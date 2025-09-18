Überraschungen und knappe Siege im Kreispokal Berg

Im Kreispokal Berg gab es am Mitttwochabend spannende Duelle, unerwartete Wendungen und klare Worte der Trainer. Während Bezirksligist Jan Wellem überraschend gegen einen B-Ligisten ausscheidet, setzt sich der Heiligenhauser SV nur hauchdünn durch. Der SV Frielingsdorf wiederum erfüllte seine Aufgabe souverän, aber ohne Glanz.

Trainer Alex Voigt wollte die Niederlage nicht überbewerten. Er erklärte, dass sein Team bewusst nicht in Bestbesetzung antrat: „Das Pokalspiel in Refrath muss man ein bisschen differenzierter sehen. Wir haben da nur mit einer Mischung aus Spielern aus der ersten Mannschaft, die bis jetzt noch gar nicht zum Einsatz kamen oder sehr wenig und mit Spielern aus der zweiten Mannschaft gespielt. Der Trainer der zweiten Mannschaft hat das Spiel auch gecoacht. Ich habe mir das von der Seite angeguckt.“ Hintergrund seien die angespannte Personalsituation und Verletzungssorgen. „Das ist dem geschuldet, dass wir einfach personell wirklich am Stock gehen und da gar nicht weiter riskieren wollten, dass da noch mehr Leute ausfallen“, so Voigt.

Heiligenhauser SV mit blauem Auge weiter

Ein hart umkämpftes Spiel erlebte der Heiligenhauser SV beim B-Ligisten Elsenroth. Am Ende reichte es knapp zu einem 3:2-Auswärtssieg. Trainer Andy Esins war erleichtert, aber auch kritisch: „Es war wie gewohnt schwer in Elsenroth. Viel gelernt, eine Verlängerung verhindert und mit einem blauen Auge weitergekommen – aber das Weitergekommen zählt.“

Frielingsdorf erfüllt die Pflicht

Für den SV Frielingsdorf stand das Weiterkommen nie ernsthaft in Frage. Trainer Andreas Dreiner betonte die Rotation im Team und wollte den Pflichtsieg nicht überhöhen: „Gestern haben wir im Vergleich zum Sonntag viel rotiert. Die Leistung war in Ordnung, ein Pflichtsieg – nicht mehr und nicht weniger.“