Überraschungen und Kantersiege im Frauen-Bezirkspokal Die Ergebnisse der ersten Runde im Überblick von FuPa Lüneburg · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe

In der 1. Runde des Bezirkspokals der Frauen gab es Kantersiege der favorisierten Teams und Überraschungen.

Landesliga gegen Landesliga

Im Duell der beiden Landesliga-Aufsteiger setzte sich die SG Anderlingen/Byhusen gegen den SV Böhme mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es 0:0 gestanden.





Bezirksliga gegen Landesliga

Die SV Eintracht Lüneburg machte beim 12:0 gegen die SG Borstel-Sangenstedt/Handorf das Dutzend voll. Clara Lucia Kucklick erzielte vier Treffer, Madita Beyer und Kaleena Johanna Böck trafen jeweils zweimal.









Der MTV Jeddingen gewann beim TSV Fischerhude-Quelkhorn mit 4:0. Emelie Rosebrock-Heemsoth erzielte drei Treffer, Maja Dammann traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 4:0.





Für eine der Überraschungen sorgte Eintracht Elbmarsch mit einem 2:1 gegen den TSV Stelle. Der Landesliga-Absteiger setzte sich damit gegen den Landesligisten durch. Beide Mannschaften kennen sich aus der vergangenen Landesliga-Saison, in der jedes Team eines der beiden direkten Duelle gewann. Nadja Kühl brachte die Eintracht in Führung, Nicole Schneider erhöhte in der 78. Minute auf 2:0. Jana Grizmann verkürzte in der 90. Minute.





Auch die SG Brietlingen/Erbstorf setzte sich als Bezirksligist gegen einen Landesligisten durch. Gegen den TuS Fleestedt stand es nach der regulären Spielzeit 1:1, anschließend gewann die SG mit 5:4 nach Elfmeterschießen. Fleestedt stand in der vergangenen Saison im Pokalfinale und wurde am Ende Zweiter.





Eine Entscheidung in der Nachspielzeit gab es zwischen der SG Wohnste/Holvede/Ippensen und der SG Beckedorf/Ritterhude. Im Duell des Landesliga-Absteigers mit dem Landesliga-Aufsteiger setzte sich die SG Wohnste/Holvede/Ippensen mit 3:2 durch. Nach einer 2:0-Führung kam Beckedorf/Ritterhude noch zum 2:2, bevor Sarah Starzonek in der zweiten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter den Siegtreffer erzielte.





Der FC Oste/Oldendorf gewann bei der SpVGG BISON mit 4:0. Für O/O entwickelte sich die Partie zu einer kniffligen Geduldsaufgabe, weil die Gastgeberinnen das eigene Tor aufopferungsvoll verteidigten. „Ein großer Respekt an BISON, die sich in jeden Ball reingeschmissen haben“, sagt O/O-Trainer Thomas Bartsch gegenüber dem Tageblatt. „Ich bin richtig zufrieden mit der Leistung meines Teams.“ Laura Hellwege traf zweimal.





Die VSV Hedendorf/Neukloster setzte sich beim FC Rosengarten mit 3:0 durch. Jule Schmuckall erzielte zwei Treffer. „Spätestens in der zweiten Halbzeit waren wir dann deutlich überlegen“, sagt VSV-Teammanagerin Alina Schuldt gegenüber dem TAGEBLATT. „Wir hätten nur noch mehr aus unseren Chancen machen können, stehen am Ende aber verdient in der nächsten Runde.“

Den zweiten Kantersieg gab es beim 16:0 des ATSV Scharmbeckstotel gegen die SG Thedinghausen/Bierden. Leni Völker erzielte vier Tore, Johanne Komesker und Janne May trafen jeweils dreimal. „Wir kommen gut ins Spiel und führen früh mit 2:0. Danach hatten wir für etwa 20 Minuten eine riesige Delle. Wir haben immer wieder in den Druck gespielt und nicht wirklich eine Idee gefunden, wie wir in Richtung Tor kommen sollen“, berichtet ATSV-Trainer Lennart Gerken. Das Trainerteam versuchte anschließend, den Spielerinnen zu vermitteln, nicht jeden Ball tief zu spielen, schneller zu verlagern und Angriffe auch einmal abzubrechen. Danach wurde es deutlich besser. Die Tore fielen in kurzer Folge, zwischendurch nahm Schasto immer wieder etwas Druck heraus. „Grundsätzlich haben die Mädels das sehr gut gemacht. Leider haben wir viel zu viele Großchancen zu einfach vergeben, die eigentlich drin sein müssen. Ich tippe, dass das Ergebnis auch gut und gerne 30:0 hätte ausgehen können, wenn wir nur die Chancen genutzt hätten, die wir uns erarbeitet haben“, so der Trainer weiter. Nach Angaben Gerkens hätte die Mannschaft auch die strukturell nicht so guten Phasen noch besser bespielen können. „Wir sind wir sehr glücklich mit dem Ergebnis. Wir freuen uns, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Wir konnten noch einmal ein paar Abläufe festigen. Ich glaube, es ist noch einmal ein bisschen klarer geworden, wie wir unser Spiel mit Ball aufziehen wollen“, sagte Gerken.



Bezirksliga gegen Bezirksliga





Der BSV Union Bevensen gewann das Derby beim VfL Lüneburg mit 2:0. Nora Kronshage erzielte beide Treffer. Die beiden Mannschaften spielen in der Bezirksliga Lüneburg Ost und treffen bereits am kommenden Sonntag in der Liga erneut aufeinander.





Kreisliga gegen Bezirksliga Auch im Kreis Stade kam es zu einem Duell zweier Ligakonkurrentinnen. Der VfL Güldenstern Stade setzte sich bei der FSG 3 Meilen Altes Land mit 4:1 durch. Mit einem Tor vor und einem weiteren nach der Pause lenkte Stade das Geschehen in seine Richtung. Enja Lene Raap traf zweimal.





Der FC Geestland setzte sich als Favorit bei der SG Sandbostel/Hesedorf/Findorf knapp mit 3:2 durch. Lena Marie Wichern traf zweimal für die Gäste, die zwischenzeitlich mit 3:1 führten. Leonie Hahn verkürzte in der dritten Minute der Nachspielzeit noch auf 2:3.





Kreisliga gegen Kreisliga Beide Mannschaften kennen sich aus der Kreisliga Heidekreis/Celle und standen sich Anfang Juni auch im Finale des Kreispokals gegenüber. Alle drei Spiele der vergangenen Saison gewann Wohlde/Südwinsen, auch diesmal ging die Partie an die SG.