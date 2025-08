Spannende Aufgaben für Fischeln und St. Tönis. – Foto: Jens Terhardt

Überraschungs-Barometer: Wer fliegt aus dem Niederrheinpokal? FuPa gibt zu allen 32 Erstrunden-Partien im Niederrheinpokal eine Einschätzung ab. Viele Pflichtsiege sind wahrscheinlich, aber auch einige Überraschungen möglich. Das FuPa-Überraschungs-Barometer.

Wie in den Jahren zuvor, gibt es auch 2025/26 wieder das FuPa-Überraschungs-Barometer zur 1. Runde des Niederrheinpokals. Die Wahrscheinlichkeiten resultieren aus einem gesunden Mix aus Bauchgefühl, Vorbereitungsleistungen und Ligazugehörigkeit, aber nicht für alle Partien gibt es einen "Überraschungs-Faktor". Es dürfte viele Pflichtsiege geben, aber auch die ein oder andere Überraschung scheint mit Blick auf die jeweilige Paarung durchaus realistisch. >>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

Der Niederrheinpokal ist das Tor zum DFB-Pokal, denn der Sieger darf in der 1. Runde des deutschen Pokals antreten und auf Gegner wie dem FC Bayern München hoffen.

Alle Sieger des Niederrheinpokals auf einen Blick.

1. Runde Niederrheinpokal am 8. August 2025 DJK Twisteden - Blau-Weiß Dingden

Oberliga-Aufsteiger Blau-Weiß Dingden eröffnet bei der DJK Twisteden die 1. Runde. Das Team von Sebastian Amendt absolviert eine gute Vorbereitung, während es bei der DJK Licht und Schatten gab. Allerdings: Flutlicht und das Torjäger-Duo Tom Cappel und Torben Schellenberg könnten für eine Überraschung des Bezirksligisten sorgen. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: DJK Twisteden - Blau-Weiß Dingden ____ 1. Runde Niederrheinpokal am 10. August 2025 SSV Grefrath - SpVg Schonnebeck

In der Bezirksliga will der SSV Grefrath eine ordentliche Rolle spielen, hat in der Vorbereitung aber auch gegen Konkurrenten auf einem ähnlichen Niveau verloren. Eine Überraschung gegen den Vizemeister der Oberliga scheint wenig wahrscheinlich, zumal die SpVg Schonnebeck wieder zu den Top-Teams zählen wird. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SSV Grefrath - SpVg Schonnebeck ____ SuS Schaag - 1. FC Kleve

Als B-Ligist ist SuS Schaag ein großer Underdog im Teilnehmerfeld, immerhin gibt es insgesamt nur drei Teams unterhalb der Bezirksliga. Der 1. FC Kleve ist haushoher Favorit und müsste sich schon bis auf die Knochen blamieren, um nicht weiterzukommen. Vielleicht gelingt Schaag ein Ehrentreffer, mehr ist unwahrscheinlich. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 2 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SuS Schaag - 1. FC Kleve ____ Sparta Bilk - VfB 03 Hilden

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr

Das Kräftemessen zwischen Sparta Bilk und dem VfB 03 Hilden ist die einzige Paarung der 1. Runde mit zwei Teams aus demselben Fußballkreis. Eigentlich zeigt sich der VfB in guter Verfassung, doch Sparta Bilk hofft auf den Landesliga-Aufstieg und ist daher höchst motiviert, direkt im ersten Kracher-Spiel der Saison ein Ausrufezeichen zu setzen. Sollte Hilden die Sache zu locker angehen, geht das Spiel wie der Test gegen den Gruppengegner von Bilk ASV Mettmann (2:5) verloren. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Sparta Bilk - VfB 03 Hilden ____ PSV Wesel - ETB Schwarz-Weiß Essen

Durchwachsen liefen die Testspiele des PSV Wesel, der zuletzt zweimal im Niemandsland der Landesliga landete. Der Faktor, der für das Team von Björn Assfelder spricht, ist natürlich der Heimvorteil, der gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen auch benötigt wird. Der ETB hat den Regionalliga-Aufstieg knapp verpasst und wird erneut stark eingeschätzt. In der Vorbereitung gab es nur eine Pleite - und die war gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: PSV Wesel - ETB Schwarz-Weiß Essen ____ SC Union Nettetal - TSV Meerbusch

