 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Überraschungen im Pokal – Penzberg und Gilching ausgeschieden

Toto-Pokal am Dienstag und Mittwoch

von Marcel Huse · Gestern, 12:18 Uhr · 0 Leser
Die Jungs der SG Schäftlarn/SC Baierbrun kegeln den zwei Klassen höher spielenden FC Penzberg aus dem Pokal.
Die Jungs der SG Schäftlarn/SC Baierbrun kegeln den zwei Klassen höher spielenden FC Penzberg aus dem Pokal. – Foto: Oliver Rabuser

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Totopokal
Toto-Pokal Zugspitze
Totopokal München
Totopokal Donau/Isar
TSV Landsb.

Für einige Klubs stand eine englische Woche auf der Agenda. Mit den nächsten Partien des Toto-Pokals kam es unter der Woche zu spannenden Duellen. Ein kurzer Überblick:

München

Di., 04.08.2026, 19:30 Uhr
SV Lochhausen München
SV Lochhausen MünchenSV Lochh. Mü
SV Ampermoching
SV AmpermochingAmpermoching
1
3
Abpfiff

Das Duell Kreisklassist gegen A-Klassist entschied letztlich der höher spielende SV Ampermoching für sich. Nach einem frühen Gegentreffer fingen sich die Mannen von Zeljko Panic und Max Rabe. Am Ende steht ein 3:1-Sieg auf der Anzeigentafel.

Di., 04.08.2026, 19:45 Uhr
SV Am Hart München
SV Am Hart MünchenSV Am Hart
FC Eintracht München
FC Eintracht MünchenFC Eintracht
0
7
Abpfiff

Deutlich höher fiel die Partie zwischen dem SV Am Hart und dem FC Eintracht München aus. Sieben Tore schenkten die Kreisklasse-Spieler dem A-Klasse-Klub ein: eine blitzsaubere Machtdemonstration!

Donau/Isar

Mi., 05.08.2026, 18:30 Uhr
TSV Ingolstadt-Etting
TSV Ingolstadt-EttingTSV Etting
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
2
4
Abpfiff

Der TSV Etting erwischte gegen den Bezirksligisten aus Gaimersheim einen Start nach Maß und führte per Elfmeter nach 21 Minuten. Doch die höher spielenden Spieler schalteten kurz vor der Pause ein paar Gänge höher und fertigten die Heimherren mit vier Toren binnen zwölf Minuten ab.

Mi., 05.08.2026, 18:30 Uhr
SV Buch am Buchrain
SV Buch am BuchrainSV Buch
TSV Grüntegernbach
TSV GrüntegernbachGrüntegernb
0
4
Abpfiff

Und auch der TSV Grüntegernbach schenkte dem niederklassigen Klub einen Viererpack ein. Im Duell B- gegen A-Klasse blieb dem SV Buch keine echte Chance.

Zugspitze

Di., 04.08.2026, 19:00 Uhr
TSV Brunnthal
TSV BrunnthalBrunnthal
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
2
4
Abpfiff

Der Kreisklassist aus Brunnthal gab da dem Bezirksligisten TuS Holzkirchen mehr Gegenwehr. 90 Minuten lang blieb das Spiel auf Messers Schneide. Letztlich hatten die Hokzkirchener im Elfmeterschießen die Nase vorne.

Di., 04.08.2026, 19:00 Uhr
FC K. Schlehdorf
FC K. SchlehdorfFC Kochelsee
SV Münsing Ammerland
SV Münsing AmmerlandSV Münsing
1
4
Abpfiff

Relativ souverän schiebt sich der SV Münsing vorbei am FC Kochelsee in die nächste Runde. Eine echte Gefahr auf den Weiterzug entstand nur kurzweilig beim 1:3-Anschlusstreffer. Doch der fünf Minuten später stattfindende Entscheidungstreffer brachte die Auswärtsmannschaft in Feierlaune.

Mi., 05.08.2026, 18:30 Uhr
SG Schäftlarn / SC Baierbrun
SG Schäftlarn / SC BaierbrunSG Schäftlarn
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
7
n.E.
5

Ein Knaller-Duell bekamen die Zuschauer in Schäftlarn zu sehen. In einem dramatischen Ende hatte schließlich der Kreisklassist das perfekte Ende. Per Elfmeterschießen kegelten sie die Penzberger aus dem Pokal!

Mi., 05.08.2026, 18:30 Uhr
SV Althegnenberg
SV AlthegnenbergAlthegnenbrg
SC Unterpfaffenhofen-Germering
SC Unterpfaffenhofen-GermeringSC U-pfaffen
2
7
Abpfiff

Der SC Unterpfaffenhofen-Germering machte mit dem SV Althegnenberg in Hälfte zwei kurzen Prozess. Während der A-Klassist in der ersten Halbzeit noch mithalten konnte, gingen letzltich die Kräfte aus.

Mi., 05.08.2026, 18:30 Uhr
FC Emmering
FC EmmeringEmmering
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
6
n.E.
4

Der FC Emmering macht es der SG Schäftlarn/SC Baierbrun nach und kickt mit dem TSV Gilching einen Bezirksligisten aus der KO-Runde. Erneut verhalf das Elfmeterschießen dem Kreisklassisten.

Mi., 05.08.2026, 18:45 Uhr
SV Hohenfurch
SV HohenfurchHohenfurch
TSV Altenstadt
TSV AltenstadtAltenstadt
4
n.E.
5
Abpfiff

Und auch in Hohenfurch fiel nach 90 Minuten die Entscheidung vom Punkt. Der TSV Altenstadt bezwang den Kreisklassisten.

Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr
SG Baiernrain L / Dietramszell
SG Baiernrain L / DietramszellSG Baiernrain L
SG Ascholding / FA Thanning
SG Ascholding / FA ThanningSG Ascholding
7
n.E.
6
Abpfiff

Eine kleine Überraschung hatten die Herren in Baiernrain zu bieten. Gegen den Kreisklassisten setzte sich der A-Klassist mit 7:6 nach Elfmeterschießen durch.

Mi., 05.08.2026, 19:30 Uhr
Sportfreunde Windach
Sportfreunde WindachWindach
SV Haunshofen
SV HaunshofenSV Haunshofen
3
1
Abpfiff

Ein Duell auf Augenhöhe gab es zwischen den beiden A-Klassisten aus Windach und Haunshofen. Die Heimherren bezwangen die Gäste schließlich mit 3:1.

Inn/Salzach

Mi., 05.08.2026, 19:30 Uhr
TSV Polling
TSV PollingTSV Polling
TSV Obertaufkirchen
TSV ObertaufkirchenTSV Obertauf
7
2
Abpfiff

Und auch gegen den TSV Obertaufkirchen setzte sich eine Mannschaft aus der A-Klasse durch. Mit 7:2 überzeugte die Heimmannschaft TSV Polling.