist mit zwölf Punkten uneinholbar. Ein peinliches 1:4 gegen Abstiegskandidat SG Stolberg leistete sich derweil Germania Hilfarth auf eigenem Platz, was den Abstiegskampf in der Liga zusätzlich befeuert. Hilfarth bleibt aber sicher Dritter. Stolberg sprang aus der Abstiegszone. Nach 1:3-Rückstand schaffte dafür Ay-Yildizspor Hückelhoven beim FC Roetgen noch ein 3:3 und behauptet Platz sieben.