Der SV Sonsbeck muss zum Duisburger FV, der zuletzt mehrfach im Mittelfeld der Bezirksliga einlief. Sonsbeck absolvierte eine gute Vorsaison, verstärkte sich gut und überzeugte in den vergangenen Wochen mehrfach. Es riecht stark nach Pflichtsieg. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Duisburger FV - SV Sonsbeck ____ VfL Repelen - FC Büderich

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr

Der neu formierte FC Büderich absolviert sein erstes Pflichtspiel beim VfL Repelen, der in der Vorbereitung hauptsächlich gegen Gegner auf Augenhöhe getestet hat. Gegen den klassenhöheren SV Scherpenberg verlor der VfL mit 0:2, dagegen hat Büderich trotz einer zwischenzeitlichen Schwächephase gegen deutlich stärkere Teams gespielt. Der Oberligist sollte weiterkommen. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: VfL Repelen - FC Büderich ____ VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Baumberg

Der VfR Krefeld-Fischeln hat zwar einen großen Namen, die großen Leistungen blieben zuletzt jedoch aus. Dagegen haben sich die Sportfreunde Baumberg, Oberliga-Meister 2024, im Sommer deutlich verstärkt und werden sogar mancherorts wieder zu den Top-Teams der höchsten Liga am Niederrhein gezählt. Da auch die Form weitestgehend passt, scheint ein frühes Aus der Baumberger unwahrscheinlich. Allerdings: Fischeln hat im Niederrheinpokal schon mehrfach überrascht. 2023 zwang Fischeln Baumberg schon in die Verlängerung. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Baumberg ____ TVD Velbert - VfB Homberg

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr

Nach dem Abstieg aus der Oberliga tritt der TVD Velbert mit einer komplett neu aufgestellten Mannschaft in der Landesliga an. Der Kader muss sich noch finden, in der Vorbereitung hat Dalbecksbaum kein Spiel gewonnen. Das sieht beim VfB Homberg anders aus. Die Elf von Stefan Janßen sollte wieder auf den vorderen Plätzen der Oberliga einlaufen. Ein klarer Sieg ist wahrscheinlich. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 2 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: TVD Velbert - VfB Homberg ____ VfB Speldorf - SV Biemenhorst

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr

Die ehemaligen Oberliga-Torjäger Calvin Küper und Yassin Merzagua zeigen, dass der VfB Speldorf Potenzial hat. Der Mülheimer Landesligist hat eine entwicklungsfähige Truppe, die sich nach einem Ausrufezeichen sehnt. Klar, der SV Biemenhorst reist als Favorit an, aber gegen die Bocholter ist eine Überraschung nicht ausgeschlossen. Biemenhorst unterlag zuletzt gegen starke U19-Bundesligisten, hat aber auch viele Partien im Juli bestritten. Wie frisch ist der SVB? Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 35 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: VfB Speldorf - SV Biemenhorst ____ FC Sterkrade - Ratingen 04/19

Der FC Sterkrade hat spät den Bezirksliga-Klassenerhalt verpasst. In der Relegation ging es zurück in die Kreisliga A, entsprechend kurz war die Pause. Das erste Pflichtspiel der Saison ist direkt gegen einen Gegner, der weitaus andere Ziele verfolgt als die 72er: Ratingen 04/19 greift unter Damian Apfeld neu in der Oberliga an und gastiert als haushoher Favorit beim Kreisliga-Team. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 2 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: FC Sterkrade - Ratingen 04/19 ____ SuS Dinslaken 09 - SC St. Tönis

Timm Golley wird aus seiner Spielerkarriere sicherlich die ein oder andere Idee haben, wie der SC St. Tönis zu knacken ist. Seit dieser Saison ist der Ex-Profi Spielertrainer bei seinem Heimatverein, der in der Bezirksliga seit Jahren eine gute Rolle spielt, aber nicht den großen Wurf schafft. Der wäre beinahe dem SC St Tönis gelungen, denn die Elf von Bekim Kastrati war die große Überraschung in der Oberliga. Mit tollen Verstärkungen wird das Team wohl wieder ganz vorn angreifen können, vielleicht ja auch im Niederrheinpokal. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SuS Dinslaken 09 - SC St. Tönis ____ Fortuna Bottrop - 1. FC Monheim

