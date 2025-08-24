Überraschungs-Primus: Luhdorf an der Spitze - Welle entzaubert Winsen

Der MTV Luhdorf-Roydorf springt vorerst an die Tabellenspitze der Kreisliga Harburg! Der Aufsteiger entscheidet auch das dritte Spiel nach dem Aufstieg für sich. Nachdem Michel Elmers Holvede in Führung brachte (32.), trafen Sascha Krause (44.) und Leonard Lauer (47.) zum perfekten Zeitpunkt vor und nach der Pause. Die Gäste erholten sich schnell, antworteten durch Tjark-Luca Niekerken (56.). Das Schlusswort und den späten Siegtreffer sichert sich aber einmal mehr der MTV, der durch Henri Manewald jubelte (87.).

Keine Tore am Vaenser Grund! Dabei hatte im ersten Durchgang der TSV Elstorf II auf die Führung gedrückt, ließ aber die nötige Fortune vermissen. Im zweiten Durchgang kippte das Geschehen ein wenig, weswegen es bei der Punkteteilung blieb.

Elstorf-Cheftrainer Kristopher Mau: "In einem intensiven Spiel haben wir in der ersten Halbzeit klar dominiert. Der einzige Vorwurf, den wir uns machen müssen, ist, dass wir das Spiel bis zur Pause nicht bereits entschieden haben. Mit zwei Pfostentreffern, einem fälschlicherweise wegen Abseits zurückgepfiffenen Tor und vier, fünf hochkarätigen Chancen, die der starke Nenndorfer Torhüter parierte, hatten wir genügend Möglichkeiten, uns eine deutliche Führung herauszuspielen. Nach der Pause kam Nenndorf griffiger aus der Kabine und war die bessere Mannschaft. Tim Claassen hat uns mit zwei starken Paraden im Eins-gegen-Eins im Spiel gehalten, während wir unsere Torgefährlichkeit aus der ersten Hälfte nicht mehr auf den Platz bringen konnten. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung. Wir nehmen den Punkt gerne mit, auch wenn wir mit einem weinenden Auge auf die Chancenverwertung der ersten Halbzeit zurückblicken."