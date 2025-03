– Foto: Ahmet Eken

Überraschungen zum Auftakt der Rückrunde Spitzenreiter Kohlscheid patzt, Mariadorf setzt Lebenszeichen im Abstiegskampf. Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 4 Lohn Richterich Ay-Yildizsp. Hilfarth + 12 weitere

Die Rückrunde der Bezirksliga Staffel 4 beginnt mit einem unerwarteten Rückschlag für Tabellenführer Kohlscheid, während Uevekoven und Ay-Yildizspor ihre Ambitionen untermauern. Germania Eicherscheid verkürzt den Rückstand zur Spitze, während Rhenania Richterich mit einem starken Auftritt beeindruckt. Im Tabellenkeller feiert Mariadorf einen wichtigen Sieg, während Eilendorf erneut Punkte liegen lässt.

Mariadorf sichert sich wichtige Punkte im ersten Spiel Mariadorf feiert einen wichtigen Heimsieg und sammelt drei wertvolle Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Lucas Heitzer brachte die Hausherren in Führung, doch Stolberg konnte zweimal ausgleichen. Ein später Foulelfmeter von Pascal Willems sowie ein Treffer in der Nachspielzeit entschieden die Partie zugunsten der Alemannia. Stolberg verpasste es, seine defensiven Schwächen abzustellen, und bleibt tief im Tabellenkeller stecken. Mariadorf zieht nun mit Lohn gleich und kann wieder auf den Klassenerhalt hoffen.

Uevekoven siegt gegen starke Konzener Uevekoven bleibt mit einem souveränen Heimsieg in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Nach einer frühen Führung kontrollierten die Gastgeber das Spielgeschehen, doch Konzen kämpfte sich spät mit einem Doppelschlag von Nico Felser zurück. Erst in der Nachspielzeit stellte Danny Richter mit seinem zweiten Treffer den verdienten Endstand her. Konzen bleibt trotz couragierter Leistung ohne Punkte und verliert weiter an Boden im Mittelfeld. Uevekoven setzt mit diesem Sieg ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen. So., 09.03.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Uevekoven Uevekoven TV Konzen Konzen 4 2 Abpfiff Ay-Yildizspor nicht zu stoppen Hückelhoven überrollt die Gäste aus Welldorf-Güsten mit einer Offensiv-Gala und festigt Platz drei. Bereits in der ersten Halbzeit stellten Ghezi, Demirhan und Mickels die Weichen auf Sieg. Trotz eines Ehrentreffers durch Caner Güzel dominierte Ay-Yildizspor das Spiel und ließ keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Besonders Mickels überzeugte mit drei Treffern und war der überragende Akteur auf dem Platz. Welldorf-Güsten bleibt nach dieser deutlichen Niederlage im Tabellenkeller stecken.

Zwei rote Karten für Roetgen Roetgen und Eilendorf trennen sich in einer umkämpften Partie mit einem gerechten Remis. Die Gastgeber gingen spät in Führung, doch ein verwandelter Foulelfmeter in der Nachspielzeit rettete Eilendorf einen Punkt. Roetgen musste in den Schlussminuten mit zwei Platzverweisen gleich doppelt dezimiert weiterspielen. Eilendorf bleibt mit diesem Unentschieden Schlusslicht der Liga und steht weiter unter Druck. Roetgen kann sich nur leicht von der Abstiegszone absetzen.

Später Elfer sorgt für Punkteteilung Oidtweiler und Haaren liefern sich ein enges Duell, in dem ein spätes Elfmetertor für den Ausgleich sorgt. Die Hausherren gingen früh durch Emre Karatag in Führung, versäumten es aber, den Vorsprung weiter auszubauen. Haaren nutzte dies und kam in der Schlussphase per Strafstoß durch Nico Esser zum verdienten Punktgewinn. Besonders bitter für die Gäste war die späte Rote Karte für Johan Matti van Helden wegen einer Tätlichkeit. Oidtweiler bleibt im Tabellenmittelfeld, während Haaren weiter um den Klassenerhalt kämpft. So., 09.03.2025, 15:00 Uhr FC Concordia Oidtweiler Oidtweiler DJK FV Haaren Haaren 1 1 Abpfiff Tabellenführer patzt zuhause Spitzenreiter Kohlscheid kassiert überraschend eine Heimniederlage gegen Richterich. Die Gäste erwischten den Favoriten auf dem falschen Fuß und führten bereits kurz nach der Pause mit 2:0. Ein Anschlusstreffer durch Aron Roefe ließ kurzzeitig Hoffnung aufkommen, doch ein später Foulelfmeter besiegelte die zweite Saisonniederlage für den BC. Richterich bleibt damit weiter auf dem Vormarsch und setzt sich im oberen Mittelfeld fest. Kohlscheid muss sich nach diesem Rückschlag schnell wieder fangen, um die Tabellenführung nicht zu gefährden. Trainer Frank Küntzeler von Rhenania Richterich analysierte den Sieg seiner Mannschaft auf Instagram der Rhenania Richterich folgendermaßen:

„Der KBC kam besser ins Spiel und hätte nach 20 Sekunden in Führung gehen können. Ab der 15. drehte sich das Spiel. Wir hatten einige gute Konterchancen. Die Führung resultierte aber aus einem Standard, den Markus Heuer vollendete. Die 2. Hz. begann mit einem Paukenschlag. Fehler im Aufbau und Arthur Mouliom ließ sich nicht 2x bitten. Der KBC kassierte einen Platzverweis nach Notbremse, versuchte aber alles. Ein individueller Fehler führte zum 1:2, nach einem Foul an Dustin Bücken stellte Timo Weermester per Foulelfmeter den Endstand her. Insgesamt ein verdienter Arbeitssieg.“ Kohlscheid muss sich nach diesem Rückschlag schnell wieder fangen, um die Tabellenführung nicht zu gefährden.

Eicherscheid zeigt Reaktion auf frühes Gegentor Eicherscheid nutzt den Patzer des Tabellenführers und rückt mit einem verdienten Heimsieg weiter an die Spitze heran. Trotz eines frühen Rückstands durch Melvin Magney zeigte die Germania eine starke Reaktion und drehte die Partie noch vor Schluss. Würselen konnte offensiv wenig entgegensetzen und verlor durch eine späte Rote Karte auch noch einen wichtigen Akteur. Besonders Tim Wilden glänzte mit einem Doppelpack und führte sein Team zum verdienten Sieg. Eicherscheid wahrt damit seine Aufstiegschancen und bleibt in der Spitzengruppe.