Beim 1. FC Monheim wurde im Sommer ein Umbruch moderiert, der in Vorbereitung schon gut funktioniert hat. Fortuna Bottrop sicherte in der Relegation erst den Bezirksliga-Verbleib und hat in der Vorbereitung Schwierigkeiten. Trotz der Verpflichtung von Emre Kilic, der zuletzt 46 und 71 Saisontore schoss, gab es nur einen Sieg. Ob der zweite gegen ein starkes Monheim dazu kommt, muss angezweifelt werden. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Fortuna Bottrop - 1. FC Monheim ____ SpVgg Steele - VfL Jüchen-Garzweiler

Landesliga-Absteiger SpVgg Steele will sich in der Bezirksliga neu finden, nachdem die vergangene Saison extrem bescheiden lief. Der VfL Jüchen-Garzweiler bildet das genaue Gegenteil ab, schließlich ist der Meister der Landesliga 1 in die Oberliga abgestiegen. Die Generalprobe ging zwar in die Hose, das ändert aber nichts am Favoritenstatus der Gäste. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SpVgg Steele - VfL Jüchen-Garzweiler ____ FSV Vohwinkel - TSV Solingen

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr

2023/24 standen sich der FSV Vohwinkel und der TSV Solingen noch in der Liga gegenüber, beide Klubs gewannen je einmal. Ein Jahr später ist der TSV als Meister in die Landesliga aufgestiegen, hat aber in der Vorbereitung nicht immer abgeliefert. Die Resultate sind natürlich egal, können aber mitunter auch Selbstvertrauen bringen. So bezwang Vohwinkel den neuen Top-Bezirksligisten MSV Düsseldorf beispielsweise mit 6:3. Das Duell in Wuppertal könnte spannend werden und lange dauern. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 75 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: FSV Vohwinkel - TSV Solingen ____ ESC Rellinghausen - TuRU Düsseldorf

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr

Der ESC Rellinghausen und TuRU Düsseldorf spielen beide in der Landesliga, deshalb entfällt die Überraschungs-Wahrscheinlichkeit. Beide Vereine haben in den vergangenen Wochen gute Ergebnisse gezielt und sich bereit für den Auftakt gezeigt. Rellinghausen schnitt in den vergangenen Spielzeiten besser ab, allerdings haben sich die Düsseldorfer gut verstärkt. Ein enges Match ist zu erwarten. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: - >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: ESC Rellinghausen - TuRU Düsseldorf ____ SV Lürrip - Rheinland Hamborn

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr

Zwar treten der SV Lürrip und Rheinland Hamborn jeweils in der Bezirksliga an, die Hausherren sind aber zuletzt erst aufgestiegen und Rheinland gilt als Titelanwärter in der Gruppe 5. Diesen Status wollen die Duisburger natürlich direkt untermauern und den Aufsteiger schlagen. Lürrip hat alle Heimspiele der Vorsaison gewonnen, das wird ein echter Härtetest. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SV Lürrip - Rheinland Hamborn ____ SC Oberhausen - SV Scherpenberg

Nach einer fast perfekten Vorbereitung ist der SC Oberhausen heiß auf den SV Scherpenberg. Die Hausherren wollen gegen den Landesligisten die Überraschung schaffen und haben dafür gute Voraussetzungen: eine gute Form, ein Heimspiel und auch das gewisse Temperament, das in einem Pokalspiel immer hilfreich ist. Scherpenberg hat zwar zwei Oberligisten geschlagen, muss aber am Sonntag zu 100 Prozent da sein, um die 2. Runde zu erreichen. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 70 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: SC Oberhausen - SV Scherpenberg ____ STV Hünxe - TSV Weeze

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr

Jeder B-Ligist hofft im Verbandspokal natürlich auf das große Los. Aus Sicht des STV Hünxe ist der TSV Weeze deshalb kein Wunschlos, denn der Klub ist selbst erst in die Bezirksliga aufgestiegen. Es ist also das Duell mit dem geringsten Klassenunterschied. Aber dennoch: Gegen Weeze - mit Verlaub - ist ein Weiterkommen realistischer als gegen die meisten anderen Klubs. Deshalb ist es auch ein schwieriges Match für den favorisierten TSV. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: STV Hünxe - TSV Weeze ____ TV Kalkum-Wittlaer - Cronenberger SC

