Überraschungen nicht nur auf dem Platz

Nach zwei überraschenden Heimniederlagen in Serie durfte beim SV Agathenburg/Dollern wieder gejubelt werden. Obwohl Elias Pejas bereits nach 28 Minuten nach einer Tätlichkeit zum Duschen geschickt wurde, gelang es der Elf von Carsten Junge gegen den SV Burweg, bis zur 62. Minute einen 5:0-Vorsprung herauszuschießen.

Dass die Gäste noch auf 5:3 herankamen, lag an der Agathenburger Unkonzentriertheit. In der Nachspielzeit holte sich dann auch noch A/D-Abwehrspieler Lennard Brettschneider die Ampelkarte ab. „Das macht unsere personelle Situation für das nächste Spiel nicht gerade einfacher. Unsere Leistung in Unterzahl war aber sehr gut, es kam nie Gefahr auf“, so Carsten Junge, der mit seinem Team auf Platz zwei kletterte.

Jork erwischt rabenschwarzen Sonntag

Starker Wind und zeitweise Regen - der TuS Jork passte sich gegen den TSV Eintracht Immenbeck II dem Wetter an. Mit einem Sieg hätten die Altländer den Kontakt zur Spitzengruppe gehalten, so gab es beim 0:3 eine verdiente Heimniederlage.

„Erst kam das schlechte Wetter, dann auch noch unsere Leistung“, wetterte TuS-Trainer Max Frank. Die Gäste präsentierten sich dagegen trotz großer personeller Sorgen lauffreudig und gewannen hochverdient. Der zweifache Torschütze Daniel Krause scheiterte ebenso wie Frederik Bruders einmal am Aluminium.

Harsefeld überrascht weiter

Der TuS Harsefeld III mischt weiter die 1. Kreisklasse auf, gewann das Derby beim TSV Apensen II mit 2:1 und somit zum fünften Mal in Folge und verteidigte Platz eins in der Tabelle.

Umso überraschender folgte jetzt die Ansage von Trainer Kevin Jahns an seine Mannschaft: „Im kommenden Sommer höre ich auf.“ Warum er diese Entscheidung schon jetzt traf, will er in dieser Woche bekanntgeben.

Sieglos bleibt weiter die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV, die dem Aufsteiger aus Ottensen 1:3 unterlag.