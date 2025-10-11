Überraschungen im Achtelfinale: Dreimal setzt sich der Underdog durch

Der SC Bernburg hat sich am Freitagabend durch einen 5:2-Erfolg im Salzland-Derby beim SV 09 Staßfurt das erste Viertelfinal-Ticket für den dachbleche24-Landespokal gesichert. Am Sonnabend wurden sechs weitere Plätze für die Runde der besten Acht vergeben - und dabei setzte sich gleich dreimal das unterklassige Team durch.

Nach den Siegen gegen die Landesligisten aus Arnstedt und Lieskau (jeweils 3:2) war für den SV Plötzkau gegen den dritten Landesliga-Vertreter im Achtelfinale Schluss. Allerdings bot der Landesklasse-Vertreter dem SSV 80 Gardelegen vor 268 Zuschauern einen harten Fight. Erst in der Verlängerung konnte der Favorit, der schon in der regulären Spielzeit zweimal in Führung gelegen hatte, die Partie für sich entscheiden.

Nach den Überraschungen gegen den SV Fortuna Magdeburg (5:2) und den FSV Barleben (1:0) fand die Pokalreise des Burger BC am Sonnabend ein Ende. Gegen den Oberligisten VfB Germania Halberstadt hat sich die Elf vom Tim Kolzenburg knapp mit 1:2 geschlagen geben müssen. Nach der Halberstädter 2:0-Pausenführung machte Collin Rusche die Partie vor 350 Zuschauern mit seinem Anschlusstreffer (81. Minute) noch einmal richtig spannend. Der Ausgleich gelang in der Schlussphase aber nicht mehr.

Mit einem verwandelten Elfmeter in der 13. Minute erzielte Pascal Sauer im Duell zwischen Verbandsligist SV Blau-Weiß Dölau und Oberligist SG Union Sandersdorf den schlussendlich goldenen Treffer. Vor 186 Zuschauern vergaben die Dölauer dabei einige Chancen zum Ausgleich.

Der Finalist der Vorsaison ist raus! Für den 1. FC Lok Stendal, der im Endspiel im Mai noch lange an der Sensation gegen den Halleschen FC geschnuppert hatte, ist im Achtelfinale Schluss. Beim Verbandsligisten SV Eintracht Emseloh musste sich der Oberligist nach Treffern von Emmanuil Heimur (51.) und Rostislav Senft (90.+5) mit 0:2 geschlagen geben.

Erst eine 2:0-Führung verspielt, am Ende aber doch gejubelt: Turbine Halle hat gegen den SV Westerhausen für eine Überraschung gesorgt. Nachdem Mustapha Amari und Dominik Zech den Landesligisten nach vorne gebracht hatten, glich der Verbandsligist durch Kai Lasse Brahmann und Adriel Ribeiro aus. In einer aufregenden Schlussphase mit je einem Platzverweis auf beiden Seiten sorgte Moritz Alicke für den Heimerfolg des Underdogs.

Erst in der Nachspielzeit rettete sich der SV Dessau 05 gegen den VfL Halle 96 in die Verlängerung. Am Ende durfte sich der Verbandsligist sogar über den Coup freuen: Mit einem 3:2-Erfolg warfen die Nullfünfer den Oberligisten aus dem Wettbewerb. Nach den Hallenser Führungen durch Niclas Hüttig und Jegor Jagupov konnten die Dessauer durch Niklas Mieth und Sören Barabasch (in der fünften Minute der Nachspielzeit) ausgleichen. In der Verlängerung ließ dann Elia Friebe die Dessauer vor 370 Zuschauern im Schillerpark jubeln.