Statt Oberliga heißt die neue Gegenwart des Cronenberger SC Bezirksliga. Der Klub ist aus der Landesliga abgestiegen und fängt mit einer neuen Mannschaft in der Gruppe 2 an, in der Gruppe 1 spielt seit Jahren der TV Kalkum-Wittlaer. Vermutlich könnte es überraschender sein, dass der CSC weiterkommt, schließlich baut Kalkum-Wittlaer auf ein bestehendes Konstrukt auf. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: - >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: TV Kalkum-Wittlaer - Cronenberger SC ____ Mülheimer FC - SC Velbert

Oberliga-Aufsteiger gegen Ex-Oberligist - der Mülheimer FC empfängt den SC Velbert und deklariert seinen Status als "bereit". Doch am vergangenen Wochenende kassierte der MFC eine 2:9-Schlappe gegen DV Solingen aus der Gruppe 1 der Landesliga, in der auch der SC Velbert spielt. Der einzige Sieg liegt einen Monat zurück, doch die Form spricht auch nicht für Velbert. Der SC hat kein Match für sich entschieden. Es scheint wirklich alles offen für dieses Aufeinandertreffen. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: - >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Mülheimer FC - SC Velbert ____ 1. FC Grevenbroich-Süd - ASV Einigkeit Süchteln

Der 1. FC Grevenbroich-Süd zeigt sich in starker Form und hat beim Vorbereitungsturnier des BV 04 überzeugend triumphiert. Die Süder sind bereit für eine Überraschung, jedoch hat der ASV Einigkeit Süchteln sein Können nicht erst im Testspiel gegen den Landesliga-Kontrahenten der anderen Gruppe GSV Moers gezeigt. Am Sonntag führte Süchteln zur Pause schon mit 5:0. Zeigen die Hausherren Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 45 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: 1. FC Grevenbroich-Süd - ASV Einigkeit Süchteln ____ Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch

Für die Sportfreunde Niederwenigern steht wieder die Landesliga auf dem Programm, die Hattinger kehren nach einem Jahr aus der Oberliga zurück. Phasenweise haben die Sportfreunde gut mitgespielt und genießen nun den Vorteil, dass sie auf ihrem Kader aufbauen können. Der große Umbruch ist nämlich ausgeblieben. Mit großer Euphorie reist dagegen Viktoria Goch als Aufsteiger an, denn "endlich" ist der Sprung in die Landesliga gelungen. Mit Ex-Profi Kevin Wolze gibt es einen neuen Trainer, der in den vergangenen Wochen viel probiert hat. Niederwenigern ist der Favorit, Goch aber nicht chancenlos. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch ____ KFC Uerdingen - SSV Bergisch Born

So., 10.08.2025, 16:00 Uhr

Normalerweise hätte Bergisch Born Heimrecht gehabt, doch die Partie wird in der Grotenburg des KFC Uerdingen ausgetragen. Der KFC ist nach seinem Neuanfang ungeschlagen und zählt zu den Top-Favoriten gegen die Gäste aus Remscheid. Alles andere als ein Weiterkommen wäre eine Überraschung, allerdings bleibt abzuwarten, wie gut sich der KFC schon in einem Abnutzungskampf behaupten kann. Bergisch Born wird vermutlich tief stehen, alles in die Zweikämpfe werfen und dann auf das Wunder in der Offensive hoffen. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: KFC Uerdingen - SSV Bergisch Born ____ Heisinger SV - SV Uedesheim

So., 10.08.2025, 16:00 Uhr

Aktueller Bezirksliga-Aufsteiger gegen Vorjahres-Aufsteiger - der SV Uedesheim reist mit größeren Erfahrungswerten nach Essen, jedoch Obacht: Heisingen spielte vor seiner Meister und Vizemeisterschaft in der Kreisliga A zwischen 2018 und 2023 bereits in der Bezirksliga. Zuhause kann der Heisinger SV gegen Uedeseheim weiterkommen. Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 90 Prozent >>> Zum Spiel / Liveticker / FuPa.tv: Heisinger SV - SV Uedesheim ____ 1. Runde Niederrheinpokal am 13. August 2025 Wuppertaler SV - TSV Krefeld-Bockum