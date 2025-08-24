Überraschungs-Primus: Luhdorf an der Spitze - Welle entzaubert Winsen

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel ist der MTV Luhdorf-Roydorf vorerst Tabellenführer der Kreisliga Harburg. Der TV Welle dämpfte die Stimmung beim bisherigen Überflieger TSV Winsen/Luhe, der FC Este 2012 schoss sich den Frust von der Seele.
Nach fünf Pflichtspielsiegen am Stück gelingt es dem TV Welle dem TSV Winsen/Luhe zu entzaubern. Julian Frommann brachte den TVW vom Punkt in Führung (14.), doch zunächst gelang den Luhestädtern durch Blaise Bigirimana (45.+1) und Dominik Zielke (65.) die Kurskorrektur. Welle ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und glich selbst durch Lukas Warnecke aus (71.). In der Schlussphase setzt Pascal Giese den Lucky-Punch für die Hausherren (85.).
Nach den beiden Niederlagen zum Saisonstart hat der FC Este 2012 eine Reaktion gezeigt und den ersten Sieg eingefahren. Insgesamt ließen die Moisburger sogar noch gute Möglichkeiten liegen, um das Geschehen noch deutlicher zu gestalten.
FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Das war heute ein ganz anderer Auftritt, bei dem wieder der alte FC Este zu sehen war. Wir waren sehr aggressiv gegen den Ball und der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können. Wir hatten zwei U19-Spieler in der Startelf, die Jungs haben eine starke Leistung gezeigt. Insgesamt war das eine gute Reaktion, nach dem die Jungs unter der Woche gut gearbeitet haben und es auch heute auf den Platz gebracht haben.“
Der TuS Fleestedt holt seinen ersten Punkt in dieser Saison: Die Gäste legten mit viel Druck los und gingen durch Nils Heitmann folgerichtig in Führung (6.). Anschließend gelang es Scharmbeck jedoch, sich in die Partie zu arbeiten und durch Philipp Werner auszugleichen (23.). Nach dem Seitenwechsel traf Jannes Wahl mitten in eine starke Phase des Gegenübers (54.), Fynn Sandgaard sicherte den Fleestedtern noch den einen Zähler.
Der MTV Luhdorf-Roydorf springt vorerst an die Tabellenspitze der Kreisliga Harburg! Der Aufsteiger entscheidet auch das dritte Spiel nach dem Aufstieg für sich. Nachdem Michel Elmers Holvede in Führung brachte (32.), trafen Sascha Krause (44.) und Leonard Lauer (47.) zum perfekten Zeitpunkt vor und nach der Pause. Die Gäste erholten sich schnell, antworteten durch Tjark-Luca Niekerken (56.). Das Schlusswort und den späten Siegtreffer sichert sich aber einmal mehr der MTV, der durch Henri Manewald jubelte (87.).
Keine Tore am Vaenser Grund! Dabei hatte im ersten Durchgang der TSV Elstorf II auf die Führung gedrückt, ließ aber die nötige Fortune vermissen. Im zweiten Durchgang kippte das Geschehen ein wenig, weswegen es bei der Punkteteilung blieb.
Elstorf-Cheftrainer Kristopher Mau: "In einem intensiven Spiel haben wir in der ersten Halbzeit klar dominiert. Der einzige Vorwurf, den wir uns machen müssen, ist, dass wir das Spiel bis zur Pause nicht bereits entschieden haben. Mit zwei Pfostentreffern, einem fälschlicherweise wegen Abseits zurückgepfiffenen Tor und vier, fünf hochkarätigen Chancen, die der starke Nenndorfer Torhüter parierte, hatten wir genügend Möglichkeiten, uns eine deutliche Führung herauszuspielen. Nach der Pause kam Nenndorf griffiger aus der Kabine und war die bessere Mannschaft. Tim Claassen hat uns mit zwei starken Paraden im Eins-gegen-Eins im Spiel gehalten, während wir unsere Torgefährlichkeit aus der ersten Hälfte nicht mehr auf den Platz bringen konnten. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung. Wir nehmen den Punkt gerne mit, auch wenn wir mit einem weinenden Auge auf die Chancenverwertung der ersten Halbzeit zurückblicken."
Der VfL Maschen bleibt auch im zweiten Spiel komplett makellos und somit auch ohne Gegentor. Ole Albrecht brachte den VfL am Rötenbrook in die Spur (30.), Philip Hermsdorf (71.) und Julian Timm (87.) legten für Maschen nach.