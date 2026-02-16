Überraschungen, Kantersiege und Co. Der Bezirkspokal in der Übersicht

Am kommenden Sonntag geht es im Bezirkspokal mit dem Duell zwischen Altenoythe und GVO Oldenburg weiter. Wir blicken auf die bisherige Pokalsaison. Kantersiege, Überraschungen und Co..
Runde 1:
In der ersten Runde war wohl die größte Überraschung der Sieg im Elfmeterschiessen vom SV Gotano gegen den Landesligisten BW Papenburg. Der Kreisligist behielt die Nerven und gewann 5:2. Fast hätte Gildehaus ebenso heftig überraschen können, doch der Kreisligist verlor letztendlich knapp mit 2:3 gegen Schüttorf.
Der SuS Rhede jedoch konnte sich als Kreisligist gegen den SV langen durchsetzen und ebenfalls für eine dicke Überraschung sorgen. Für Kantersiege sorgte der SV Altenoythe mit dem 7:1 über den FC Rastede im Bezirksliga-Internen Duell. Ein 7:2 zwischen zwei Ligakonkurrenten feierte FC Hude gegen TurAbdin Delmenhorst.
Außerdem gewann der GVO Oldenburg das Stadtduell überraschend mit 2:1 gegen den Oberliga-Absteiger VfL Oldenburg.
Runde 2:
Wieder sorgte Gotano für Aufsehen. Diesmal besiegt der Kreisligist den Bezirksligsten Concordia Ihrhove mit 7:3. Voxtrup und Garrel mussten sich gegen die Bezirksligisten Bad Laer (5:2) und Altenoythe (2:1) geschlagen geben.
Für dicke Kantersiege sorgten der SV Bevern beim 9:0 in Visbek und die Eintracht aus Nordhorn beim 9:0 in Salzbergen. Außerdem gewann der VfL Oythe im Duell zweier Ligakonkurrenten mit 7:0 gegen Amasyaspor Lohne.
Ein beachtliches Ergebnis lieferte zudem der FC Schüttorf, der den Titelanwärter der Landesliga, Vorwärts Nordhorn, mit 4:0 vom heimischen Platz fegte.