Überraschungen in den Freundschaftsspielen: Favoriten straucheln

Das Spiel zwischen der SG Kirchberg/Lohne/Haddamar und dem SV Balhorn begann furios. Bereits in der 5. Minute brachte Karwath die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Wenige Minuten später erhöhte Greif auf 2:0 (12.) und setzte in der 25. Minute mit seinem zweiten Treffer das 3:0 drauf.

In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend, als Mirus in der 80. Minute das 4:3 erzielte. Doch die SG Kirchberg/Lohne/Haddamar ließ sich den Sieg nicht nehmen. Draude stellte in der 83. Minute auf 5:3, ehe wiederum Karwath mit seinem dritten Treffer in der 85. Minute den Endstand von 6:3 besiegelte.

Die SV Balhorn kämpfte sich jedoch zurück ins Spiel und profitierte von einem Eigentor der SG in der 35. Minute zum 3:1. Kurz nach der Halbzeit verkürzte Mirus auf 3:2 (48.). Doch die SG Kirchberg/Lohne/Haddamar antwortete umgehend mit dem 4:2 durch Karwath in der 49. Minute.

Ein torreiches Spiel mit einer starken Leistung der SG Kirchberg/Lohne/Haddamar, die sich früh eine komfortable Führung erspielt hat. Der SV Balhorn zeigte zwar Kampfgeist und kam zweimal heran, doch die Gastgeber blieben überlegen und machten mit zwei späten Toren alles klar.

SG Asterode/Christerode/Olberode - FSG Efze 3:3

In einer spannenden Partie trennten sich die SG Asterode und die FSG Efze mit einem 3:3 Unentschieden. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell, das bis zum Schlusspfiff hart umkämpft war.

Die SG Asterode erwischte den besseren Start und ging früh durch Pfeil in Führung. Die Gäste ließen sich jedoch nicht lange bitten und kamen schnell zum Ausgleich. Doch Asterode schlug zurück und stellte den alten Abstand wieder her.Die Gastgeber schienen auf die Siegerstraße einzubiegen und erhöhten auf 3:1. Doch Efze gab nicht auf und Flade brachte sein Team wieder ran. Der gleiche Spieler sorgte mit seinem zweiten Treffer für den umjubelten Ausgleich zum 3:3.

Beide Teams zeigten eine starke Leistung, wobei die SG Asterode zunächst dominierte, sich aber am Ende doch noch mit einem Punkt begnügen musste. Der FSG Efze bewies Moral und sicherte mit einer starken zweiten Halbzeit das Unentschieden.

SG Fuldalöwen/Beisetal - FC Körle 2:1

In einem umkämpften Spiel konnte die SG Fuldalöwen/Beisetal einen knappen 2:1-Sieg gegen den FC Körle einfahren. Beide Mannschaften lieferten sich eine spannende Partie.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der ersten Halbzeit durch Blumenstein in Führung.

Nach der Halbzeitpause drängte die SG Fuldalöwen/Beisetal auf den Ausgleich und wurde in der 50. Minute mit dem 1:1 durch Zilch belohnt. In der 76. Minute gelang sogar noch das 2:1 durch Kaempffer, was am Ende auch den Endstand markierte.

Die SG Fuldalöwen/Beisetal bewies Kampfgeist und sicherte sich durch eine geschlossene Mannschaftsleistung den Heimsieg. Der klassentiefere FC Körle lieferte ein spannendes Spiel ab, das bis zur letzten Minute spannend war.

Tuspo Guxhagen - VfL Kassel II 4:3

Beide Mannschaften gingen hochmotiviert in die Partie. Tuspo Guxhagen wollte vor heimischem Publikum einen Sieg einfahren, während der VfL Kassel II sich gut verkaufen wollte.

Ein torreiches Spiel, in dem Tuspo Guxhagen knapp die Oberhand behielt. Die Tore fielen wie am Fließband: Siemers brachte Kassel in der 5. Minute in Führung, bevor Unser für Guxhagen ausglich (34.). In der zweiten Halbzeit trafen Albrecht (65') und Brandenstein (76.) für die Gäste, doch Guxhagen kämpfte sich zurück. Finke (70'), Gerhold (86') und Brensell (87.) sorgten für den umjubelten Sieg.

Ein spektakuläres und unterhaltsames Spiel mit vielen Wendungen. Guxhagen zeigte Moral und drehte das Spiel trotz Rückstand. Kassel II konnte die Führung nicht über die Zeit bringen und musste sich letztlich geschlagen geben.

FC Homberg - SG Neuental/Jesberg 2:3

Der Gruppenligist aus Homberg ging als Favorit in diese Partie, während Neuental/Jesberg nach einem 2:2 im letzten Freundschaftsspiel gegen den VfL Neustadt an diese Leistung anknüpfen wollte.

Ein intensives Duell, in dem Neuental/Jesberg das bessere Ende für sich hatte. Knigge (5.) und Rockensüß (7.) schockten Homberg früh. Doch Körber brachte sein Team mit einem Doppelpack (19., 32.) zurück ins Spiel. Am Ende entschied Schütz (86.) die Partie zugunsten von Neuental/Jesberg.

Ein packendes Spiel mit einem glücklichen Ende für die Gäste.

FC Domstadt Fritzlar - FSG Gudensberg 2:0

Der FC Domstadt Fritzlarf wollte sich gegen das Team aus Gudensberg so teuer wie möglich verkaufen und beweisen, dass der 3. Tabellenplatz in der Kreisoberliga Schwalm-Eder kein Zufall ist.

Der FC Domstadt setzte sich mit zwei Toren von Langhans (31., 34.) durch. Dem Team um Trainer Wefringhaus fehlte die Cleverness, um das Spiel erfolgreicher gestalten zu können.

SG Niedergrenzebach/Ascherode - SG Antrefftal/Wasenberg 5:0

Antrefftal/Wasenberg wollte sich nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen stabilisieren, während die SG Niedergrenzebach/Ascherode nicht ohne Aussicht auf Erfolg in das Spiel ging.

Ein einseitiges Spiel, das die SG Niedergrenzebach/Ascherode klar für sich entschied. Wiegand eröffnete den Torreigen früh (15.), gefolgt von einem Viererpack vom überragenden Knüwe (19., 27., 31., 83.). Ein überzeugender Sieg gegen den chancenlosen Kreisoberligisten aus Antrefftal/Wasenberg.

Eine Machtdemonstration der Hausherren, die sich in bestechender Form präsentierten. Antrefftal/Wasenberg blieb weit unter seinen Möglichkeiten und konnte kaum Akzente setzen.