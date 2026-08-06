Überraschungen im Pokal – Penzberg und Gilching ausgeschieden

Die Jungs der SG Schäftlarn/SC Baierbrun kegeln den zwei Klassen höher spielenden FC Penzberg aus dem Pokal. – Foto: Oliver Rabuser

Für einige Klubs stand eine englische Woche auf der Agenda. Mit den nächsten Partien des Toto-Pokals kam es unter der Woche zu spannenden Duellen. Ein kurzer Überblick:

München

Das Duell Kreisklassist gegen A-Klassist entschied letztlich der höher spielende SV Ampermoching für sich. Nach einem frühen Gegentreffer fingen sich die Mannen von Zeljko Panic und Max Rabe. Am Ende steht ein 3:1-Sieg auf der Anzeigentafel.

Deutlich höher fiel die Partie zwischen dem SV Am Hart und dem FC Eintracht München aus. Sieben Tore schenkten die Kreisklasse-Spieler dem A-Klasse-Klub ein: eine blitzsaubere Machtdemonstration!

Donau/Isar

Der TSV Etting erwischte gegen den Bezirksligisten aus Gaimersheim einen Start nach Maß und führte per Elfmeter nach 21 Minuten. Doch die höher spielenden Spieler schalteten kurz vor der Pause ein paar Gänge höher und fertigten die Heimherren mit vier Toren binnen zwölf Minuten ab.

Und auch der TSV Grüntegernbach schenkte dem niederklassigen Klub einen Viererpack ein. Im Duell B- gegen A-Klasse blieb dem SV Buch keine echte Chance.

Zugspitze

Der Kreisklassist aus Brunnthal gab da dem Bezirksligisten TuS Holzkirchen mehr Gegenwehr. 90 Minuten lang blieb das Spiel auf Messers Schneide. Letztlich hatten die Hokzkirchener im Elfmeterschießen die Nase vorne.

Relativ souverän schiebt sich der SV Münsing vorbei am FC Kochelsee in die nächste Runde. Eine echte Gefahr auf den Weiterzug entstand nur kurzweilig beim 1:3-Anschlusstreffer. Doch der fünf Minuten später stattfindende Entscheidungstreffer brachte die Auswärtsmannschaft in Feierlaune.

Ein Knaller-Duell bekamen die Zuschauer in Schäftlarn zu sehen. In einem dramatischen Ende hatte schließlich der Kreisklassist das perfekte Ende. Per Elfmeterschießen kegelten sie die Penzberger aus dem Pokal!

Der SC Unterpfaffenhofen-Germering machte mit dem SV Althegnenberg in Hälfte zwei kurzen Prozess. Während der A-Klassist in der ersten Halbzeit noch mithalten konnte, gingen letzltich die Kräfte aus.

Der FC Emmering macht es der SG Schäftlarn/SC Baierbrun nach und kickt mit dem TSV Gilching einen Bezirksligisten aus der KO-Runde. Erneut verhalf das Elfmeterschießen dem Kreisklassisten.

Und auch in Hohenfurch fiel nach 90 Minuten die Entscheidung vom Punkt. Der TSV Altenstadt bezwang den Kreisklassisten.

Eine kleine Überraschung hatten die Herren in Baiernrain zu bieten. Gegen den Kreisklassisten setzte sich der A-Klassist mit 7:6 nach Elfmeterschießen durch.

Ein Duell auf Augenhöhe gab es zwischen den beiden A-Klassisten aus Windach und Haunshofen. Die Heimherren bezwangen die Gäste schließlich mit 3:1.

Inn/Salzach