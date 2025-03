Überraschungen und klare Kisten: Das Achtelfinale im KP Rhein-Erft

Für "LöWi" war es die erste Pflichtspielniederlage in dieser Saison. Mit 14 Siegen und drei Remis führt die Effertz-Elf die Kreisliga A zwar souverän an, musste sich im Pokal nun jedoch dem Ligakonkurrenten TSV Weiß nach 120 Minuten geschlagen geben. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit sorgte Nico Großelfinger mit einem Doppelschlag in der Verlängerung für eine Zwei-Tore-Führung. Zwar verkürzte Oliver Brandt zwei Minuten vor Schluss noch auf 2:3, doch der Anschlusstreffer kam zu spät.

SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 – TSV Weiss 1919/28 2:3 n.V.

Tore: 1:0 Maximilian Brandt (15.), 1:1 Paulo Blei (76.), 1:2 Nico Großelfinger (100.), 1:3 Nico Großelfinger (116.), 2:3 Oliver Brandt (118.)