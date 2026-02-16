Überraschungen, Kantersiege und Co. Der Bezirkspokal in der Übersicht Noch zwei Duelle der vierten Runde von NK · Heute, 20:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Am kommenden Sonntag geht es im Bezirkspokal mit dem Duell zwischen Altenoythe und GVO Oldenburg weiter. Wir blicken auf die bisherige Pokalsaison. Kantersiege, Überraschungen und Co..

Runde 1:

In der ersten Runde war wohl die größte Überraschung der Sieg im Elfmeterschiessen vom SV Gotano gegen den Landesligisten BW Papenburg. Der Kreisligist behielt die Nerven und gewann 5:2. Fast hätte Gildehaus ebenso heftig überraschen können, doch der Kreisligist verlor letztendlich knapp mit 2:3 gegen Schüttorf.

Der SuS Rhede jedoch konnte sich als Kreisligist gegen den SV langen durchsetzen und ebenfalls für eine dicke Überraschung sorgen. Für Kantersiege sorgte der SV Altenoythe mit dem 7:1 über den FC Rastede im Bezirksliga-Internen Duell. Ein 7:2 zwischen zwei Ligakonkurrenten feierte FC Hude gegen TurAbdin Delmenhorst.

Außerdem gewann der GVO Oldenburg das Stadtduell überraschend mit 2:1 gegen den Oberliga-Absteiger VfL Oldenburg.



Runde 2:

Wieder sorgte Gotano für Aufsehen. Diesmal besiegt der Kreisligist den Bezirksligsten Concordia Ihrhove mit 7:3. Voxtrup und Garrel mussten sich gegen die Bezirksligisten Bad Laer (5:2) und Altenoythe (2:1) geschlagen geben.

Für dicke Kantersiege sorgten der SV Bevern beim 9:0 in Visbek und die Eintracht aus Nordhorn beim 9:0 in Salzbergen. Außerdem gewann der VfL Oythe im Duell zweier Ligakonkurrenten mit 7:0 gegen Amasyaspor Lohne.

Ein beachtliches Ergebnis lieferte zudem der FC Schüttorf, der den Titelanwärter der Landesliga, Vorwärts Nordhorn, mit 4:0 vom heimischen Platz fegte.





Runde 3:

Die Überraschungen blieben in dieser Runde weitestgehend aus, jedoch lieferte der VfL Stenum ein beachtliches Ergebnis, als man Nordenham mit 7:1 vom Platz fegte. Ähnlich sah es aus, als Mühlen mit 7:0 im prestigeträchtigen Duell gegen VfL Oythe gewann. Außerdem musste der nächste Landesligist die Segel streichen. Schüttorf verlor im Elfmeterschießen gegen Veldhausen (4:3).



Runde 4:

In der vierten Runde, die aktuell noch im vollen Gange ist, konnte Mühlen ein Duell zweier Titel-Favoriten mit 3:2 gegen Eintracht Nordhorn gewinnen. Außerdem gewann Stenum überraschend deutlich mit 5:1 gegen den TuS Pewsum und Veldhausen fegte Bad Laer mit 5:0 vom Platz.



